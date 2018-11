SKUTT HJEMME: Janne Jemtland ble påført en dødelig skuddskade på eiendommen til ekteparet natt til 29. desember. Ektemannen er tiltalt for å ha drept henne. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Sønnen om smellet: – Det hørtes ut som om noen ble skutt

HAMAR TINGHUS (VG) Kort tid etter at Janne og Svein Jemtland kom hjem fra fest, hørte sønnen krangling og et høyt smell som liknet skudd.

16. januar, fire dager etter at Svein Jemtland ble pågrepet og siktet for drap, møtte hans eldste sønn til sitt andre avhør på Barnehuset på Hamar.

Bakgrunnen for avhøret var at sønnen selv fortalte at han hadde ny informasjon som han ikke hadde gitt i det første avhøret 2. januar.

I det nye avhøret forteller han at han allerede om natten 29. desember umiddelbart hadde oppfattet det som om at faren kan ha drept moren. Dette skal han også ha fortalt til sin bror påfølgende dag.

Begge avhørene ble spilt av for retten på Hamar onsdag.

Fikk tidlig detaljert informasjon

Allerede under det første avhøret kom frem at politiet kun få dager etter at Janne Jemtland ble borte natt til 29. desember, blir gitt svært detaljert informasjon om hva ekteparets sønn har sett og hørt denne kvelden.

Likevel skulle det gå hele ti dager før Svein Jemtland ble pågrepet og siktet for å ha drept sin kone .

Sønnen, som denne kvelden var i andre etasje i eneboligen, fortalte at han mellom 02 og 03 denne natten så en taxi komme inn på gårdstunet, med Janne Jemtland i forsetet og Svein Jemtland sovende i baksetet.

– Som om noen ble skutt

Han forteller at foreldrene gikk opp på soverommet, og at han hørte et brak og at han derfor trodde at faren falt i gulvet. Han hører at moren sier at faren var for full til å sove i sengen sammen med henne.

– Så skulle pappa gå og dusje. Hørte at mamma sa «slipp meg, ellers detter vi begge», sier han, og forteller at han da hørte et brak som om noen datt ned trappa.

Janne Jemtland skal da ha skreket, og sønnen ble da redd for at noen ble skadet.

Han hørte deretter at foreldrene pratet høylytt sammen nede i første etasje, før han hørte et stort smell. Det skal deretter ha blitt stille.

– Det hørtes ut som om noen skjøt med en børse eller at noen ble skutt, sier sønnen.

Hørte måking på trappa

Han forteller at han da tok på seg klærne for å gå ned og se hva som foregikk. På veien skal han ha møtt faren i trappen, som skal ha vært uten klær, og spør hva som har skjedd. Han blir da bedt om å gå og legge seg, sier han.

– Han var overraskende kjapp på å få meg i seng, sier sønnen, som da ble enda mer skeptisk til hva som hadde skjedd.

Sveint Jemtland skal da først ha svart at Janne Jemtland hadde lagt seg, men sønnen forklarer at han var usikker på om moren virkelig lå i sengen da han kikket inn på rommet. Han så kun en dyne på gulvet og en dyne i sengen.

Han skal også ha hørt at noen måket og skrapte på trappen utenfor. Faren skal ha fortalt sønnen at han skulle dusje, og sønnen forteller at han derfor trodde det var moren som måket. Imidlertid mener han det virket ulikt moren å skulle måke midt på natten.

«Enkle, litt hvite løgner»

Sønnen fortalte i det andre avhøret at faren skal ha funnet ut at sønnen hadde sagt at han trodde at han kunne ha drept Janne Jemtland.

– Tror du virkelig at jeg kunne ha drept mamma, sa han da, ifølge sønnen.

Sønnen forteller at faren ba ham fortelle at han hadde sett moren i sengen den kvelden, slik at han skulle slippe fengsel. Han skal ha spurt sønnen: Du vil vel ikke miste meg også?

Svein Jemtland har i sin forklaring fortalt mye om hvordan han forholdt seg til sine to sønner i etterkant av at moren ble skutt.

Jemtland selv har forklart at han deretter serverte de to sønnene «enkle, litt hvite løgner» om hvor moren deres hadde blitt av. Først fortalte han dem at hun var på trening. Han snakket også med sønnen om smellet han hadde hørt.

– Jeg forklarte at det var fyrverkeri, sa Jemtland i retten tirsdag.

Aktor Storås mener Jemtland i ettertid påvirket hvordan sønnen skulle forklare seg i avhør med politiet ved å instruere ham hva han skulle fortelle. Det avviser 47-åringen blankt.

– Det stemmer at jeg har påvirket han, men jeg har ikke sagt hva han skulle si. Jeg sa at jeg var sikker på at jeg så henne i sengen den natten.

Jemtlands forsvarer, Christian Flemmen Johansen, påpeker til VG at sønnen har forklart at han ikke har sett noe denne natten.

– Han har gjort seg opp en formening om hva som kan ha skjedd fordi han har hørt lyder, sier han.