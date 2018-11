Nye tall fra Forsvaret: Så mye kan det koste å redde KNM «Helge Ingstad»

Prislappen på å få KNM «Helge Ingstad» ut av fjorden vil bli på minst 70 millioner kroner. Det er imidlertid ikke klart hvem som må ta regningen.

Hverken Forsvaret eller Forsvarsdepartementet har villet gå ut med anslag på hvor mye det vil koste å få milliardskipet KNM «Helge Ingstad» i havn. Skipet ligger fortsatt nesten totalt under vann, men redningsoperasjonen skal nå starte for fullt .

Forsvaret har inngått en kontrakt med det Trondheim-baserte selskapet Boa Management for heving og sleping av skipet til Haakonsvern. VG kan nå erfare at tallet som er oppgitt i anbudsprotokollen er 70 millioner kroner.

Forsvaret bekrefter millionregning

Forsvaret bekrefter overfor VG at den estimerte kontraktsverdien for heving og transport til Haakonsvern er cirka 70 millioner kroner.

De påpeker samtidig at dette ikke inkluderer utbetalinger til de aktørene som dukke opp på stedet og hjalp til da ulykken skjedde, og som har støttet Forsvaret i etterkant.

Og det inkluderer naturligvis ikke milliardkostnaden ved å eventuelt kjøpe en ny fregatt – og nye våpen . Hvor store skader som er gjort på alt utstyret inne i KNM «Helge Ingstad», vil ikke bli klart før skipet faktisk er trygt oppe på land.

Leier inn kjempekraner

En stor utgiftspost i bergingen er bruken av de to enorme kranbåtene «Gulliver» og «Rambiz» fra den belgiske underleverandøren Scaldis:

De to har seilt opp fra for å delta i redningsoperasjonen, og skal sammen løfte krigsskipet opp på en nedsenkbar lekter. Deretter kan skipet slepes til Haakonsvern.

Forsvaret har anslått at bergingen kan være ferdig i uke 49. En storm er imidlertid på vei og kan stanse hevingsoperasjonen . Dersom arbeidet tar lengre tid en anslått, vil også kostnadene skyte i været og bli høyere enn de 70 millionene. Hverken Scaldis eller Boa Management vil kommentere prislappen på bergingen.

Og hvem som må ta regningen, er ikke klart.

Kan måtte bevilge ekstra

Forsvarsdepartementet påpeker overfor VG at utgiftene «foreløpig» skal tas fra Sjøforsvarets driftskostnader. Det vil ta tid før de store kostnadene og fakturaene for redningsoppdraget vil komme. De kan så langt ikke svare på om Stortinget vil måtte gi en ekstrabevilgning for at Forsvaret skal klare å ta regningen.

Dette kommer rett etter en intens budsjettstrid mellom KrF og Frp .

– Finansiering kan løses på to måter, enten ved en ekstrabevilgning eller ved at penger settes av i de årlige budsjettene. Siden de økonomiske konsekvensene ikke er klare, tas altså ting foreløpig hos Sjøforsvaret, og så er det for tidlig å si noe om hva som eventuelt skjer videre, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet til VG.