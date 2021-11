Høyre-leder Erna Solberg vil ikke ha politisk debatt, men faglig debatt om Jens Stoltenbergs mulige kandidatur.

Norges Bank-jobben: Solberg ber eksperter vurdere Stoltenberg

Høyre-leder Erna Solberg mener jurister og økonomer som følger Norges Bank tett, bør vurdere om en ansettelse av Jens Stoltenberg vil påvirke uavhengigheten til sentralbanken.

Publisert: Nå nettopp

– Vi trenger en debatt om dette, men vi trenger ikke en politikerdebatt: Vi trenger en diskusjon om hvordan juseksperter, markedet og markedsaktørene vil oppleve å få en markant politiker fra et regjeringsparti som Norges Bank-sjef, for å få deres vurdering av om de mener det vil gjøre noe med uavhengigheten til sentralbanken, sier Solberg til VG.

– Kan mistenkes at rentesettingen er påvirket

Onsdag sa Venstres 1. nestleder, Sveinung Rotevatn, at han frykter at Jens Stoltenberg som sentralbanksjef kan bli mistenkt for å ta politiske hensyn i rentefastsettelsen.

Han viste til et mulig eksempel:

Under en opphetet situasjon før et valg kan det være spenning knyttet til om Norges Bank må sette opp renten, eksempelvis som følge av for høy pengebruk fra regjeringen. Så settes renten ikke opp, like før valget:

ADVARTE: Sveinung Rotevatn mener det kan mistenkes at rentesettingen kan bli politisk påvirket med en sentralbanksjef rekruttert fra politikken.

– Vi risikerer å havne i en situasjon hvor det kan bli stilt spørsmål ved – og kan mistenkes – om rentesettingen er påvirket av sentralbanksjefens partipolitiske og personlige tilknytning til regjeringen, sa Rotevatn som har gått fra å være statsråd til å sitte i finanskomiteen på Stortinget.

– Skal ikke ledes av oss som politikere

Men Erna Solberg vil ikke ha en politisk debatt.

– Jeg er opptatt av at den ikke skal ledes av oss som politikere. Det er det folk som jobber i markedet, økonomer, jurister og andre som bør gjøre; vurderinger av om det vil kunne oppstå vanskelige situasjoner.

Hun utdyper:

– Vi trenger en ryddig debatt om ansettelse av om en eventuell ansettelse av Stoltenberg vil gjøre noe med uavhengigheten til Norges Bank. Jeg har ikke noe ja- eller nei-svar på det.

FÆRRE SØKERE?: Erna Solberg mener det kan være mange som ikke søker, nå som det er aktuelt at Jens Stoltenberg er mulig konkurrent om sentralbanksjefsjobben.

Debatten har kommet opp etter at DN, basert på anonyme kilder, i forrige uke skrev at Stoltenberg vil svare ja, dersom han blir tilbudt jobben som sentralbanksjef.

Sentralbanksjef Øystein Olsen går av i februar og tidligere Ap-statsminister Stoltenberg er ferdig i jobben som Natos generalsekretær neste høst.

– Det er mange spørsmål som bør stilles

Solberg utdyper hvorfor politikerne bør holde seg unna debatten om Stoltenberg bør bli sentralbanksjef:

– Vi oppfattes alltid å ha en annen agenda. Det blir så fort gjort at vi blir dratt inn i noe som bare vil oppleves som en politisk debatt. Da er det bedre at økonomer og jurister; de som vurderer sentralbanken, gjør det. Så må regjeringen, som faktisk skal gjøre ansettelsen, vurdere det.

– Sier du at det bør være en uformell offentlig debatt med faglige innspill, mer enn en formell runde hvor Stoltenbergs politiske rolle skal vurderes?

– Dette er regjeringens ansvar og noe de må vurdere, men jeg synes det er viktig å få frem de juridiske og markedsmessige vurderingene av dette, uten at debatten trekkes ned i politiske skyttergraver. Det er mange spørsmål som bør stilles og vurderes, sier hun.

– Ikke så lett å søke

Solberg sier at bare det at Stoltenberg dukker opp som aktuell kandidat i mediene, påvirker.

– At dette dukker opp i mediene på denne måten, har noe å si for hvem som søker jobben. Det gjør noe med hele prosessen.

– Det er ikke så lett å søke når en så sterk kandidat som Stoltenberg antas å søke?

– Ja, da vil det nok for en del ikke være så lett å søke.

– Tror du han vil kunne bli en bra Norges Bank-sjef?

– Jeg vil ikke gjøre noen vurdering av det. Stoltenberg er en flink og habil politiker.

MÅ SØKE: Skal Stoltenberg bli sentralbanksjef, så må han søke på jobben som alle andre. Det mener Rødts Marie Sneve Martinussen.

Rødt: Må søke på ordinært vis

Marie Sneve Martinussen sitter i finanskomiteen på Stortinget for Rødt. Hun forteller at Rødt er mest opptatt av at Stoltenberg må søke på ordinært vis innenfor søknadsfristen hvis han skal få jobben.

– Dette må ikke bli en særansettelsesprosess, hvor vi får en reprise av ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Da var det uklarheter om hvem som tok kontakt med hvem, når det skjedde, og så videre.

Hun utdyper:

– Vil Stoltenberg ha jobben, så må han søke på den, og få sine kvalifikasjoner vurdert opp mot andre kandidater. vi føl følge med på prosessen for å forsikre oss om at det blir en åpen og ryddig prosess, hvor det ikke kan trekkes tvil om hvordan det foregikk i ettertid.