PST senker trusselnivået

PST-sjef Roger Berg forteller at PST nå har mer informasjon om siktedes nettverk og handlinger i forkant av angrep natt til lørdag i Oslo.

PST-sjef Roger Berg har onsdag innkalt til pressekonferanse klokken 16.00

Siden skytingen i Oslo lørdag har PST skrudd trusselnivået i Norge til ekstraordinært og nivå fem - det høyeste trusselnivået vi har.

Det trusselnivået senker de nå.

– PST var bekymret for mulige følgehandlinger. PST endrer nå trusselnivået til fire - høy. Det betyr at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge. PST har nå mer informasjon om gjerningsmannen og hans kontaktnett. Situasjonen fremstår mindre uavklart, sier PST-sjefen.

Stort informasjonstilfang

PST-sjefen sier at de har mer informasjon om den siktedes aktivitet i forkant av angrepet.

Han opplyser at endringen av terrortrusselnivået skyldes to aspekter.

– Det første aspektet handler om potensielle planlagte følgehandlinger knyttet til selve angrepet i Oslo. Angrepet har generert et stort informasjonstilfang til PST, og vi jobber nå med å vurdere denne informasjonen, sier han, og legger til at de vurderer andre personers mulige involvering i angrepet.

Info Trusselnivå - de ulike nivåeneVis mindre 5 - EKSTRAORDINÆR trusselsituasjon Det er gjennomført en terroraksjon, eller foreligger en uavklart trussel i Norge 4 - HØY terrortrussel Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge 3 - MODERAT terrortrussel En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge 2 - LAV terrortrussel Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror, men mangler evne til å gjennomføre planene 1 - INGEN kjent terrortrussel Det pågår ulike typer aktivitet i ekstreme miljøer, men det foreligger ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge Kilde: PST Vis mer

– Kan inspirere

Det andre aspektet dreier seg om mulig inspirasjonseffekt angrepet kan ha på andre trusselaktører.

– Terror eller voldshendelser i vesten som vekker sterke følelser og vekker mye oppmerksomhet i offentligheten kan inspirere personer i Norge til å planlegge terrorhandlinger.

– Trusselen kan komme fra personer med ulike ideologiske, politiske eller religiøse overbevisninger.

– For ekstreme islamister og høyreekstremister er folkerike mål med få sikringstiltak attraktive mål.

Skeive en del av deres fiendebilde

Han peker på at det skeive miljøet fremdeles kan være et mål for ekstremister:

– LHBT+ inngår også i deres fiendebilde, som et symbol på liberale verdier. Institusjoner eller personer som oppfattes å fornærme religionen islam er også aktuelle mål for ekstreme islamister.

– Det samme gjelder uniformert politi eller forsvarspersonell i det offentlige rom, legger Berg til.

PST-sjefen oppfordrer fremdeles befolkningen til å være aktsomme, og varsler at det kan komme ulike tiltak i tiden fremover i de ulike politidistriktene, mens de jobber med å avklare trusselsituasjonen.

– Man kan komme til å se mer uniformert politi, mer tungt bevæpnet politi, og det kan bli ulike tiltak på ulike arrangementer fremover nå.

– Det kan bli pågripelser, og vi har iverksatt tiltak som vi til sammen håper er gode risikoreduserende tiltak. Vi er klare over at dette er krevende for publikum.

Da VG møtte PST-sjefen tirsdag viste han til at Storbritannia har en 72 timers grense for å ta ned et forhøyet trusselnivå - og at det skal en ekstraordinær grunn til å gå utover det.

