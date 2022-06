ÅSTED: To ble drept etter at Zaniar Matapour (43) åpnet ild mot gjester på utestedet Per på hjørnet i Olso.

Terrorforsker: − Ofte en eller annen form for påvirkning

Modus, våpen og mål tyder på et klassisk islamistisk terrorangrep, mener terrorforsker.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Med forbehold om at gjerningsmannens psykiske tilstand tilsier at han har handlet irrasjonelt, så var dette trolig en islamistisk terrorhandling.

Det sier Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG.

– Da er det i så fall det første gjennomførte angrepet i Norge.

Nesser har forsket på islamistisk terror i 18 år. Han har også kartlagt 249 terrorangrep i Vest-Europa fra 1994 og fram til i dag.

– Når vi ser hvordan angrepet ble gjennomført, hva slags mål som ble angrepet og hva sikkerhetstjenesten sier om kontakt med skikkelser i det islamistiske miljøet i Norge, så er dette et angrep som skal inn i vår database over terrorplott, sier Nesser om masseskytingen lørdag.

SJEFSFORSKER: Petter Nesser har skrevet doktorgrad om terrorangrep i Vest-Europa.

Sjelden alene

Fremover blir det viktig for politiet å kartlegge hvilken kontakt den siktede har hatt med skikkelser i det norske islamistmiljøet, understreker Nesser.

Han sier det er sjelden at personer radikaliseres i et vakuum og gjør aksjoner helt på egen hånd. Som regel er de tilknyttet et nettverk og miljø.

– De har blitt radikalisert i interaksjon med andre, de får ofte en eller annen form for påvirkning. Det kan være alt fra oppfordringer, instruksjoner, hjelp med våpen, hjelp til å bygge bomber og den type ting, sier Nesser.

Det er sjelden forskerne ikke finner noe kontakt opp mot islamistiske nettverk.

– Ensomme ulver er unntaket.

Uklart motiv

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var raskt ute med å definere skytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Zaniar Matapour (43) har foreløpig ikke ønsket å forklare seg for politiet etter pågripelsen, men ble i dag varetektsfengslet i fire uker.

Hans forsvarer John Christian Elden er kritisk til at PST hittil har vurdert skytingen som terror.

– Retten finner skjellig grunn til mistanke for drap, men ikke terrorhensikt ut fra bevisene i dag, sa han til VG på mandag.

I kjennelsen står det at «retten finner det klart at det er skjellig grunn til mistanke om drap, og kan ikke se at det i dag er nødvendig å ta stilling til om det er skjellig grunn til mistanke om terrorhensikt».

Retten viser videre til at det er «momenter av ulik karakter som gjør at spørsmålet i dag framstår uavklart, og som vil være gjenstand for videre etterforskning».

Politiet opplyste lørdag at psykiatri også er blant hypotesene de undersøker.

I kretsen til sentral islamist

Ifølge VGs opplysninger ble Zaniar Matapour (43) stoppet i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon i vår – sammen med den sentrale islamisten Arfan Bhatti.

Matapour skal ha vært i besittelse av en kniv i forbindelse med SIAN-demonstrasjonen, ifølge VGs opplysninger.

Da PST i etterkant av SIAN-demonstrasjonen gjennomførte en bekymringssamtale med Matapour, ble det vurdert at 42-åringen ikke hadde voldsintensjon.

– Vi har ikke vurdert ham som en av de vi er mest bekymret for, med andre ord at vi sånn sett ikke har ligget tett på med tiltak rundt ham, sa PST-sjef Roger Berg til VG lørdag.

PST opplyser også at de gjennomførte samtalen med den siktede «i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam».

KJENT ISLAMIST: Arfan Bhatti.

VGs opplysninger: Kontakt i 2015

Ifølge VGs opplysninger skal Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo-politiet være kjent med at det var kontakt mellom Matapour og Bhatti tilbake i 2015.

Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for vold.

Bhatti har vært en av lederskikkelsene i den omstridte gruppen Profetens Ummah. Du kan lese mer om Bhatti her.

PST har hatt kjennskap til Matapour siden 2015. PST har uttalt at Matapour har inngått i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge. Det har også vært bekymringer om radikalisering.

PST like før angrepet: Lite sannsynlig

På internasjonalt nivå har trusselen fra militante islamister blitt sett på som sterkt nedadgående.

– Det har blitt sett på som en trussel som har vært i ferd med å forsvinne. Det henger nok sammen med at det har vært få store dødelige angrep siden 2017, sier Nesser.

Så sent som 16. juni, ni dager før terrorangrepet i Oslo, justerte PST sin trusselvurdering knyttet til ekstreme islamister ned til «lite sannsynlig».

– Terrortrusselen fremstår mer alvorlig enn det PST har oppfattet i de siste årene. De har pekt på at dette er et miljø som er svekket og at det har vært lav tilstrømning der de siste årene, sier Nesser.

25 prosent av Nessers registrerte terrorangrep, både gjennomførte og avvergede, har skjedd etter 2017, ifølge FFIs database:

– Det er etter at IS er militært nedkjempet, men vi ser likevel et betydelig antall og høy aktivitet. Det som er gjennomført er gjennomført av enkeltpersoner med enkle virkemidler. Veldig mye stikk og hugg-våpen, men også noe skytevåpen og en del bombeplaner.

Et eksempel Nesser trekker frem er et angrep som ble avverget i Nederland i 2018 der målet var en koblet til et Pride-arrangement.

– Der hadde de planlagt å bruke bilbomber og skytevåpen. Et av målene som ble vurdert var en Pride-festival i Amsterdam.

P.S. Etter skytingen i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni hevet PST terrortrusselsnivået fra moderat til ekstraordinær trusselsituasjon.