HAR ET BUDSKAP: Raymond Johansen viste respekt for de døde da han mandag besøkte Rosenkrantzgate i Oslo, hvor to ble drept natt til lørdag. Han har et Pride-budskap til det norske folk.

Raymond Johansen: − Trakassering av skeive skjer hver dag

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier terror skal bekjempes hver dag. Men han er også bekymret over at skeive i Norge fortsatt trakasseres daglig på gatene - av vanlige folk.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Vi møter ham i gaten hvor Jon E. Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept og mange andre skadet da Zaniar Matapour (42) åpnet ild i Oslo sentrum natt til lørdag.

– Frihet, liberale, toleranse og respekt er ikke noe vi kan ta for gitt. Det er verdier som ikke er ikke vunnet en gang for alle. Vi ser over alt at det er en trussel mot de verdiene. I Europa, i USA og i Norge, sier Johansen.

– Trakassering skjer hver dag

Han sier han ikke vil mene noe om motivet for terroren.

– Slik terror viser uansett at noen med våpen i hånden kjemper for splittelse og intoleranse – det motsatte av liberale verdier.

Johansen sier Pride er viktig i den kampen.

– Terror må vi ta på alvor og slå tilbake. Dette viser viktigheten av Pride, og at det er viktig å slå en ring rundt det skeive miljøet. Og å vende vold og terror ryggen.

Han sier at han som byrådsleder har fått mange vitnesbyrd og nedslående meldinger.

– Som byrådsleder i Oslo vet jeg at trakassering av skeive er noe som skjer hver dag, sier han.

– Trusler om bank

VG-reporter Espen Moe Breivik var en av dem som i helgen fortalte om sine triste erfaringer som homofil i det norske offentlige rommet.

«Sanninga er at i alle forhold eg har hatt til menn har eg opplevd kommentarar og truslar. Eg har fått truslar om bank for å ha regnbuefargar i ansiktet eller for å halde kjærasten min i handa, på dansegolvet, i kø for å kjøpe nattmat og på veg heim. Eg har fått kommentarar, meldingar og blitt ropt etter. Eg har aldri blitt fysisk angripen, men det har vener av meg», skrev han blant annet på Facebook.

Raymond Johansen sier han dessverre ikke er overrasket.

BLOMSTERHAV: Johansen var ikke den eneste som trosset regnværet mandag, mange ville vise sin respekt og støtte.

– Det viser at vi har langt igjen. Jeg har som politiker her i byen, fått meg forelagt at noen har blitt banket opp, på en antagelse om at de er homofile, fordi de ser feminine ut.

Han ber om at folk tenker seg om.

– Dette er et dypere og mer omfattende problem enn mange tror. Vi tror vi har kommet lenger enn vi har, sier Johansen.

– Stikker fingeren inn i noe vondt

Han sier at det i mange miljøer i stor grad er oppslutning om frigjøring, toleranse og liberale verdier.

– Så er det andre miljøer som er intolerante mot skeive. Det har skjedd mye i Norge siden avkriminaliseringen for 50 år siden, men det er stort strekk i laget. Det betyr at dette er en kamp vi må ta. Den er nødvendig og ubehagelig. Ubehagelig fordi vi stikker fingeren inn i noe vondt, sier Johansen.

Han mener dessverre at vi bare ser toppen av isfjellet, fordi det er så mange skeive i Norge som fortsatt er så redde, at de ikke tør leve frie liv.

– Tenk på alle som ikke tør å stå frem som den de er. Det som skjedde i Oslo er helt forferdelig, men det er både en påminnelse om at vi må bekjempe ekstremt radikale krefter – og for storsamfunnet; om at det er mange skeive som blir trakassert i Norge i 2022.

– Selvfølge å vise kjærlighet

Han sier vi må komme dit at det er helt greit for skeive å leie hverandre og vise sin kjærlighet offentlig i Norge.

– Vi må dit at det er en selvfølge å kunne vise kjærlighet og elske den man vil. Kjærligheten er størst av alt, men den er ikke sterk nok fordi motkreftene mot den fortsatt er stor.

Han sier at kommunen ikke har vært involvert i sikkerhetsvurderingen knyttet til Pridetog-avlysningen eller kveldens avlyste markering på Rådhusplassen.

– Nei, vi er ikke arrangør, det er Oslo Pride. Det er de som har bedt om og fått vurderinger fra politiet.

– Var interessant

Johansen er svært forsiktig med å kommentere politietterforskningen.

I mange land som rammes av terror, hvor etterretningen har klare koblinger til ekstreme muslimske miljøer, ser man ofte razziaer og fengslinger av mennesker knyttet til dette miljøet, for å sikre mulige spor.

– Det har vi ikke sett her?

– Vi fulgte PSTs pressekonferanse søndag som var interessant, hvor de fortalte om det økte sikkerhetsnivået. De vil sikkert meddele seg etter hvert om den prosessen og etterforskningskrittene de tar.

Han sier det er trist at den planlagte markeringen på Rådhusplassen i kveld må bli avlyst på grunn av sikkerhetshensyn, men skrev på Facebook mandag ettermiddag at folk bør følge politiets råd.

Folk trosset politiets råd og strømmet til Rådhusplassen – se video her: