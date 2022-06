ADVOKAT: John Christian Elden er advokat for den siktede etter to personer ble skutt og drept i Oslo sentrum natt til lørdang.

Elden: Drapssiktet ikke fulgt opp etter bekymringssamtale

Zaniar Matapour (43) ble ikke fulgt opp av helsevesenet etter bekymringssamtalen han hadde med PST i mai, ifølge hans forsvarer.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub i sentrum av Oslo natt til lørdag.

PST vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Samtidig har Oslopolitiet, som etterforsker saken, fortsatt psykiatri som en av sine hypoteser. De ønsker å kartlegge om han er strafferettslig tilregnelig.

– Vi mener absolutt at det (terrorhensikt, journ. anm) er en relevant hypotese. Men også det med hatkriminalitet og det med psykiatri er fortsatt en hypotese vi jobber etter, sa politiadvokat Børge Enoksen på en pressekonferanse onsdag.

Statsforvalteren i Oslo og viken har opprettet tilsynssak, der de ser på hvilke helsetjenester siktede eventuelt har mottatt de siste fem årene, både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

– Ingenting etter den samtalen

Matapour har ifølge flere rettsdokumenter VG har lest, slitt med psykiske problemer i lang tid. Det er også noe PST oppgir at de har vært kjent med.

Sist i mai gjennomførte de en bekymringssamtale med ham etter en koranbrenning på SIAN-demonstrasjonen i april, der Matapour ble sett i bil sammen med den sentrale islamisten Arfan Bhatti, og vurderte at han ikke hadde voldspotensiale.

– Hva ble resultatet av det? Fikk han noe helsehjelp etter den samtalen?

– Nei, det var ingenting etter den samtalen. Han hadde en samtale med dem, han skjønte ikke hvorfor, og det var det liksom. Da pekte de på at du er sett i bil med Bhatti eller et eller annet i den retningen og derfor ville de snakke med ham, sa John Christian Elden til VG tirsdag.

– Jeg var ikke på stedet, jeg har ikke hørt samtalen, men dette var rammene, legger han til.

– Hva slags helsehjelp har han fått?

– Ingen som jeg er kjent med, sier Elden.

VG har spurt om PST varslet helsetjenesten eller Oslo politidistrikt om Matapour etter bekymringssamtalen. Dette har ikke PST besvart. VG har også spurt Oslo-politiet om de ble varslet om bekymringssamtalen, men politiet har ikke besvart spørsmålet.

Sier han ikke har sykehistorie

I en dom fra 2000 vises det til at Matapour har «åpenbare psykiske problemer». Syv år senere blir det i en kjennelse vist til at han tar medisiner mot depresjon.

I en dom fra 2016 om besittelse av narkotika, vises det også til at Matapour har hatt psykiske vansker. Saken hadde blitt liggende i flere år, delvis fordi Matapour ifølge retten hadde vært «umulig å finne». Forsvareren understreket da at man ikke kan forvente at det han omtalte som en tungt medisinert person med diagnosen paranoid schizofreni skal bidra til sin egen straffeforfølgning.

– Jeg er kjent med de dommene. Det er ikke noe som tilsier at det er et motiv i denne saken, og psykiatri er da et alternativ, sagt fra en klient som sier han ikke har noen sykehistorie. Jeg har stor forståelse for at det er noe av det som undersøkes, sa Elden til VG mandag.

På spørsmål om diagnosen paranoid schizofreni, svarer han:

– Jeg kjenner ikke til bakgrunnen hans, men jeg har lest tidligere dommer, hvor det blant annet er opplyst at han har denne diagnosen.

Ifølge VGs opplysninger var Matapour ikke ruset da angrepet skjedde. På spørsmål fra Aftenposten om Matapour har vært medisinert, svarer Elden at det er blant forholdene som nå etterforskes nærmere.

Islamistisk miljø

Under en pressekonferanse onsdag, understreket PST-sjef Roger Berg at det er Oslo-politiet som konsentrerer seg om motivet for selve skytingen, men at PST har informasjon om saken som gjør at de har vurdert at dette er en terrorhandling.

– Vi konsentrerer oss ikke om motivet for selve saken. Men vi kjente personen fra et ekstremt islamistisk miljø, og utfra det og tilleggsinformasjonen så har vi vurdert at vi står overfor en terrorhandling, sa PST-sjef Roger Berg.

PST-SJEF: Roger Berg.

VG har tidligere også spurt Berg om PST foretok seg noe mer oppfølging etter bekymringssamtalen med siktede i mai. Da svarte han at han ikke ønsker å gå inn på den siktede.

– Han etterforskes av Oslo-politiet, og da synes jeg det blir feil å gå inn på ham som enkeltperson. Vi gjorde våre vurderinger, så blir de vurderingene sikkert gjenstand for undersøkelse i ettertid, sier han.

Matapour vil fortsatt ikke forklare seg for politiet.

VG spurte mandag ettermiddag Oslo kommune hva slags kontakt den kommunale helsetjenesten har hatt med Matapour, og når den sist var i kontakt med ham. Kommunen viser til at dette er taushetsbelagt informasjon.