KREVER ERSTATNING: Magnus Holøyen (29) (bildet) og broren Lars Peder Holøyen (38) møter Tolga kommune i retten i januar neste år.

Tolga-brødre krever erstatning: Møter kommunen i retten i januar

BERGEN (VG) Erstatningssaken brødrene Magnus (29) og Lars Peder Holøyen (38) har reist mot Tolga kommune skal behandles i retten i januar. De krever inntil en halv million kroner hver i erstatning fra hjemkommunen.

I 2018 avslørte VG at Lars Peder (36) og Magnus Holøyen (27) var blitt registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen uten å ha diagnosen. De ble deretter satt under vergemål mot sin vilje.

Saken vakte stor oppmerksomhet - og førte blant annet til at det ble nedsatt en offentlig granskingskommisjon.

I granskingsrapporten som ble offentliggjort i februar 2019, slo utvalget fast at gjennomgangen viste «mangler i saksbehandlingen på alle områder og nivåer som er undersøkt».

VANT FREM I HØYESTERETT: Advokat Nicolai V. Skjerdal representerer brødrene Lars Peder og Magnus Holøyen.

I oktober 2020 krevde Magnus og Lars Peder Holøyen til sammen 3 millioner kroner i erstatning fra Tolga kommune og staten.

Kravene om erstatning ble avvist av kommunen og staten. Både tingretten og lagmannsretten mente søksmålet måtte rettes mot staten, ikke kommunen.

Brødrenes advokat, Nicolai V. Skjerdal, anket deretter saken inn for Høyesterett. I februar i år fikk brødrene medhold i kravet om at de hadde rett til å saksøke Tolga kommune.

– Høyesterett ga brødrene medhold og kom til at søksmålet kan fremmes mot kommunen. Det ble lagt vekt på at spørsmålet måtte avgjøres etter vanlige nasjonale regler, uttalte Høyesterett i en pressemelding.

Etter intern norsk rett kan søksmål reises mot den offentlige instans som saksøker mener å ha et krav mot, slo Høyesterett fast.

Av stevningen mot Tolga kommune går det frem at saken gjelder krav om reparasjonserstatning for ikke-økonomisk tap etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Skjerdal har tidligere omtalt behandlingen av brødrene som et alvorlig brudd på EMKs artikkel 3 som omhandler forbud mot nedverdigende behandling, og også brudd på artikkel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv.

– Lars Peder og Magnus Holøyen krever erstatning for den urett og krenkelse som de er blitt utsatt for ved å ha blitt uriktig registrert som psykisk utviklingshemmet og ved å ha blitt plassert under vergemål mot sin vilje uten tilstrekkelig lovhjemmel, heter det i stevningen.

SAKSØKT: Brødrene Magnus og Lars Peder Holøyen har anklaget Tolga kommune for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Rettssaken mot kommunen starter i Østre Innlandet tingrett på Tynset 10. januar. Det er satt av seks rettsdager til saken.

Saken mot staten skal føres i Oslo tingrett, men er foreløpig ikke berammet.

Advokat Nicolai V. Skjerdal sier til VG at det opprinnelige erstatningskravet på tre millioner kroner opprettholdes.

– Det vil være opp til rettens skjønn å utmåle erstatning. Vårt krav mot kommunen er på en halv million kroner for hver av brødrene. Kravet mot staten er på en million kroner for hver.

– Lars Peder og Magnus har lenge vært innstilt på at rettsprosessen vil kunne ta tid. Men de ser nå frem til å få rettens avklaring av erstatningssøksmålet, snart to år etter at søksmål ble tatt ut, sier Skjerdal.

Advokat Jørgen Losgård Stræte representerer Tolga kommune. Han skriver i en e-post til VG at kommunen ikke vil kommentere saken nå.

Han viser til tidligere uttalelser fra advokat Kristian Foss Aalmo, som tidligere har representert Tolga kommune i saken.

– Gitt at kommunen skulle vært ansvarlig, mener vi det likevel ikke er brudd på de bestemmelsene som er anført. Og gitt at det skulle vært brudd, mener vi det uansett ikke foreligger grunnlag for erstatning, sa Foss Aalmo til VG høsten 2020.

– Ut over å gjenta at Tolga kommune har et annet syn på saken enn saksøkerne har ikke kommunen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, skriver Losgård Stræte.