Kvinne i 60-årene anmeldt etter frontkollisjon i Bamble

Tirsdag har det væt en alvorlig trafikkulykke i Bamble. En kvinne i 60-årene skal ha kjørt over i motgående kjørefelt og kollidert.

Klokken 13.10 rykket nødetatene ut til en frontkollisjon i Høgenheitunnelen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark.

Fire personer satt i bilene, og samtlige ble kjørt til sykehus med skader etter ulykken. Én av dem betegnes som kritisk skadet.







I den ene bilen satt mor og to barn fra Grenland. Tirsdag ettermiddag ble det yngste barnet betegnet som kritisk skadet, men dette er nå endret til «alvorlig».

Moren er fløyet til Ullevål sykehus med alvorlige skader, mens barna er på sykehus i Skien.

I den andre bilen satt en kvinne i 60-årene fra Kragerø kommune. Også hun er på sykehus i Skien etter ulykken.

Telemarksavisa skriver at ulykken skjedde da denne kvinnen foretok en forbikjøring og deretter frontkolliderte med bilen i motgående kjørefelt.

Politiet har beslaglagt førerkortet hennes. Kvinnen er også anmeldt.

BAMBLE: En person er kritisk skadet etter en alvorlig ulykke inne i tunnelen.

– Barna er i barneskole- og ungdomsskolealder, mens kvinnen er i 40-årene, opplyste operasjonsleder Erik Ullhaug Olsen i Sør-Øst politidistrikt til VG rundt klokken 17.00.

Tunnelen er gjenåpnet for trafikk.

ATV-fører har status som vitne

Tidligere tirsdag ettermiddag ønsket politiet å komme i kontakt med fører av en firehjuls ATV som befant seg i tunnelen da ulykken inntraff.

Politiet har nå kommet i kontakt med denne personen – som har status som vitne.

Klokken 14.14 tvitret politiet følgende:

– Det er grunn til å tro at uhellet skyldes forbikjøring av denne ATV forut for frontkollisjonen.

Operasjonsleder Olsen bekrefter til VG at dette fremdeles samsvarer med bildet de har av hendelsesforløpet.

– Personen vil følges opp av etterforskere, og eventuelt bli avhørt dersom vedkommende har informasjon, sier han.

Ulykkessommer

Per 12. august har 82 personer mistet livet på norske veier foreløpig i år. Til sammenligning omkom 80 personer i trafikken totalt i hele fjor.

Det har blitt spekulert mye i hva årsakene til økningen kan være – og blitt satt spørsmålstegn ved hvilke tiltak som bør iverksettes.

Statens vegvesen har hatt krisemøter etter «skrekk-månedene», og samferdselsministeren har omtalt utviklingen som «urovekkende».

Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI), Tor-Olav Nævestad, mener man må spørre om vi ser en reell økning, eller om «ulykkessommeren» kun er tilfeldig

– I 2021 mistet 80 personer livet i trafikken – det var et rekordlavt tall. Uvanlig få dødsulykker i 2021 er en av hovedårsakene til at vi har historisk høye tall i år, sa han til VG i juli.

Forskeren forteller når vi ser på antall dødsulykker i trafikken over tid, så ser vi at antallet dødsulykker varierer per måned.

– Fordi antall dødsulykker i trafikken per måned er lavt, må vi forvente en variasjon rundt den generelle nedadgående trenden, sier Nævestad.