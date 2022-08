Aktiver kart

Fire kritisk skadet etter frontkollisjon i Bamble

Nødetatene har rykket ut til en alvorlig trafikkulykke i Bamble, hvor to biler har frontkollidert.

To biler har frontkollidert i Høgenheitunnelen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark. Fire personer er kritisk skadet.

Det var to av disse som var fastklemt, og det jobbes fremdeles med å frigjøre den ene.







Luftambulanse er på vei, men foreløpig sendes de med bilambulanse i prioritert rekkefølge.

– Vi har begynt å kjøre de kritisk skadde i ambulanse, og det er mulig at luftambulanse skal overta. Men per nå er det dårlig vær i området som gjør at flyværet er litt vanskelig, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen til VG.

Politiet jobber også med å få andre kjøretøy ut av tunnelene fra begge ender, så nødetatene kan jobbe på stedet.

Alle nødetatene er på stedet, opplyser han.

Omkjøring via E18

Han sier de ikke kan si noe om hvordan ulykken skjedde foreløpig, men de gjør undersøkelser på stedet og har også varslet kriminaltekniker og ulykkesgruppen til Statens Vegvesen.

Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Marita Bakkebø sier til VG klokken 13.52 at ulykkesgruppen er på vei til stedet.

Politiet skriver at Riksvei 354 kommer til å være stengt i lenger tid. Omkjøring via E18 er skiltet.

– Det er vanskelig å si hvor lenge veien vil være stengt, men det vil nok ta litt tid, sier hun.