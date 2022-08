Fredrik Hove/Hove Media

Alvorlig ulykke på E6: − Villmannskjøring

To personer er fraktet til sykehuset etter en trafikkulykke på E6 sør for Oslo. Føreren mistenkes for kjøring i påvirket tilstand.

Ulykken skjedde på motorveien ved Taraldrud, like ved kommunegrensen mot Oslo, og ble meldt av Øst politidistrikt rundt 11.30. Brannsentralen 110-øst omtalte det som en alvorlig ulykke.

Operasjonsleder Tom Sandberg i politiet sier at ulykken ble forårsaket av en bil som kjørte inn i en annen bakfra, noe som førte til at en av dem kom over i andre kjørefelt.

– Jeg vil kalle det villmannskjøring, sier han.

I en oppdatering kl. 12.27 forteller politiet mer detaljert om ulykken:

– Vitner forteller at den ene bilisten har kjørt i stor hastighet nordover E6. Den har passert biler på feil side, har vært borti flere biler før den har kjørt inn i den andre bilen bakfra.

Det skal likevel bare være to biler involvert, ifølge Sandberg.

Får inndratt førerkortet

I en senere oppdatering skriver politiet at begge førerne er fraktet til Ullevål sykehus, med ukjent skadeomfang.

Politiet er også på vei til å til sykehuset for å ta blodprøver av den ene sjåføren, ifølge Sandberg. Vedkommende er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand, og får inndratt førerkortet.

Politiet kommer også med både ris og ros til personer som befant seg i nærheten da ulykken skjedde:

– Flere personer, som kom til stedet, hjalp til på ulykkesstedet, både før og etter nødetatene ankom, skriver de på Twitter.

– Det triste er at andre bare sto og filmet skadde mennesker, legger de til.

E6 var stengt i flere i sørgående retning flere timer etter ulykken, men ble gjenåpnet i 13-tiden.