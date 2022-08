Lastebilsjåfør Terje satt fast på broen: –Jeg var sikker på at det var slutt

Terje Brenden satt fast i vogntoget på Tretten bro da at den raste ned i elven, forteller han til Lastebil.no

Lastebilsjåføren som ble sittende fast da Tretten bru kollapset mandag morgen er ikke fysisk skadet, men er naturlig nok preget etter sin aller tøffeste dag på jobb, skriver Lastebil.no. Nisjeavisen har snakket med Terje Brenden.

– Jeg var midt på brua, da jeg merket noe på bilen. Nesten som om den hadde punktert. Så begynte asfalten å bølge opp og ned foran meg – nesten som du ser et jordskjelv. Plutselig ble det så bratt at jeg kom ikke lenger, sier Brenden til Lastebil.no.

Lastebilsjåfør Terje Brenden. Norsk lastebileierforbund har frigitt bildet i en pressemelding.

Sjåføren i lastebilen var på telefonen med selskapet han jobber for mens han sto på broen, forteller Helge Nordlien, som bemanner transportkontoret til selskapet Sigurd & Ola Grimstad AS, til VG.

– En av våre ansatte fikk et pushvarsel fra lokalavisen om kollapsen, og vi ringte opp føreren med en gang. Vi hadde sjåføren på øret hele tiden frem til bergingsaksjonen, forteller Nordlien.

Klokken 08.20 opplyste politiet til VG at personene i de to kjøretøyene er gjort rede for.

Sjåføren, som ifølge kollegaen er en mann fra lokalområdet, ble sendt til sykehusobservasjon etter redningsaksjonen.

– Han skal være i god behold, forteller Nordlien om lastebilføreren.

Leder for Geografisk driftsenhet i Innlandet politidistrikt, Terje Krogstad, sier at føreren av lastebilen ble hentet ut av kjøretøyet med luftambulanse.

– Han har det etter forholdene bra, og fremstår som fysisk uskadet, sier Krogstad til VG.

HAVNET DELVIS I VANNET: Lastebilføreren ble hentet ut av bilen med ambulansehelikopter etter bro-kollapsen i Tretten mandag morgen.

– Må ha skjedd noe helt spesielt

Transportselskapet Sigurd & Ola Grimstad AS har rundt 80 sjåfører og kjører stort sett innenlandsruter med sine 40 kjøretøy i daglig drift, ifølge bedriftens hjemmeside.

Flere av bedriftens vogntog kjører over den nå kollapsede broen daglig med mange biler.

– Det er klart dette er ikke noe du forestiller deg at kan skje. Det må ha skjedd noe helt spesielt. Dette er ikke en bro vi har opplevd som utrygg tidligere, den er satt opp på 2000-tallet, og det burde ikke være noe galt med den, sier Nordlien til VG.

Nordlien ved selskapet sier de per nå ikke vet om vogntoget kommer tilbake i brukbar stand.

– Sjåføren er uskadet, og det er det viktigste, sier han til VG.

Så den rase

Øyenvitne Per Kristian Harildstad kjørte på E6 sørgående retning rett ved broen da den kollapset.

– Jeg var nok 20–30 meter før broen, på veien som går under broen, E6. Jeg så at den raste, og så at den gikk i bakken, forteller han til VG.

– Det var mye lyd, ja. Jeg stoppet og ringte 113, og pratet med dem. Jeg tok kontakt med sjåføren som var i lastebilen. Hengeren sto i vannet, sier øyenvitnet.

Mange forbipasserende stoppet for å se hendelsen, og Harildstad sier trafikken raskt stoppet opp på E6.

–Jeg var der til utrykningsbilene kom, og så dro jeg videre. Den andre bilene så jeg lite til, det er så langt over elven, sier han til VG.