Høyre krever ny strømstøtte til bedriftene: − Haster

LILLESAND (VG) Erna Solberg ber regjeringen hjelpe de bedriftene som bruker mest energi. Hun vil også at kraftkommuner og -fylker skal bidra mer.

– I syv måneder har Arbeiderpartiet og Senterpartiet aktivt valgt å ikke hjelpe bedrifter og arbeidsplasser. Det er altfor dårlig, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Regjeringen er under hardt press for å komme med nye tiltak mot strømkrisen.

Blant det de jobber med, og som Høyre har stilt krav om, er bedre strømstøtte-ordninger for et næringsliv som sliter med mangedoblede regninger.

VG har tidligere denne uken snakket med Slakter Jens Eide i Lillesand, som har fått mangedoblet strømregningen det siste året.

Fredag er Erna Solberg på besøk hos Jens Eide, der hun skisserer hvordan hun mener en ny næringslivsstøtte bør se ut.

– Det trengs et annet grep

– Det trengs et annet grep, sier hun, og peker på at det er mange bedrifter som ikke i utgangspunktet er kraftkrevende, men som vanligvis har strøm som en stor del av de faste utgiftene.

Solberg viser til Luxembourg som har en ordning der de gir støtte til bedrifter der utgifter til energi normalt utgjør minst tre prosent av driftskostnadene. Da dekker staten dekker en prosentandel av merkostnadene på grunn av de høye prisene.

– Nøyaktig hvor grensen bør gå i Norge og hvilken prosentandel er det regjeringen som har best grunnlag for å ta stilling til.

UENIGE: Slakter Jens Eide er fornøyd med at Erna Solberg foreslår en ny støtteordning, men selv skulle han helst hatt makspris.

Vil helst ha makspris

Tidligere denne uken fortalte Jens Eide til VG at han frykter å gå konkurs hvis det ikke blir gjort noe med de høye regningene.

Slakteriet har normalt en strømutgift på mellom 150.000 og 200.000 kroner i måneden. De siste månedene har regningen passert 700.000 kroner, ifølge eide.

Egentlig ønsker Eide seg makspris på strøm, noe Høyre er mot.

– Uten at det skjer noe nå har vi ingen mulighet til å overleve. Det skjer i alle fall noe, sier han, etter å ha hørt forslaget fra Erna Solberg.

Men han sier han har et håp om at når alle partiene på Stortinget møtes på mandag, med ulike meninger, vil de kunne komme fram til noe som fungerer.

Erna Solberg sier på sin side at hun mener det går an å få på plass en ordning for å dekke bedrifters strømutgifter som er like forutsigbar som makspris, uten at man ikke mister incentiver til å spare på strøm.

I forrige uke gikk strømprisene opp til rekordhøyder, med store forskjeller mellom nord og sør.

GRILLFEST: Erna Solberg er på en tidlig valgkamp-tur med Høyre-bussen. Her er hun på grillfest i Tønsberg.

Ber kraftkommuner betale

I et tidligere intervju med VG tidligere fredag, understreket Høyre-lederen at hun mener kraftsystemet i Norge fungerer, men at særlig Putins invasjon til Ukraina og russisk press på Europa har ført til situasjonen vi er i nå.

Da ba hun også kommuner og fylker som tjener godt på strømkrisen om å gi pengene tilbake til næringslivet som sliter.

– De som tjener på at prisen er høy, er de kommunene som eier kraftselskapene. De må i alle fall ikke ringe staten og si at de trenger strømstøtte før de ser på hvordan deres egne kraftinntekter brukes, sa Erna Solberg til VG.

Dette budskapet gjentar hun når hun krever en ny strømstøtte. Hun sier hun forventer at også de kommunene og fylkene som tjener penger på kraften bidrar til å holde næringslivet flytende.