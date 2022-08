ENDRET SIKTELSE: Mannen som først var siktet for uaktsomt drap, er nå siktet for forsettlig drap.

Siktet for forsettelig drap: Hadde besøksforbud mot kvinnen 55 dager før dødsfallet

55 dager før kvinnen ble funnet død i en bil i Askim, hadde mannen som kjørte besøksforbud mot henne. Nå har politiet endret siktelsen mot mannen fra uaktsomt til forsettelig drap.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi mener at bevisbildet nå tilsier at vi står ovenfor et forsettelig drap, og ikke et uaktsomt drap, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye til VG.

Det var 19. juli at en kvinne i 40-årene ble funnet med livstruende skader i Askim. Etter forsøk med livreddende førstehjelp døde kvinnen. Samme dag ble en mann siktet.

VG har prøvd å kontakte mannens forsvarer etter siktelsen ble endret, uten å få svar. Tidligere har han nektet straffskyld.

Har bedre oversikt

Politiinspektøren sier de særlig konsentrerer seg om vitneavhør i omgangskretsen til den døde kvinnen og den siktede mannen.

Mannen har beskrevet at han var kjæreste med avdøde.

I november ble han ilagt et besøksforbud mot kvinnen. Det varte frem til 25. mai.

Rett før besøksforbudet løp ut, ble han dømt for å ha brutt besøksforbudet to ganger. Begge gangene var det kvinnen som initierte kontakten mellom dem, står det i dommen fra Oslo tingrett fra mai i år.

Mannen ble dømt til 21 dager betinget fengsel for bruddet på besøksforbudet, men forbudet ble ikke forlenget.

55 dager senere var de to sammen da kvinnen døde, der politiet nå har siktet mannen for forsettelig drap.

– Opplysningene om besøksforbudet og forholdet mellom siktede og avdøde er informasjon som anses relevant for etterforskningen. Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker ikke politiet å kommentere dette ytterligere nå, sier politiinspektør Reinholdt-Østbye.

Den siktede mannen er også tidligere dømt. I 2005 ble han dømt til ett år og to måneder for vold mot en kjæreste, mens han i 2018 ble dømt til to og et halvt år i en narkotikadom.

BLOMSTER: En nabo i Askim la ned blomster der kvinnen ble funnet av nødetatene.

– Står overfor en annen situasjon

Reinholdt-Østbye sier at de nå har bedre oversikt over hendelsesforløpet før dødsfallet i Askim, og at det er dette som er grunnlaget for den endrede siktelsen.

Han vil ikke gå i detaljer rundt hendelsesforløpet og sier politiet er i den helt innledende fasen i etterforskningen.

– Det gjør at vi står ovenfor en annen situasjon, også med tanke på hvilke etterforskningsskritt vi skal ta, sier Reinholdt-Østbye.

Ber om utvidet fengsling

Øst politidistrikt vil fredag begjære at siktede fengsles i ytterligere fire uker på grunn av fortsatt fare for bevisforspillelse, opplyser de.

Politiet sier de har mottatt få tips i saken og at de ønsker å komme i kontakt med personer som natt til tirsdag 19. juli kjørte, eller var i området.

Han opplyser at de er i kontakt med mannens forsvarer for å avtale nytt vitneavhør. Dette vil tidligst skje neste uke.

I et fengslingsmøte har siktede forklart at kvinnen truet med å hoppe ut av bilen mens de kjørte, før hun så hoppet ut i veldig høy hastighet. Da mannen kjørte tilbake pustet hun fortsatt.

Mannen forklarte videre at han la henne inn i bilen og kjørte så fort han kunne til nærmeste sykehus. Da han kom til Askim, fikk han stoppet en forbipasserende bil og bedt dem ringe en ambulanse mens han prøvde å utføre hjerte/lunge-redning.