VENTETID: Studenter må smøre seg med tålmodighet før de får vite resultatet på eksamen.

Studenter må vente på eksamensresultat

Studenter har krav på sensur innen tre uker etter eksamen, men reglene brytes i opptil 43 prosent av besvarelsene. OsloMet nekter å gi ut tall og skylder på lovteksten.

Publisert: Nå nettopp

NTNU utmerker seg negativt - se oversikt lenger ned i artikkelen.

Norsk Studentorganisasjon mener reglene brytes for ofte og er bekymret for at enkelte læresteder ikke vil gi ut statistikk:

– Universitets- og høyskoleloven er klinkende klar – sensuren skal være klar innen tre uker, og det er kun det loven kaller «særlige grunner» som kan åpne for lengre tid. Å ikke overholde denne fristen er lovbrudd fra universitetene og høyskolene sin side, sier leder i Norsk Studentorganisasjon Maika Marie Godal Dam.

Dersom sensuren må utsettes, skal studentene varsles om dette, ifølge reglene.

– Å få forsinket sensur kan ha store konsekvenser for de enkelte studentene som opplever det, og vi forventer at loven blir overholdt, sier Godal Dam.

– Vi vet at dette er et gjentagende problem på flere universiteter og høyskoler, men siden det ikke føres noen nasjonal statistikk vet vi ikke omfanget.

Tips oss: Ventet du lenge på sensuren?

OsloMet vil ikke dele tall

Universitetet i Oslo opplyser at de ikke samler tall – og henviser til de enkelte fakultetene.

OsloMet opplyser til VG at de ikke kan gi statistikk over brudd på sensurfristen, og skylder på formuleringer i lovteksten:

– Med regelen for føring av sensurfrist etter UH-loven kan en slik oversikt kun bli omtrentlig. Vi gir derfor ikke ut slike oversikter ved OsloMet, sier seksjonssjef Royne Kreutz til VG.

Politihøgskolen har heller ikke tall, men der er forklaringen en annen:

– Vi fører ikke statistikk over brudd på sensurfrister, av den grunn at det er utrolig sjeldent at sensurfristene ikke overholdes, ifølge pressevakt Runar Kvernen.

OsloMet mener lovteksten gjør det umulig å gi ut presise tall.

Norsk Studentorganisasjon er ikke imponert:

– Loven sier innen tre uker, som betyr at «særlig grunner» skal være unntak. Det må derfor være mulig å registrere hvorvidt man har gått over de tre lovpålagte ukene, selv når det er særlige grunner som gjør at man går over. Dersom det i mange tilfeller er «særlige grunner som gjør det nødvendig å bruke mer tid», mener NSO dette også er et problem som bør komme tydeligere frem.

NTNU: 43 prosent forsinket

Her er noen av forsinkelsene VG har innhentet:

* Ved landets største utdanningsinstitusjon NTNU, var totalt 43 prosent av sensuren forsinket

* Ved Høyskolen Kristiania var 27 prosent av sensuren forsinket.

* Ved Norges arktiske universitet var 24 prosent av sensuren forsinket.

* Ved Universitetet i Stavanger var 18 prosent av sensuren forsinket.

* Ved Nord Universitet var 10 prosent av sensuren forsinket.

* Ved BI var 6 prosent av sensuren forsinket

* Ved Menigshetsfakultetet var 2,5 prosent av sensuren forsinket.

Leder Astrid Hilling ved Studenttinget NTNU.

Leder for Studenttinget ved NTNU, Astrid Hilling, opplyser at forsinkelsene har vært et problem i flere år.

– Eksamen er en påkjenning for studenter, og forsinket sensur er en ekstra, unødvendig belastning, sier Hilling.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, bekrefter at en del emner ved NTNU har utfordringer med sensurfristen:

Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan.

– Dette er en problemstilling vi har jobbet med over flere år, men som det har vist seg å være utfordrende å løse. Det er flere og sammensatte grunner til at dette ikke er løst over natten, men vi tar problemstillingen på alvor og er enig med studentene i at andelen sensurer levert etter fristen bør ned, sier Reitan.

Noroff: Tok syv uker

I august skrev VG om den private skolen Noroff, der studenter ved et fag måtte venter syv uker på sensuren. Her forsvarte rektor forsinkelsen slik:

– Vi har en ny lærer på faget og vedkommende har i samråd med oss valgt å bruke noe ekstra tid på rettingen, for å prioritere kvaliteten i arbeidet. Derfor har det gått lengre tid enn det som er vanlig praksis hos oss, sa rektor Rektor ved Noroff, Beathe Due.

Den private høyskolen Noroff brukte syv uker på sensuren til et emne.

Gjennomgår reglene

VG har bedt høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) kommentere bruddene på sensurfristene.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel svarer at Kunnskapsdepartementet jobber med en samlet gjennomgang av regelverket, og at de planlegger å legge frem forslag til en helt ny lov om universiteter og høyskoler i 2023.

– I dette arbeidet gjennomgår vi også regelverket for eksamen og sensur. Departementet stoler på at institusjonene gjør det de kan for å overholde fristen, og har ikke planer om å innføre nye byråkratiserende rapporteringskrav eller rutiner nå. Vi vil likevel vurdere om det er behov for å klargjøre hvordan dagens regelverk skal forstås, sier han.