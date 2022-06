DYRERE: Fra i morgen av øker matvareprisene merkbart men økonomene spår at veksten blir større enn i februar.

Matvarene blir «merkbart» dyrere fra i morgen av

Kassalappen til en snittfamilie kan øke med flere tusen kroner fra 1. juli. – Vi går en strammere økonomisk høst i møte, varsler økonom.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er ingen tvil om at det blir prisøkninger, merkbare prisøkninger, sier direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt.

Norgesgruppen har butikkjeder som Kiwi og Meny.

– Vi har opplevd at leverandørene har kommet til oss og bedt om unormalt høye prisøkninger, og så har vi forhandlet, sier Gultvedt som påpeker at prisene i butikkene til slutt settes av den enkelte dagligvarekjede.

Først fredag blir det klart hvor mye prisene stiger, men flere økonomer forventer at de vil stige enda mer enn i vinter.

Da steg matvareprisene sjeldent mye - med 4,5 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Årsaken til prisstigningen er blant annet at mange av matvarene vi importerer har økt i pris, i tillegg til at det har blitt dyrere å produsere mat som følge av økte gjødsel-, drivstoff- og strømpriser.

– Det er jo ikke bra at det blir så betydelige prisøkninger, så vi får håpe at kostnadene går ned igjen, sier Gultvedt.

Matbudsjettet kan øke med 7.300 kr

– Leverandørene har fått satt opp sine priser veldig mye, det er noe som til syvende og sist ender opp hos oss forbrukere, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

Med økningen hittil i år har en gjennomsnittsfamilie med to voksne og to barn måtte bruke 7.000 kroner mer på matkostnader.

Dersom matvareprisene øker med ytterligere 5 prosent i morgen, gir det en ny økning på om lag 7.300 kroner. Totalt gir det en økning på 14.300 kroner i matkostnader i år, trekker Tvetenstrand fram.

– Veldig mange må tenke enda mer gjennom sine matinnkjøp, sier hun.

Les også: Kjapt forklart: Derfor blir det dyrere

TIPS: Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand sier folk nå bør planlegge for økte priser.

Alvorlig situasjon

Merkevaregiganten Orkla har allerede varslet enda dyrere mat i sommer.

– Vi står overfor den mest alvorlige situasjonen jeg har vært i under mine 31 år i norsk næringsmiddelindustri, sier konserndirektør Håkon Mageli.

Han peker på en markant høyere råvarepris og kraftig økning i energikostnader. Den store bekymringen på sikt sier Mageli er kunstgjødselprisene.

– For industrien er det avgjørende å få tak i råvarer og ingredienser slik at vi kan opprettholde leveringsevnen. Det arbeidet har stått i høysetet siden invasjonen i slutten av februar, sier Mageli.

– Normalt er disse prisendringene av en teknisk og langt mindre komplisert karakter. Denne gangen er det mørke skyer som truer Europa, sier han.

MØRKE SKYER: Konserndirektør i Orkla Håkon Mageli kaller situasjonen dramatisk.

Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse tror prisen på noen produkter vil øke med 1 til 3 prosent, mens andre vil stige over 10 prosent.

– Etter en samlet vurdering vil snittet være nærmere fem, enn ti prosent, sier han og trekker frem kjøtt og egg som varer med høy prisstigning, slik kjøttgiganten Nortura har varslet.

Råder folk til å forberede seg

YouGov har i starten av juni undersøkt hvor bekymret folk er for økonomien sin på vegne av Storebrand.

Der kommer det frem at over 1,4 millioner nordmenn er bekymret for egen økonomi som følge av økte priser.

1,8 millioner bekymrer seg for at matvareprisene vil øke så mye at de må legge om matvanene sine.

For å forberede seg på økte utgifter råder forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand folk til å planlegge handleturene bedre, være mer bevisst på kilo- og literpris, stå imot impulskjøp og handle mindre om gangen for å hindre matsvinn.

– Man går en strammere økonomisk høst i møte nå, enn det man er vant til. Jo tidligere vi begynner med bedre økonomiske vaner, desto bedre blir det for lommeboken til høsten.

PSSST: Er du bekymret for økonomien din som følge av de økte prisene? Det er en del grep du kan og bør gjøre for å sikre din egen økonomi. Les Hallgeir Kvadsheims guide her.