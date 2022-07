UT PÅ DATO: Nordmenn kan nå reise til fem europeiske land med utgått pass. UD mente det ikke burde legges til rette for reiser med utgåtte pass, og advarte om at mange reisende kan bli avvist av flyselskapene og ikke får reist hjem. Det viser et brev fra 1. juni.

UD advarte mot å åpne for reiser med utløpte pass: − Stor risiko

Regjeringen har så langt fått godkjent bruk av utgåtte pass til reiser i fem europeiske land. Et brev VG har fått innsyn i, viser at Utenriksdepartementet advarte mot slike ordninger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag gikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl ut med en seiersmelding til reiselystne nordmenn: De har fått på plass en ordning med Tyskland, Island, Estland og Portugal – så nordmenn kan reise dit med utløpt pass som legitimasjon. Fra før har Hellas sagt ja til en slik ordning.

Utenriksdepartementet mente imidlertid at det ikke burde legges til rette for reiser med utløpte pass.

– UD anser at en ordning der nordmenn reiser på utløpte pass vil innebære stor risiko for at mange reisende vil møte problemer ved returreise til Norge, skriver utenriksråd Tore Hattrem i et brev til Justisdepartementet 1. juni.

– Videre vil en slik ordning kunne legge beslag på en betydelig del av utenrikstjenesten kapasitet til å yte konsulær bistand til nordmenn i utlandet, skriver UD videre.

– Basert på en helhetsvurdering er UD av den oppfatning at det ikke bør legges til rette for at nordmenn kan reise på ferie til utlandet med utløpte pass, gitt risikoen en slik ordning medfører, konkluderer de.

Det ble åpnet for det likevel.

UD: – Stor sannsynlighet for at mange vil bli avvist

Justisdepartementet er dog klar på at det er risiko for å reise uten vanlig gyldig legitimasjon

– Det er ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til alle transportører og reiselivsaktører, skriver justis- og beredskapsministere Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Info Slik er avtalene med de fem landene Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien kan i 2022 reise med sitt utløpte pass som legitimasjon – til Hellas, Tyskland, Island, Estland og Portugal. Fra norsk side innebærer ordningene at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn tre år før innreise. Barn under 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn ett år før innreise. Les på regjeringen.no ved å klikke på lenkene for hvert land. Vis mer

UD mente bruk av utgåtte pass vil være særlig utfordrende på passering av andre grenseoverganger enn flyplass.

Og at det «vil være stor sannsynlighet for at mange reisende vil bli avvist av flyselskapene, og at mange må utsette sin hjemreise».

– Slike situasjoner vil skape betydelig frustrasjon og ulempe for publikum, skriver UD-toppen.

– Publikums tillit til norske myndigheter og den reiseinformasjon som gis kan svekkes når det viser seg at det er svakheter i den etablerte løsninger med å reise på utløpte pass, skriver UD også.

I KONTROLLEN: UD påpekte at selv om avtalene Norge inngår meldes inn til grensemyndigheter og Den internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA), «er man likevel avhengig av at flyselskapenes bakkepersonell og grensefunksjonærene i de aktuelle landene er kjent med avtalene». Bildet viser flyplassen i Düsseldorf i Tyskland, et av landene Norge nå har avtale med.

UD fryktet også at nordmenn som ikke kommer seg hjem med utgåtte pass, vil trenge nødpass.

– Utenriksstasjonenes nødpassbeholdninger er begrenset, og det er ikke ønskelig fra UDs side at nordmenn som har reist på ferie med utløpte pass legger beslag på en allerede knapp nødpassbeholdning, skriver UD.

Slik svarer de: – Nødt til å ta i bruk ekstraordinære tiltak

Justisdepartementet anbefaler de som skal reise til disse landene med utløpte pass, å reise med direkteflyging fra Norge

På spørsmål om hvorfor regjeringen åpner for slike ordninger på tvers av rådene fra UD, svarer Justisdepartementet:

– Det er riktig at UD har påpekt en risiko knyttet til reiser med utgåtte pass, men det dreier seg i hovedsak om praktiske utfordringer knyttet til gjennomføring av reisene og slik sett en risiko for økt konsulær bistand, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund i en e-post til VG.

De trekker frem at «situasjonen for norske pass-søkere har vært ekstraordinær denne våren, og derfor har vi også vært nødt til å ta i bruk ekstraordinære tiltak»

– Vi har vært tydelige på i vår kommunikasjon rundt disse avtalene, at det ikke er noen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til alle transporter og reiselivsaktører, og slik sett kan skape utfordringer for enkeltreisende, skriver Justisdepartementet.

I en kommentar sier Utenriksdepartementet at ordningen med å reise i Europa på utløpte pass innebærer en viss risiko for at den reisende kan oppleve problemer på reisen.

– Gitt UDs konsulære ansvar, var det naturlig for oss å gjøre Justis- og beredskapsdepartementet oppmerksom på denne risikoen, skriver UD i en e-post til VG.