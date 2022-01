– Jeg er ingen vaksinemotstander og stoler veldig på skolemedisinen, sier Bodil Ovidie Steinsvik (49) fra Halden.

Bodil følte seg presset til å ta vaksinen: − Lei av å bli kalt gratispassasjer

Bodil (49) har helseangst og var lenge usikker på om hun ville ta vaksinen. Kommentarer fra andre fikk henne til å ombestemme seg. – Vi må huske at vi skal leve med hverandre etter pandemien, sier hun.

Av Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp

Lenge vegret Bodil Ovidie Steinsvik (49) seg for å ta coronavaksinen.

Men så begynte hun å lese kommentarfeltene i mediene.

– Jeg gjorde det ikke fordi jeg føler meg tryggere av det, men jeg var lei av å bli kalt gratispassasjer og forræder, sier hun til Halden Arbeiderblad, som først intervjuet henne.

Hun sier også at noen har ment at hun ikke fortjente helsehjelp på grunn av at hun ikke vaksinerte seg.

– Vi er ganske prisgitt at vi bor i fine Norge med gode sykehus og gode leger. Jeg har tiltro til ekspertene, men jeg har også helseangsten min, sier 49-åringen til VG.

Tirsdag tok Steinsvik sitt første stikk. Men det har hun følt seg presset til å gjøre.

– Jeg begynte å føle meg som en pariakaste, sier hun, og viser med det til navnet på en av de laveste, urørbare kastene i det indiske kastesystemet.

DET FØRSTE STIKKET: Her tok Steinsvik sin første coronavaksine.

Vaksineringskonflikt

I Norge og verden øker konfliktene mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte. Flere europeiske land retter også restriksjonene mot den uvaksinerte delen av befolkningen, noe som har ført til protester fra uvaksinerte.

På sosiale medier deles flerfoldige oppmodinger om å være med på dugnaden og statsledere ber innstendig folket om å vaksinere seg.

Britenes statsminister Boris Johnson kom tirsdag med vaksinebønn til befolkningen. Frankrikes president Emmanuel Macron har lovet å plage uvaksinerte til siste slutt.

Her til lands sier statsminister Jonas Gahr Støre at det viktigste tiltaket mot pandemien er vaksinasjon.

I Norge er 72,8 prosent fullvaksinerte:

– Inngripende

– Jeg er ingen vaksinemotstander og stoler veldig på skolemedisinen. Men jeg har en generell skepsis til vaksiner som startet med influensavaksinen i 2009, sier Steinsvik til VG.

I 2018 ble hun operert for lungekreft og er i dag kreftfri.

– Når jeg først hadde fått landet angsten for lungekreften, for operasjonen og for restitusjonen, så kom pandemien og slo meg i bakhodet. Jeg fikk ikke landet. Og med helseangsten min ble det et massivt trykk når folk skulle fortelle meg hva jeg skulle gjøre.

Steinsvik fikk astma etter kreftoperasjonen og det gjorde henne enda mer skeptisk til å ta vaksinen, forteller hun.

– Når du har angst blir du veldig redd for bivirkninger.

– Har du følt deg presset til å ta vaksinen?

– Ja, definitivt. Nettopp fordi påtrykket har vært så stort. Både av media og mennesker bak tastaturet. Bare på butikken kunne jeg bli spurt om jeg var vaksinert. Det er veldig inngripende.

– Ha respekt

Gjennom hele pandemien har Steinsvik vært nøye med smittevern – og har ikke ønsket å få corona og heller ikke har ønsket å smitte andre.

Hun mener imidlertid hensynet til psykisk helse har forsvunnet under pandemien.

– Vi er så opptatt av tall, men glemmer at mennesker har følelser. Vi må ha et mer nyansert syn på mennesker enn «har du tatt vaksinen eller ikke». Vi skal lytte, ha respekt og åpenhet for at vi har frihet for hva vi selv putter i egne kropper uansett om det er mat, rus eller vaksiner.

Hun legger til:

– Vi må huske at vi skal leve med hverandre etter pandemien. Vi skal ikke underkjenne psykisk sykdom.

I går fikk hun første dose med Pfizer – og hun føler seg fin i formen.

– Det er mulig jeg innbiller meg dette men jeg er litt kort i pusten i dag. Ellers er jeg i relativt god form. Jeg har ikke noen forkjølelse og har vært ute og gått tur, sier hun.