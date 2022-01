I POTETÅKEREN: Bilen skal ha kjørt utfor her, før den ble forlatt mellom potetkjelleren og garasjen til Hans Håkon Westlund på Friland gård.

Her havnet fluktbilen midt i potetåkeren

STOR-ELVDAL (VG) Bilen som skal ha blitt brukt til å bortføre en 20-åring fra Tolga havnet midt i potetåkeren til Hans Håkon Westlund (63) i Stor-Elvdal.

Publisert: Nå nettopp

Nærmere ett døgn senere troppet politistyrker opp på gården.

Natt til søndag ble en 20 år gammel mann og hans foreldre utsatt for vold hjemme i Tolga i Østerdalen, etter at ukjente gjerningspersoner angrep dem.







Det ble avfyrt skudd i boligen, og 20-åringen ble truffet av ett, før han ble tatt med i bilen.

Men fluktruten nedover Østerdalen var ikke problemfri.

Ifølge VGs opplysninger kjørte fluktbilen av veien etter en tids kjøringen. Der skal den ha havnet rett i potetåkeren til Hans Håkon Westlund på Friland gård i Stor-Elvdal.

– De har deretter kjørt opp på gårdsveien og bak på tunet, og gjemt bilen mellom på potetkjelleren og garasjen, sier gårdeier Westlund da VG møter ham på Friland gård.

Ifølge Hamar Arbeiderblad skal gjerningspersonene deretter ha tatt taxi fra Koppang-området, før de nok en gang skal ha byttet bil og fortsatt ferden. VG får bekreftet de samme opplysningene.

På jordet til Westlund kan man fremdeles se flere bilspor og fotspor i snøen, flere dager etter utforkjøringen.

HAVNET I POLITIDRAMA: Gårdeier Hans Håkon Westlund og nabo og ansatt Tomasz Mućka har havnet midt i kidnappingsdramaet i Tolga, etter at kidnapperne forlot fluktbilen ved potetkjelleren på potetgården.

Tatt med over ett døgn senere

Selv merket verken bonden eller nabo Tomasz Mućka noe til det dramatiske opptrinnet som utspilte seg på gården denne natten.

Da Mućka søndag kveld skulle ut for å brøyte, oppdaget han sporene i snøen og også den forlatte bilen, som skal ha vært av typen Toyota RAV4.

Han antok at det bare var noen som hadde vært uheldige og kjørt utfor - og dermed latt bilen stå.

– Jeg meldte derfor ikke ifra til politiet, sier han til VG.

Det var først da han satt og så på TV om natten natt til mandag at han forstod at bilen kunne ha sammenheng med kidnappingssaken på Tolga, som ligger nærmere 13 mil unna gården.

– Det var plutselig mye aktivitet og politi på gården, sier han, og forteller at han da dro bort til gården for å vekke Westlund.

Ifølge bonden skal politiet ha sagt til dem at de hadde oppdaget sporene ved veien, og at de derfor dro til gården for å sjekke det ut.

Bilen skal ha hatt skader i fronten, ifølge Mućka.

POLITIAKSJON: Politiet kom til stedet natt til søndag for å sjekke ut den forlatte bilen på Friland gård i Stor-Elvdal. De tok den med seg etter kort tid.

Avhørt av politiet

Friland gård er storprodusent av mandelpoteter, og Westlund forteller at det kan være aktivitet på gården hele døgnet. Det er derfor ikke uvanlig at det er biler på stedet om natten.

– Vi har selvbetjent gårdsbutikk så folk kan kjøpe poteter hele døgnet, så vippser de bare. Det hender ofte siden vi ligger langs riksvei 3, sier han.

Politiet skal ha tatt med seg bilen fra gården natt til mandag.

– I går var de her igjen med både hunder og flere patruljer, jeg antar de lette etter spor og om de kan ha etterlatt seg noe, sier Westerlund.

Både han og Mućka var i avhør hos politiet i forbindelse med saken tirsdag.

En person pågrepet

En mann blir onsdag fremstilt for varetektsfengsling i Indre Østlandet tingrett. Han erkjenner straffeskyld for frihetsberøvelse, ifølge hans forsvarer.

– Jeg er kjent med at det er tatt ut siktelse. Jeg har informert familien om at det vil bli varetektsfengsling, sier familiens bistandsadvokat Helge Hartz til Arbeidets Rett.

Politiet bekreftet tirsdag at en av teoriene de jobber ut fra, er at kidnappingen har bakgrunn i gjeld. De utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser i saken.