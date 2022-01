REDDET: Theo Nergård (til høyre) reddet kompisen Kristian Kirkesæther fra et snøskred fredag kveld.

Theo reddet bestekompisen Kristian fra et snøskred: − Jeg ropte at han måtte holde ut

De ti minuttene nede i snøen føltes som et helt år, forteller 13 år gamle Kristian. Takket være kompisen Theo ble han reddet opp av snøskredet.

Av Marthe Stoksvik

Fredag kveld gikk det et snøskred i Kvalsund i Hammerfest kommune. De 13 år gamle kompisene Theo Nergård og Kristian Kirkesæther var ute og lekte i snøen.

– Jeg gikk litt bak ham, så hoppet han og så forsvant han nedover. Jeg hørte at raset traff trærne, sier Theo.

Det siste Kristian så før han ble tatt av skredet, var en vegg av snø som kom mot ham. Han rullet nedover bakken og forsvant dypere ned i snøen.

– Jeg ropte at han måtte holde ut og at jeg dro for å finne hjelp, sier Theo.

Han ringte moren til Kristian for å varsle, og fant faren hans. De løp tilbake for å lete.

Plutselig hørte de Kristian nede i snøen og begynte å grave.

– Han har vært heldig, sier faren om sønnen som raskt ble reddet ut av snøen takket være kompisen.

Politiet i Finnmark meldte om skredet omtrent klokken 19 fredag. De advarer sterkt mot å bevege seg i områder med mye snø og vind.

Det var iFinnmark som omtalte saken først.

SNØSKRED: Her ble Kristian Kirkesæther (13) gravd opp etter han ble tatt av et snøskred.

– Trodde jeg skulle dø

Det tok omtrent ti minutter fra Kristian ble slukt av snøen til han ble gravd opp.

– Det føltes som et år nede i snøen. Det var veldig skummelt, jeg trodde at jeg skulle dø, sier Kristian.

Nede i snøen fikk han panikk. Men så husket han noe en lærer fortalte dem i tredjeklasse.

– Han sa at vi måtte være rolige og ikke bevege oss. Det fikk jeg til, sier Kristian.

Det var en enorm lettelse da han skjønte at faren og Theo hadde funnet han.

– Pappa traff meg i hodet med spaden da han gravde meg opp, men det gikk bra, sier Kristian.

Så ble han kjørt til sykehuset i Hammerfest.

Alf Kirkesæter er imponert av Theo, som klarte å holde hodet kaldt i en så alvorlig situasjon.

– Han gjorde alt hundre prosent riktig, sier faren til Kristian.

Overfor Dagbladet fredag kveld roste operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i Finnmark politidistrikt Theos innsats.

– Det var en meget kritisk situasjon. Her snakker vi om bare minutter unna at det endte langt verre. Vi priser oss lykkelig for at det gikk bra, sa han til avisen.

Tilbake på hytta

Det går bra med Kristian nå. Etter en dag på sykehus, er han skrevet ut og på beina igjen.

Lørdag er guttene tilbake på hytta i Kvalsund der alt skjedde. De avtalte at de skulle møtes i dag. Og at de skulle dra tilbake til hytta.

– Det var kjekt, sier Kristian om å møte kompisen igjen.

Nå oppfordrer guttene alle som ferdes i fjellet til å være forsiktig. Og å ikke gå alene.

– Hvis ikke Theo hadde vært der hadde jeg ikke vært her nå. Han reddet livet mitt, sier Kristian.