– HØYT PRESS: Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland sier en stor del av PCR-kapasiteten går med på å bekrefte folks positive svar på hurtigtester.

Kristiansand om testkapasiteten: − Entydig fra storbyene at vi er i ferd med å knele

Norske storbyer melder om enorm pågang av folk som vil ta PCR-test. Og smitten skal øke enda mer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oslo kommune gikk fredag morgen ut og advarte at det ikke er mulig å øke testkapasiteten på PCR noe mer – og at de ikke har nok hurtigtester til å dekke behovet. Oslo kommune advarer om at test-systemet deres kan knekke sammen.

– Vi er i samme situasjon. Vi hadde møte i storbynettverket i dag, og alle åtte storbyene tok opp dette. Det var et veldig tydelig signal. Det var entydig fra storbyene at vi er i ferd med å knele, sier Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland til VG.

Han leder KS storbynettverk, som består av Kristiansand, Oslo, Trondheim, Bærum, Bergen, Tromsø, Stavanger og Drammen.

Helse- og omsorgsdepartementet deltok på møtet med storkommunene fredag morgen.

Trondheim sier også at utfordringen gjelder alle storbyene.

– Analysekapasiteten for PCR ved St. Olavs er sprengt allerede, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune til VG.

Må bekrefte positiv hurtigtest

Oslo mener de nasjonale retningslinjene må endres. For nå bes folk som får en positiv hurtigtest om å ta en PCR-test i tillegg. Det mener de må endres på – før mandag.

– Det er så høyt press på PCR-tester at det tar lang tid å få svar og det er stor bruk av personalressurser, sier Kristiansand-ordføreren.

Signalet tilbake fra Helse- og omsorgsdepartementet var ifølge ordføreren at de skulle se om de kunne endre rutinene, og ta en vurdering på det. Departementet har så langt ikke besvart VGs spørsmål om test-utfordringene.

– Den ene siden er behandlingen av selve testene, men det gjøres samtidig et omfattende smittesporingsarbeid og vi henter folk fra andre deler av helsetjenesten, sier Skisland.

– Hvor stor andel av dem som tester seg utgjør folk med positiv hjemmetest?

– De utgjør en sto del av PCR-kapasiteten. Hvis man kan anta at utgangspunktet er at det holder med positiv hjemmetest, vil det både forenkle og forbedre testkapasiteten vår, sier Skisland.

Oslo skriver i et brev til Helsedirektoratet at de «ikke per i dag mottatt tilstrekkelig antall hurtigtester til å dekke behovet». Den utfordringen melder ikke Kristiansand om.

– Vi har nok hurtigtester tilgjengelig og mye tilgang på det fremover. Det er jeg ikke bekymret for, sier han.

Stavanger: Unødig mange tar PCR

Stavanger kommune har fredag gått ut og påpekt at den enorme pågangen på PCR-tester medfører over et døgns ventetid.

De mener unødig mange tar PCR-test. I motsetning til Oslo, påpeker dog helsesjef og smittevernoverlege Runar Johannesen at de har bra med hurtigtester til utdeling.

– Kun de som tester positivt på hurtigtest og de som skal teste seg på grunn av innreise skal bestille PCR-test nå. Alle andre skal ta hurtigtest selv, understreker Stavanger-toppen.

Han var ikke på toppmøtet fredag morgen. Helsesjefen mener de enn så lenge har grei kapasitet innad i kommunene og at de kan trappe opp «litt».

– Men det er ikke nødvendig å gjøre det. Vårt regionssykehus vil få kapasitetsutfordringer hvis vi trapper opp pcr-testkapasiteten, sier helsesjefen i Stavanger.

Han mener nasjonale myndigheter nå aktivt må kommunisere ut at selvtesting skal være hovedmetoden for å teste seg for corona.

– Vi skal ikke bruke PCR for sikkerhets skyld. Kanskje vil dette også falle bort, men under nåværende anbefalinger, skal vi bruke pcr til bekreftelse av positive hurtigtester, påpeker han.