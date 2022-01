Breivik gjorde nazihilsen i retten: − Dette er opprørende å se på

TELEMARK TINGRETT (VG) Anders Behring Breivik viste nazihilsen da han ankom rettslokalene i Skien fengsel tirsdag. Han henvendte seg straks til pressen.

Breivik gikk rolig inn i rettslokalet antrukket i dress.

På seg hadde han festet en lapp med påskriften «Stop your genocide against our white nations». Han viste en nazihilsen, slik han har gjort også ved tidligere rettssaker.

Han henvendte seg deretter til pressen mens han holdt opp en veske påskrevet samme budskap.

Han fikk da spørsmål om han angret på terrorangrepene 22. juli, hvorpå han svarte med en kort propagandabudskap.

– Dette er paradoksalt nok ytringsfrihet, han benytter seg av de rettigheten han forsøkte å slå ned med sine ufattelige handlinger 22. juli, sier VGs krimkommentator Øystein Milli om Breiviks hilsen da han ankom retten tirsdag.

– Dette er opprørende å se på, legger han til.

Ville bruke navnet Breivik

Klokken ti tirsdag starter rettssaken hvor Telemark tingrett skal vurdere den terrordømte 42-åringens begjæring om prøveløslatelse.

Da dommer Dag Bjørvik satt rett, tok forsvarer Øystein Storrvik ordet og uttalte at Breivik foretrekker at navnet Anders Behring Breivik brukes under rettsbehandlingen av saken. Breivik byttet i 2017 navn til Fjotolf Hansen.

Breivik ble idømt 21 års forvaring med en minstetid på ti år, etter at han tok 77 liv under terrorangrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet. Forvaringsdømte har rett til å be om prøveløslatelse når minstetiden er gått.

Retten settes i et provisorisk rettslokale i gymsalen i Skien fengsel, hvor Breivik soner i full isolasjon på avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS).

Det er statsadvokat Hulda Karlsdottir som starter saken med sitt innledningsforedrag, hvor hun vil redegjøre for hvorfor påtalemyndigheten mener at Breivik skal forbli bak murene.

Hun har tidligere vært klar på at Breivik er fremdeles farlig, og at det er fare for ny alvorlig kriminalitet om han slipper ut.

– Vanligvis pleier jeg ikke å spå om utfallet, men denne gangen er jeg så sikker som man kan bli. Han kommer ikke til å bli løslatt, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.

I RETTEN: Breiviks forsvarer Øystein Storrvik i samtale med statsadvokat Hulda Karlsdottir før retten ble satt tirsdag.

Forklarer seg i snaue to timer

Breivik starter deretter sin forklaring før retten tar lunsjpause. Det er avsatt resten av rettsdagen til dette.

Hans forsvarer, Øystein Storrvik, uttalte til VG i forkant av saken at Breivik har forberedt en forklaring han vil gi i retten. Han vil blant annet forklare seg om hvilke tanker han i dag har rundt terrorhandlingene han er dømt for.

– Hvorfor mener han at han skal bli løslatt?

– Han har forberedt en forklaring rundt det og det er umulig å gi en kortversjon av det. Det vil komme i retten, sier han.

– Ikke vesentlig annerledes

Den erfarne psykiateren Randi Rosenqvist er et av kronvitnene som vil ta plass i vitneboksen. Det skjer onsdag.

Rosenqvist gjorde den første vurderingen av Breivik en knapp måned etter terrorangrepene i 2011, og hun har siden gjort en rekke risikovurderinger av massemorderen.

Allerede i en rapport fra 2013 vurderte Rosenqvist risikoen ved eventuell fremtidig prøveløslatelse:

«Dersom Breivik til da ikke har endret sine politiske oppfatninger vesentlig og gjennomgått en lengre periode med genuin anger, depresjon og ønske om at handlingene var ugjort, vil han på ny kunne gjennomføre voldshandlinger dersom han finner det opportunt».

Rosenqvist ønsker ikke å uttale seg i forkant av rettsbehandlingen, men uttalte likevel til VG:

– Jeg kan bekrefte at de tidligere offentlig kjente konklusjonene ikke er vesentlig annerledes enn de som er gjort nå.