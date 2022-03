Covid-kampen

Den pensjonerte NRK-journalisten Lars Egil Mogård og kona Guri Midtgard ga hverandre et løfte. Men ingenting skulle bli som normalt etter gjenåpningen av Norge.

Publisert: Nå nettopp

Det blåser og er ikke mange varmegradene i Tromsø den første søndagen i oktober i fjor. NRK-journalisten Lars Egil Mogård (70) og den pensjonerte sykepleieren Guri Midtgard (65) trosser det sure været for å gå på kino i Tromsø.

Guri legger sin hånd i Lars Egils digre neve. Den som alltid er der, så trygg og varm å holde i.

De har vært gift i 39 år og har lovet seg selv at de skal finne på mer sammen nå som de begge har trådt inn i pensjonisttilværelsen.

For første gang på lenge kan paret endelig senke skuldrene. I lang tid har de tatt strenge forholdsregler for å unngå smitte, særlig for å beskytte Lars Egil som har leukemi.

Men nå er begge fullvaksinerte og Norge er gjenåpnet.

Kinosalen er full, og ekteparet gleder seg til å se den nye James Bond-filmen.

Ennå er de lykkelig uvitende om de selv snart skal spille hovedroller i sitt livs drama.

Guri og Lars Egil med sitt kjære barnebarn Marlon (3).

Før en uke har gått merker Guri at noe ikke er som det stemmer. Hun er slapp og har vondt i hele kroppen. Like etter kjenner Lars Egil det samme.

Symptomene kan tyde på corona, men siden de begge er fullvaksinert, tenker de ikke at dette kan bli særlig alvorlig.

Men ti dager etter kinoturen, skjønner Guri at ektemannen har behov for hjelp.

Som NRK-journalist i 28 år har han hele sitt liv levd av og for siste nytt. Under pandemien spilte Lars Egil inn nyhetssendinger fra kjøkkenbordet.

Barna Kristine, Sigrid og Frida har vokst opp til lyden av nyhetssendinger på radioen, tidvis med farens egen stemme. Og om kveldene har hele familien benket seg foran TV-en for å se «Dagsrevyen».

Også i dag sitter Lars Egil klar i godstolen for å få med seg Jonas Gahr Støre presentere sin nye regjering foran Slottet. Det er en stor dag for demokratiet, men noe er skremmende annerledes i stua. Lars Egil ville aldri gått glipp av en slik merkedag, men nå sitter han med lukkede øyne og sover.

– Han er ikke seg selv, tenker Guri og ringer fastlegen.

Fastlegen tar den pensjonerte sykepleierens vurdering på alvor, og få timer senere er Lars Egil pasient på infeksjonsposten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Han er ved godt mot og veldig fornøyd fordi han mener han kan se helt hjem til ekteparets tomannsbolig.

Det er der kona må befinne seg fremover på grunn av coronasmitte.

Men yngstedatteren Frida, som studerer i Oslo denne høsten, kaster seg på et fly hjem for å være med faren. Sammen med søsteren Sigrid får de komme inn på rommet hans i fullt smittevernutstyr.

Lars Egil har et nært forhold til døtrene sine. Sigrid har slått seg ned med mannen Martin og de to sønnene noen hundre meter unna foreldrenes bolig i Krokelvdalen. Hun tenker at faren responderer positivt på å få oksygen - og det gjør godt å se at han er optimist.

– Husk å skifte til vinterdekk, sier han da visittiden er over.

De forstår at han tror dette vil gå fort over i løpet av kort tid. Han bruker tiden på isolat til å se nyheter, lese avisene og hvile.

Etter hvert er Guri ikke lenger smitteførende, så hun får besøke mannen sin.

Hele familien tenker på hvor tett knyttet ekteparet er til hverandre. Når Guri har vært borte hjemmefra, har Lars Egil proklamert «nå er det bare ti timer til Guri kommer hjem igjen». Og slik har det fortsatt, til kona har vært innenfor dørstokken igjen.

Men tross Lars Egils optimisme, er familien bekymret. Og de blir ikke mer beroliget av beskjeden fra legene og sykepleierne. Lars Egil har behov for stadig mer oksygen - og covid-infeksjonen er meget aktiv.

Etter fire dager flyttes en fortsatt optimistisk Lars Egil over på intensiven. Han bruker tiden på å skryte av UNN og berolige familien sin.

Men i sitt stille sinn tenker de sitt. Det går bare dårligere med pappa og han har leukemi. Og når legene også oppdager en bakteriell lungebennelse som må behandles med antibiotika, blir de alvorlig bekymret.

– Det kan være dette ikke kommer til å gå, tenker kona.

Når Lars Egil må fjerne gifteringen fra den solide høyrehanda, fordi han har hevelse i fingrene, tuller han med Guri at «nå er det nok for oss».

Men i neste øyeblikk sier han at han blir så tungpustet av å se henne, hans kjære kjæreste og ektefelle gjennom så mange år.

Mens dagene på intensiven går sitter ordene stadig lenger inne for den vanligvis så munnrappe radiojournalisten. Lungene spiller virkelig ikke på lag og nå koster hvert ord krefter.

Familien får beskjed om at de må begrense besøkene til ti minutter av gangen slik at han får nok hvile.

Snart må Lars Egil få maskebehandling for å få i seg nok oksygen. Han får også flere betennelsesdempende midler, en behandling av reaksjonen kroppen har på covid-infeksjonen. Legene vurderer om han burde få antistoffbehandling, men kommer frem til at han har kommet for langt i sykdomsforløpet. Den bakterielle lungebetennelsen går over med antibiotikabehandling, men Lars Egil er fortsatt veldig syk.

Guri er hjemme da hun får en telefon fra sykehuset.

– Jeg beklager at vi må ha denne samtalen, sier legen.

Legeteamet er usikre på om de skal legge ham i respirator, fordi det er en enorm påkjenning på kroppen.

Overlege Bjørn Anders Kroken er blant fagfolkene som behandler Lars Egil. Han vet at respiratorbehandling påfører en belastning som covid-pregede lunger ikke har godt av.

I tillegg medfører lange dager i koma en enorm svekkelse av kroppens muskler, også de som gjør det mulig å puste for egen maskin. En langvarig narkose innebærer også en stor påkjenning for psyken. De står også overfor faren for nye infeksjoner, blodpropp, blødning og svikt i flere indre organer.

Men det er likevel ingen vei utenom.

Familien kommer inn og snakker med ham. Klemmer og stryker. Så blir han lagt i søvn.

Frida har måttet reise tilbake til Oslo for ikke å gå glipp av studiene, men har skrevet et personlig brev som Sigrid leser opp for faren.

«Kanskje du ikke får møtt mine fremtidige barn eller ektemann, og kanskje du ikke kan følge meg opp alteret i fremtiden, men det det tar ingenting vekk fra betydningen du har i mitt liv», skriver 19-åringen.

Mens Sigrid kjemper med følelsene forsøker hun å holde en hverdagslig samtale for å ikke skremme ham. Hun tviholder i den store, gode farshånden som gjennom hele livet har betydd så mye.

De samme hendene som fulgte Sigrid til alteret, den dagen hun skulle gifte seg med Martin. De samme hendene som for hele familien er et levende symbol på trygghet og nærhet.

Nå tenker hun at det kanskje er siste gangen hun får kjenne pappahånden, som nå griper rundt hennes, så god og varm.

Hun spør han om han er redd.

– Jeg er veldig, veldig spent, sier han.

23. oktober skjer det.

Lars Egil legges i narkose og blir intubert for å få respiratorhjelp til å puste. Familien tenker det er en lettelse at han legges i koma. Nå slipper han å gispe etter pusten, og slite med redselen for å kveles.

Men de vet også hva legene har sagt om å ligge på respirator. At det øker sannsynligheten for at han vil være dårlig over lang tid.

Om han overlever, vil opptreningen bli lang og han vil kanskje bli helt eller delvis hjelpetrengende.

VG fikk i samråd med familien komme inn på intensiven da Lars Egil lå i respirator. Bak lukkede dører passer intensivsykepleierne Marit Nyhus og Mona Elvevoll på alle instrumentene som holder Lars Egil i live. Når de har tid, stryker de hånden hans.

Familien ringer intensiven minst to ganger om dagen for å bli oppdatert. Om infeksjonsnivået, hvor mye pustehjelp han får, røntgenbilder og andre verdier som sier noe om hvordan det går med ham. Nå kan han jo ikke lenger si det selv.

Guri tenker på hvordan de skal løse det hvis Lars Egil kommer hjem. Vil han være sterkt pleietrengende? Må de bygge om hele boligen med trappeheis og ny adkomst? Eller må de flytte til en spesialtilpasset leilighet?

Legene og sykepleierne snakker om at han er så dårlig, lungene så stive og kroppen så herjet at de tenker at han ikke tåler en tilleggsbelastning til.

Etter ti dager skjer det som ikke må skje. Lars Egil får en ny bakteriell infeksjon, så rammes han av blodforgiftning.

Den dårlige nyheten går innpå de ansatte. Alle kjenner til Lars Egil som en lokal personlighet. Og alle har lyttet til budskapene han har gitt dem gjennom radioen.

Men nå er det de selv som må formidle tunge og faretruende nyheter.

En kveld ringer en lege til familien for å fortelle at de er usikre på om Lars Egil kommer til å overleve natten.

Er det nå jeg skal miste mannen min, tenker Guri. Skal min gode pappa dø nå, undrer Sigrid. I all hast drar de til sykehuset. Her understrekes alvoret. Det eneste de kan gjøre nå, er å snu Lars Egil i sengen slik at han ligger på magen.

– Det er ikke sikkert han vil overleve dette en gang, sier legen.

Familien får komme inn til ham. Sigrid bare gråter og gråter, og gjemmer hånden sin i hans. Guri er først stille. Så begynner hun å snakke. Ordene bare velter ut når hun snakker til mannen sin. Hun minnes alt det gode og drar opp muntre historier.

Lars Egils søster i Oslo tar i mellomtiden vare på Frida. Hun serverer god kveldsmat mens de prater om den alvorlige situasjonen hjemme i Tromsø. Neste dag kaster Frida seg på første fly nordover.

Etter at Lars Egil blir snudd i sengen, ser legene at blodforgiftningen avtar. Men lungene er fryktelig ødelagt, og mye av skaden er permanent. Legene ser at det begynner å danne seg arrvev på innsiden.

De vet ikke hva mer de kan gjøre, og forbereder familien på at Lars Egil ikke vil kunne ha et godt liv dersom han skulle overleve.

Frida og Guri tar heisen opp til 9. etasje. De blir vist til rommet og stiller seg ved siden av sengen.

– Dette er helt jævlig, tenker Frida.

Tårene som renner blir fanget opp av munnbindet. Om litt kommer en lege inn på rommet. Han får øyekontakt med Frida, og forklarer den medisinske situasjonen. Svarer på spørsmålene hun stiller og tar seg god tid.

Hun har gruet seg så veldig til dette besøket, men nå er hun glad for at hun dro. Frida er takknemlig for at legen snakker til henne respektfullt, direkte og ærlig.

Etter omkring en måned i respirator blir avgjørelsen tatt.

Det er ikke lenger noe håp

Sigrid får beskjeden klokken 14 på ettermiddagen. Det vil skje om noen timer.

Frida får beskjeden mens hun snakker med en venninne i Oslo. Det går opp for henne at faren skal dø. Men hun vil ikke være der, for hun vil huske ham som den levende og gode pappaen han har vært for henne.

– Nå forsvinner han, tenker hun.

Inne på intensiven blir Guri og Sigrid fortalt hva som kommer til å skje.

De kommer til å skru av respiratoren, men lindre alle smertene hans. Så vil han kunne puste litt selv, men etter hvert vil livet ebbe ut av ham.

De har med seg batteri-telys, en duk og en høyttaler. De siste minuttene i Lars Egils liv lyder tonene fra sangene han var så glad i. «Tirna Noir», «Tears in Heaven» og «Fields of Gold».

Mens musikken spiller, reduserer legene respiratoren gradvis til den er helt avskrudd. De holder rundt Lars Egil, kjenner at han er varm. En lege tar ut pusterøret fra halsen hans.

Ti minutter senere dør Lars Egil. Streken på skjermen er helt flat. Hjertet har sluttet å slå og de store aktive nevene ligger helt i ro.

– For en fin stund, tenker Guri.

Det er stille og kvelden byr på vakkert lys da de kjører inn oppkjørselen i det som for kort tid siden var Guris og Lars Egils felles hjem.

De trenger tid for før begravelsen, to uker. I mellomtiden slipper Sigrid sorgen løs. Tårene bare renner. Guri gråter mindre, hun har en annen sorg.

På kjøkkenbordet ligger fortsatt journalistblokken hans, full av notater. Boblejakken og capsen henger på den faste kroken i gangen. I stuen står lenestolen tom.

På hybelen i Oslo stenger Frida seg inne. Hun klarer ikke studere, men må gi rom for alle tårene komme når de kommer. Det går en uke før hun klarer å møte folk igjen. Så bærer turen nordover for å planlegge bisettelsen.

Så kommer dagen for bisettelsen, den første fredagen i desember. 180 mennesker møter til den høytidelige seremonien i Ishavskatedralen.

Guri, Sigrid og Frida holder minnetalen sammen.

«I dag skulle Lars Egil hentet avisene i postkassen kombinert med luftetur med hunden vår. Han skulle ha skrapt is av bilen som Frida glemte å parkere i garasjen. Han skulle dratt til byen for kafémøte med venner, og kommet hjem med en pakke lefser, kjøpt på Bondens Marked. Han skulle tatt en telefon til Sigrid og spurt hvordan det går med guttene.

I stedet står vi her ved siden av kisten hans og er så usigelig lei oss.»

De snakker også om at de har opplevd å miste det umistelige tidligere. Datteren Kristine døde bare 20 år gammel. Hun hadde nettopp blitt mamma til lille Frida.

Guri og Lars Egil ble plutselig både besteforeldre og foreldre til den fire måneder gamle jenta. Siden har hun vært som deres egen datter.

De har stått i den voldsomme sorgen før. Den som var så usigelig vanskelig å bearbeide som mor, far, søster og datter. Nå er de der igjen.

Andre i bisettelsen hedrer nyhetsmannen. En kunnskapens mann. En bauta i nordnorsk pressehistorie.

Familien husker tilbake til da han spilte inn nyhetsinnslag til radioen hjemme på kjøkkenbordet under pandemien. Fullstendig konsentrert og påkoblet, under et ullpledd for å få god lyd. Hvor irriterende det var at de også alltid måtte følge med på siste nytt. Nå var radioen skrudd av.

Da kisten bæres ut av kirken, faller lyset så fint rundt dem.

– Lars Egil fikk et godt reisevær, sier Guri.

Lars Egils kiste bæres til sin siste hvile. Både han og Guri hadde snakket om at de ville bli kremert.

Etter bisettelsen skal de alle takle hver sin sorg, på hver sin måte. Sigrid går i gang med jobbing, men kjenner hele tiden at faren er borte.

– Hvorfor må jeg miste så mange, spør hun seg selv.

Frida blir i Tromsø for å sørge. Hun sover nesten et døgn i strekk, fullstendig utmattet etter måneder i beredskap. Etter en stund skal hun ta fatt på feriejobben som journalist i lokalavisen, et steg i farens fotspor.

Frida vender etter hvert tilbake til Blindern hvor hun studerer statsvitenskap.

Guri søker rom for seg selv, til å stille ta sorgen innover seg - bit for bit.

Hun trår daglig gjennom snøen på tur med hunden Sanna.

Lars Egil blir kremert og når frosten forsvinner fra bakken, skal de etablere en felles grav for far og datter. Hennes gravstein omkranset av hans.

Guri setter et bilde av Lars Egil ved siden av datteren de mistet og tenner et lys. Hun har valgt et bilde hvor hendene hans synes.

De store og trygge hendene.