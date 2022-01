FÆRRE INNLAGTE: Færre nordmenn blir nå innlagt til på sykehus. Omikronvariantens overtagelse kan være gode nyheter for norsk sykehus, tror FHI-topp Preben Aavitsland.

Færre innleggelser til tross for rekordsmitte: − Fortsetter det sånn, er det veldig positivt

Det vil trolig komme mange smitterekorder i tiden fremover, men foreløpig går innlagttallene fortsatt nedover. En omikroneffekt, ifølge helsemyndighetene.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

Lørdag var det nok en gang rekordhøy smitte med 12.360 smittetilfeller siste døgn, og mye tyder på at smittetallene vil fortsette å øke. Denne uken lettet myndighetene på flere tiltak, og folk kunne igjen blant annet ta seg en pils.

Samtidig fortsetter antallet innlagte å gå nedover, viser VGs coronaoversikt. Lørdag var 228 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus, en nedgang på 24 pasienter fra dagen før. 79 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 55 respiratorbehandling.

På toppen av vinterens smittebølge var det 383 innlagte, 118 av dem på intensivavdeling.

– Vi ser nå en økning som skyldes omikronvarianten, som mer eller mindre fullstendig har tatt over. Den er mindre sykdomsfremkallende. Men samtidig skal man ikke utelukke at man ikke har sett den fulle effekten av omikron på innleggelsene, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Forklaring på forholdstallene

At det nå er færre innleggelser på sykehus i forhold til antall smittede, skyldes i hovedsak at deltasmitten har gått ned. De kontaktreduserende tiltakene som ble innført før jul, førte til markant mindre deltasmitte og reduserte i tillegg spredningen av omikronviruset.

– Hovedforklaringen på innlagttallene er at tiltakene som ble innført før jul, har hatt god effekt på delta. For toppen før jul skyldtes i all hovedsak delta, sier Torgersen.

OMIKRONØKNING: Johan Torgersen er divisjonsdirektør for kvalitet og forløp i Helsedirektoratet.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier færre med omikronsmitte blir innlagt, og de som blir det, blir liggende kortere. Han viser til tall på innleggelser fra de siste ukene for å vise deltasmittens tilbakegang og effekt på pressede sykehus.

I uke 52 var det 26.610 påviste tilfeller og 186 innleggelser, et forholdstall på 143.

Forrige uke var det 46.332 påviste tilfeller og 144 innleggelser, et forholdstall på 322.

Inneværende uke ender kanskje på rundt 70.000 påviste tilfeller og 100 innleggelser, et forholdstall på 700.

– Fortsetter det sånn, er det veldig positivt for sykehusene, men det kan bli utfordringer for kommunenes helsetjenester, for bedrifter og for samfunnet ellers når så mange blir syke og må være borte fra jobben, sier Aavitsland.

POSITIV: Overlege og FHI-topp Preben Aavitsland sier utviklingen kan være gode nyheter for sykehusene.

Boosterdose

Boosterdosens effekt på smittespredning er trolig liten, men det fører til at færre blir alvorlig syke og dermed legges inn, sier Torgersen.

Rundt 2,2 millioner nordmenn har nå fått boosterdose, viser VGs coronaoversikt. Det tilsvarer rundt 40 prosent av befolkningen.

Regjeringen hadde et mål om at alle over 45 år skulle få tilbud om boosterdose innen midten av januar. Selv om mange har fått tilbudet, er man ikke helt i mål ennå.

Så langt er det 464.000 nordmenn over 45 år som har tatt to doser, men så langt ikke tatt tredje dose, opplyser Aavitsland i FHI.

– Vi regner med at vi trenger de to neste ukene før vi er sikre på at alle over 45 år som vil ha tredje dose, har fått muligheten, sier Aavitsland.

En del av disse har også vært coronasmittet og klarer seg greit med de to dosene, sier Aavitsland.

Litt økt risiko med gjenåpning

Denne uken åpnet Norge delvis opp igjen. Det åpnes for mer møteplasser og sosial kontakt, samtidig som karantenereglene er blitt mildere.

Torgersen tror det blir viktig å følge med på smittetallene fremover, men tror ikke lettelsene har så stor effekt på smittespredningen.

– Ja, det er gjort noen lettelser, men vi håper at de ikke bidrar til mye mer smittespredning, sier han.

GJENÅPNING: Øltørste nordmenn kunne denne uken igjen søke til barer og restauranter etter en måned med stengte kraner.

Selv om det er lettet på noe, blant annet i skolen og med skjenkestopp, så er det innført et likeverdig testregime for å oppdage og hindre smitte, sier Torgersen.

– Det er kanskje litt økt risiko i tiltakspakken, men vi mener tiltakene fortsatt skal ha god effekt på smittespredningen.

– Det kommer en omikronbølge. Tiltakene kan bare utsette den. Vi må bare finne et nivå der vi kan kontrollere den. Det er fortsatt ganske omfattende tiltak, og vi må selvsagt passe på at tiltakene er forholdsmessige.

Åpne kraner tror han heller ikke får så mye å si for smittespredningen.

– Forskjellen på fullstendig skjenkestopp og delvis skjenkestopp med redusert skjenketid er nok ikke så stor med tanke på effekten på smittespredningen, sier Torgersen.

HURTIGTEST: Det nye testregimet innebærer blant annet mye mer hjemmetesting enn tidligere.

Ny fase

Norge er over i en ny fase hvor det anses at smitte i befolkningen kan ha en gunstig effekt for å komme seg ut av pandemien, forklarer Torgersen.

– Vi er over i en ny situasjon hvor det fra myndighetenes side tillates noe høyere smittespredning fordi det kan ha gunstig effekt. Omikron lar seg ikke stoppe, og samtidig er vi i en situasjon hvor vi har bedre vaksinedekning enn noen gang.

– Vi har en lavere byrde med omikron som gir mildere sykdom, og det anses nå som hensiktsmessig at samfunnet får noe immunitet gjennom smitte også. Av disse grunnene aksepterer vi mye høyere smittetall enn før.

Først når mange nok er smittet kan man snakke om slutten på pandemien.

– Omikron er blitt betegnet som begynnelsen på slutten. Vi må gjennom den for å komme til slutten av pandemien, sier Torgersen.