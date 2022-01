Politiet avfyrte i alt 21 skudd mot ambulansen før den endte ferden ved porten til en bygård i Krebs' gate.

Ambulansekapreren møter i retten igjen – nekter fortsatt for syv drapsforsøk

En 34 år gammel mann ble i fjor dømt til tolv års forvaring for syv drapsforsøk etter at han kapret en ambulanse i Oslo. Nå kommer saken opp for retten igjen.

Av NTB-Anders R. Christensen

Publisert: Nå nettopp

– Han erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, sier advokat Torgeir Falkum til NTB.

Tirsdag møter han i Borgarting lagmannsrett som forsvarer for den 34 år gamle mannen som har blitt kjent som ambulansekapreren.

I mai i fjor ble mannen dømt til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år for syv drapsforsøk etter at han truet til seg en ambulanse med en avsagd hagle på Rosenhoff i Oslo. I minuttene etterpå var han nær ved å kjøre på syv personer på Torshov med ambulansen.

I alt ble mannen dømt for 24 forhold, hvorav 19 av dem skjedde i forbindelse med ambulansekapringen 22. oktober 2019.

– Har aldri forsøkt å drepe noen

Da saken gikk i tingretten i april i fjor, erkjente mannen straffskyld for samtlige av tiltalepunktene, men ikke drapsforsøkene og trusler mot politiet i forbindelse med at han styrte ambulansen rett mot to politibetjenter.

Han beklaget likevel til de fornærmede.

– Min forklaring er fremdeles at jeg aldri har forsøkt å kjøre på noen, skade noen eller drepe noen, sa 34-åringen i tingretten.

Da han ble funnet skyldig av retten på disse punktene, valgte han å anke. Derfor er det kun spørsmålet om drapsforsøket og trusler mot politiet, samt straffutmålingen, som skal vurderes av lagmannsretten.

Mannens forsvarer Torgeir Falkum ønsker ikke å uttale seg ytterligere om saken før den kommer opp for retten.

– Utenfor tiltaltes kontroll at ingen ble drept

I tingretten sa mannen at bakgrunnen for kapringen var at han hadde fått i oppdrag å levere 50 liter av det narkotiske stoffet GBL til en adresse på Torshov for å kvitte seg med en narkogjeld på 50.000 kroner.

Ruset på narkotika krasjet han inn i en rundkjøring på Rosenhoff slik at bilen havnet på taket. Da tok han med seg en avsagd hagle og narkotikaen ut av bilen, og truet til seg en ambulanse like ved.

Deretter kjørte han til Torshov, etter hvert med politiet i hælene. På Torshov var han først nær ved å kjøre på et eldre ektepar, før han kjørte på en barnevogn med et syv måneder gammelt tvillingpar. Tvillingene ble ikke alvorlig skadd. Han var også nær ved å kjøre på tvillingenes mor og senere to politibetjenter.

«At ambulansen ikke traff dem, skyldtes utelukkende forhold utenfor tiltaltes kontroll. På alle de tre gjerningsstedene handlet han slik at det ikke gjensto noen handlinger fra hans side for at drap skulle bli utfallet. Psykologisk sett er det heller ingen forskjell mellom handlingene han utførte og fullbyrdede drap, og han gjorde heller ingenting for å avbryte handlingene.", skrev tingrettsdommer Martin Eiebakke i dommen.

Statsadvokat Alvar Randa er aktor under saken mot ambulansekapreren i Borgarting lagmannsrett.

– Ikke for streng dom

Straffen på tolv års forvaring med en minstetid på åtte år var i tråd med aktoratets påstand.

Statsadvokat Alvar Randa, som også er aktor i runden i lagmannsretten, sier til NTB at han var tilfreds med dommen på tolv års forvaring.

– Tidsrammen var i hvert fall ikke for streng. Det ligger i kortene at vi vil legge oss på samme nivå i påstanden i lagmannsretten, uten at jeg vil låse meg til det, sier Randa.

Saken har ikke blitt ytterligere etterforsket etter at den var i tingretten, og 34-åringen har heller ikke vært i noen nye avhør.

– Bevisene vi vil legge fram, blir i all hovedsak lik dem vi la fram i tingretten, sier han.

Det er satt av åtte dager til saken i Borgarting lagmannsrett.