UT PÅ TUR: 90.000 venter på pass rett før sommerferien.

Enda strengere regler for feriereisende: Ingen får gå foran i passkøen

Fra 1. juni strammer politiet inn reglene for at feriereisende kan få prioritet i passkøen eller ekspresslevering av pass.

Inntil i dag har passkontorene hatt mulighet til skjønnsmessig å la søkere som har en nær forestående reise, gå foran i køen eller få passet levert ekspress.

Enkelte har fått pass innen et døgn. Men politiet har fra onsdag skjerpet kriteriene for at feriereisende kan få prioritet i køen eller ekspresslevering:

Du må kunne dokumentere reisen (vise flybilletter, hotellreservasjoner)

Reisen må være bestilt senest 28. april

Søknad om pass eller id-kort må være levert senest 28. april

Politiet vurderer hvert tilfelle for seg. Hovedbudskapet er ikke å kjøpe reiser før du har gyldig pass eller – innenfor Schengen – nasjonalt id-kort med reiserett.

Når formålet med reisen til utlandet er et annet enn ferie – for eksempel jobb eller studier, fødsler, samvær med barn eller begravelser, gjelder egne regler.

Også reglene for å få nødpass strammes inn fra 1. juni: Feriereiser, bryllup, dåp, konfirmasjon og lignende markeringer faller ikke lenger under kriteriene.

Men du kan fortsatt søke om nødpass, dersom har gått over ti dager etter at du har fått SMS om at pass eller id-kort er på vei, og du ikke har mottatt det.

Info For deg som har bestilt pass Har du bestilt pass, er ventetiden minst syv uker – men kan øke til ti uker i løpet av juni. For nasjonalt ID-kort er leveringstiden minst fire uker.

Nasjonalt ID-kort gir rett til å krysse grensene i EU/EØS-landene og Sveits. Velg ID-kort, om du planlegger reise til Europa i sommer.

For mer informasjon, se politiets nettsider

For informasjon om regler i landet du vil reise til, se UDs reiseinformasjon Kilde: Politiet Vis mer

Når sommerferien nærmer seg, står 90.000 nordmenn i passkø. Ventetiden for å få pass, er syv uker og stigende. Timer for å få avtale om å bestille pass, er knapt å oppdrive.

– Globalt problem

Thales, som produserer norske pass, klarer ikke møte etterspørselen.

– Mangelen på passbøker er et globalt problem og angår alle, fremholder Thales kommunikasjonsdirektør for Nord-Europa Lynne Scott Walters overfor VG.

KØ: Passkøen er lang før politihuset i Oslo åpner.

Hun sier at leveringstiden for nye pass og id-dokumenter påvirkes av to faktorer. Den første er en verdensomspennende mangel på mikrobrikker og papiret som benyttes i passbøker.

– Vi jobber tett med vår leverandører for å sikre tilstrekkelige leveranser av komponentene som behøves for å øke produksjonen av passbøker, sier Walters.

Den andre faktoren er den sterkt økende etterspørsel etter reisedokumenter, etter to år med smitteverntiltak og reiserestriksjoner i alle land.

– I Norge er antall passøknader doblet, sammenlignet med 2019, sier Walters.

Frykter for ferien

Sjefen for Ving Norge Marie-Anne Zachrisson sier at veldig mange passløse kontakter dem.

– Det er lett å føle den frustrasjonen som gjestene har – og i mange tilfeller fortvilelse over å vente på timeavtale hos politiet eller på selve passet. De er redde for at ferien går i vasken.

Zachrisson opplyser at spørsmålene dreier seg om muligheter for å utsette reise, endre reisemål, bytte navn på deltagere og hva det koster å avbestille.

SYDEN: Mange som står uten pass, frykter at de må avbestille ferien til varme strøk.

– Kjempetrist

Hos Ving betaler reisende et depositum på 2000 kroner ved bestilling. 35 dager før avreise forfaller restbeløpet. Fristen nærmer seg for titusener som skal reise i høysesongen juli.

– Jeg har hørt om gjester som har valgt å avbestille, fordi de ikke tør betale restbeløpet og satse på at de får pass innen avreise. Det er kjempetrist, sier Ving-sjefen.

I slike tilfeller går depositumet tapt.

De som har kjøpt beskyttelse hos Ving, kan inntil 30 dager før avreise foreta endringer uten kostnader. Det er langt flere enn før, men likevel færre enn halvparten av gjestene.

Zachrisson opplyser at så langt har svært få avbestilt.

– Vanlige regler gjelder

Turoperatøren TUI får derimot ikke særlig med henvendelser fra kunder som står uten pass.

– Det kan rett og slett være for tidlig. Mange booker tettere opp mot avreise enn før, slik de har gjort under hele pandemien, sier kommunikasjonssjef i TUI Nora Aspengren.

TUI har heller ikke flere avbestillinger enn normalt.

– Akkurat nå gjelder vanlige regler. Skulle det bli et stort problem at kunder ikke får pass, får vi se hvordan vi kan være fleksible. Vi vil gjøre vårt for å finne løsninger, sier Aspengren.

Enn så lenge gjelder vanlige regler for avbestillinger og endringer.

GO TO GATE: Norwegian anbefale alle å reise med gyldig pass eller nasjonalt id-kort med reiserett.

– Spør ikke ved innsjekk

– Passkrisen har så langt ikke hatt nevneverdige konsekvenser for Norwegian, opplyser selskapets pressekontakt Eline Hyggen Skari.

Hun sier at Norwegian følger situasjonen nøye.

– Vi vet ikke om de som står i passkø, skal reise med oss i sommer, sier Skari.

Norwegian krever i utgangspunktet ikke at passasjerene viser gyldig pass eller nasjonal id ved ombordstigning, hvis ikke ankomstlandet innen Schengen krever det.

– Situasjonen i dag, 1. juni, er at ingen Schengen-land har innført midlertidig passplikt. Vi spør da ikke kundene om å fremvise dette ved innsjekk i Norge, sier Skari.

Hun understreker at dette kan endre seg når som helst.

Anbefaler pass for alle

Skari anbefaler alle som reiser også innenfor Schengen-området å ha med gyldig pass eller nasjonalt id-kort, fordi de må kunne dokumentere nasjonalitet om noen spør.

Alle som reiser til England og andre land utenfor EU/EØS og Sveits, må vise frem gyldig pass før de går om bord i Norwegian-flyet.

Ventetiden for å få nasjonalt id-kort, er kortere enn for å få pass. Hit kan du dra med nasjonalt id-kort med reiserett:

Turoperatøren Apollo krever at deres reisende til Schengen-land som Spania og Hellas har med gyldig pass eller nasjonalt id-kort. De som reiser uten, gjør det på egen risiko.

– Da kan man dessverre risikere ikke å få komme om bord eller ikke komme seg hjem igjen – begge deler på egen regning, har kommunikasjonssjef i Apollo Beatriz Rivera opplyst.