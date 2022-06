ANONYM: Kvinnen som betalte låneagenten for å fikse et lån, tør ikke stå frem under fullt navn. Men hun ønsker å dokumentere låneagentens praksis.

Kvinne til VG: − Betalte over 100.000 kroner for å få lån i Nordea

En lånekunde forteller hvordan hun betalte store summer for å få lån i Nordea. Ifølge henne fortalte låneagenten at deler av pengene skulle til ansatte inne i banken.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kvinnen i 40-årene, opprinnelig fra Sør-Amerika, hadde nettopp fått lån i Nordea. Nå sto en låneagent hjemme i stua hennes og ville ha betalt.

– Han sa «du kan ikke leke med disse folkene», forteller kvinnen.

Låneagenter er mellommenn som fikser lån for kunder.

Kvinnen forteller at låneagenten hadde med en papirlapp, hvor det sto flere summer. Ifølge kvinnen var dette hva låneagenten og hans kontakter i banken skulle ha. Til sammen 180.000 kroner. Hun viser frem lappen til VG.

Lappen: Dette er lappen kvinnen sier låneagenten ga henne. VG har sladdet kontonummeret.

– Han sa det var flere i Nordea som skulle ha betalt, fordi én person ikke er nok. Andre må godkjenne hans jobb igjen. Han snakket om at det var minst tre personer i Nordea, sier hun.

På lappen står det «Rolex», så står det et kontonummer, deretter står det flere beløp.

Kvinnen betalte en sum på 100.000 kroner til kontonummeret som står på lappen, viser kvinnens bankutskrifter.

Sier hun ble redd

Det oppsto en uenighet om den resterende betalingen, forteller kvinnen. Da begynte låneagenten, med henvisning til hennes søramerikanske bakgrunn, å snakke om Netflix-serien «Narcos», ifølge kvinnen.

«Narcos» forteller historien om de ulike narkokartellene i Sør-Amerika.

– Han sa: «Dette er veldig alvorlig. Du spiller med penger som ikke er dine. Du og jeg har sett Pablo Escobar-serien, og han var veldig restriktiv og nøye når noen ikke betalte det de skulle betale», gjenforteller kvinnen.

Hun oppfattet dette som en trussel og ble redd.

5000 kroner via Vipps

Kvinnen forteller at hun betalte låneagenten ytterligere 5000 kroner kontant og 5000 kroner via Vipps. Hun forklarer betalingen via Vipps med at hun ikke fikk tatt ut flere kontanter.

VG har sett en bekreftelse på Vipps-betalingen. Meldinger viser at kvinnen sendte låneagenten et bilde av minibank, som viser en beskjed om at summen hun ønsker å ta ut er for stor, før hun foreslår å betale via Vipps.

Siktet i korrupsjonssak

Låneagenten som kom hjem til kvinnen, er den samme som nå er siktet i den omfattende korrupsjonsetterforskningen i Nordea.

Han er gjort kjent med innholdet i denne artikkelen, men ønsker ikke å uttale seg.

– Min klient samarbeider med politiet og nekter straffskyld etter siktelsen. Utover det har han ingen kommentarer nå da saken er under etterforskning, uttaler mannens forsvarer, Farid Bouras i Advokatfirmaet Elden.

Åtte personer er siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til grov korrupsjon. Fire av dem er bankansatte, to har tilknytning til Nav, én er låneagent mens den siste er utpekt som bakmann.

Samtlige nekter straffskyld.

Politiet undersøker hvorvidt mer enn 150 millioner kroner i lån er utbetalt gjennom en kombinasjon av forfalskede papirer og utro tjenere.

PÅGRIPELSEN: Her pågripes låneagenten (til høyre) av politiet onsdag 1. juni. Han er ikke varetektsfengslet, men siktelsen er opprettholdt.

VG vet ikke om kvinnens låneopptak er en del av etterforskningen.

Men hun beskriver et modus som sammenfaller med det VG beskrev i en artikkel 31. mai, samme dag som politiet slo til mot Nordea:

I artikkelen beskrev VG markedet for låneagenter i Oslo-området, hvor kundene ofte er innvandrere eller barn av innvandrere. Noen mangler språk- eller samfunnskunnskap, som gjør det vanskeligere for dem å navigere bankvesenet alene.

Noen av agentene er veletablerte, legitime og tar kun betalt fra banken. Noen opererer i en gråsone og tar svært høye honorarer fra kundene. Og andre igjen forfalsker lånesøknader eller sier de kan skaffe lån gjennom korrupsjon.

En av låneagentene forteller foran skjult kamera at han kan fikse lån gjennom utro tjenere i banken, mot store kontantbetalinger.

Kvinnen i 40-årene hadde i utgangspunktet god nok økonomi til at hun trolig ville kunnet få lån gjennom en ordinær søknad til banken.

Men norsken hennes er ustø og en eiendomsmegler anbefalte henne å gå til Eiendomsfinans i forbindelse med et boligkjøp.

Eiendomsfinans er en veletablert aktør som har drevet siden 90-tallet – og er i dag en av landets største formidlere av lån. Hos Eiendomsfinans møtte hun låneagenten, i selskapets kontorer i Bygdøy Allé på Oslos vestkant.

I første omgang fikk hun fikk lån, og Eiendomsfinans fikk provisjon fra banken. Selv betalte hun ingenting.

VESTKANTEN: Eiendomsfinans’ kontor i Bygdøy Allé i Oslo.

Da hun senere ville samle boliglånet og et billån, tok hun kontakt med den samme låneagenten. Denne gangen ba låneagenten henne om å møte på et kontorhotell på Bryn, på Oslos østkant, hvor en rekke små bedrifter leier kontorplass.

Nå sa han at han skulle ha penger for å skaffe henne lån, forteller kvinnen. Det er i strid med Eiendomsfinans’ forretningsmodell, som er å kun ta betalt fra banken.

Hun gikk med på dette, men sier hun ikke fikk vite hvor mye hun skulle betale før etter at lånet var innvilget.

Låneagenten ville også at de skulle begynne å kommunisere på Whatsapp, som er kryptert.

ØSTKANTEN: Kontorhotellet i Brynsveien 13 huser en rekke små selskaper som leier plass i lokalene.

Kvinnen sendte deretter lånedokumentene til en anonym e-postkonto.

Etter at lånet var innvilget og betalingen var gjennomført, ba låneagenten henne slette all dialog. Kvinnen valgte i stedet å ta vare på den.

– Har du slettet alt? vennligst bekreft, står det i en melding fra låneagenten.

«Han skulle ha alt i kontanter»

VG har også intervjuet en annen kunde, som forteller at han først møtte den samme låneagenten i kontorene i Bygdøy Allé. Mannen ønsket å kjøpe en bolig, men hadde ikke høy nok inntekt til å få lånet han trengte.

– Med et smil sa han til meg: «Da må du komme å møte meg på det andre kontoret mitt». Han sa jeg skulle ta alle dokumentene på en usb-brikke. Jeg skulle ikke sende det på mail, forteller kunden.

Også han møtte deretter låneagenten i de andre lokalene på østkanten.

– I underkant av 200.000 sa han at det kostet. Alle skal ha sin bit. Han skulle ha alt i kontanter, sa han.

Mannen sier han takket nei til tilbudet fordi han «ante ugler i mosen».

Brukte kontoret til mindre låneagent

VG oppsøkte tirsdag denne uken kontoret på Bryn.

Ansatte ved andre selskaper som leier plass i den samme etasjen, bekrefter overfor VG at låneagenten i flere år har brukt kontoret.

Lokalet hvor låneagenten fra Eiendomsfinans satt, leies av en annen, mindre låneagent.

Eieren av dette selskapet avviser å være involvert i saken på noen som helst måte. Han sier han kun lånte bort en kontorplass, og at møtene med kundene må ha skjedd i fellesarealer, ikke på hans kontor.

–Jeg har ingenting med han og hans drift å gjøre. Dette er en alvorlig sak og jeg regner med at politiet gjør jobben sin riktig. Jeg har alt på stell og vil ikke at mitt navn skal assosieres med dette på noen som helst måte, sier han.

Eiendomsfinans sier de ikke var klar over informasjonen som kommer frem i denne saken og at de først i forrige uke ble klar over at agenten deres brukte kontoret på Bryn.

Låneagenten er nå suspendert fra jobben på bakgrunn av korrupsjonssiktelsen.

– Bestemmelsene er klare på at agenter i en virksomhet som vår ikke kan motta betaling fra låntakere, skriver gründer og daglig leder Tom Gusland Nielsen (68) i Eiendomsfinans i en e-post til VG.

Han forteller at Eiendomsfinans hverken har noe formelt eller uformelt samarbeid med den mindre låneagenten.

– Vi vil aldri akseptere noen form for økonomisk kriminalitet eller å bli benyttet til handlinger som kan bidra til dette. Eiendomsfinans som selskap er for øvrig ikke under etterforskning i saken, avslutter Nielsen e-posten.

Nordea: Ingen kommentar

Nordea har ikke svart på VGs spørsmål, men kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen skriver i en kommentar:

– Dette er knyttet til forhold Nordea selv har oppdaget, som vi har etterforsket internt og så politianmeldt. Som følge av at dette nå er en pågående politietterforskning, kan vi ikke kommentere ytterligere.