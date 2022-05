FULL FART: Attraksjonene ved fornøyelsesparken Tusenfryd har fått det til å kile i nordmenns mager i årevis. Her fra berg- og dalbanen.

Fabian Stang hardt ut mot ekspresspass: Ber Tusenfryd snu

Ungdomspappa og eks-ordfører Fabian Stang er en av flere som fyrer seg kraftig opp mot Tusenfryds ordning med kjøp av ekspresspass for å slippe kø. – De bør absolutt gravlegge denne ordningen, sier Stang.

Den mangeårige Oslo-ordføreren og høyrepolitikeren er pappa til en 14-åring og reagerer sterkt på at barnefamilier kan kjøpe seg forbi den vanlige køen til utvalgte attraksjoner i fornøyelsesparken på Vinterbro utenfor Oslo.

– Jeg er ingen kommunist, men betaling for å snike i køen er et system som opprører meg. Opplegget er unorsk, urettferdig og ødeleggende for barnas evne til å respektere prinsippet om at de som kom først, står først i køen, sier Stang til VG.

OPPRØRT: Fabian Stang synes ikke noe om ekspresspass-ordningen som Tusenfryd har innført.

Han er slett ikke den eneste som har steilet mot ordningen.

Mandag kritiserte VGs kommentator ordningen og kalte den et fast track til forskjellssamfunnet. Jurist Cecilie Hellestveit mente i Aftenposten at Tusenfryd inviterer til sosialporno av verste sort med barna i hovedrollen.

På Tusenfryds Facebook-side hagler også kritikken. En rekke engasjerte mennesker har kastet seg på i kommentarfeltene – de aller fleste er mot. Mange av dem sier de vil boikotte Tusenfryd og heller ta turen til en annen fornøyelsespark.

Noen forteller at de støtter ordningen; en av dem, som sa det var på tide å få en slik ordning som andre parker i Europa, har fått 24 kommentarer i retur.

– Penger må brukes med dannelse

Fabian Stang er blant dem som råder Tusenfryd til å droppe ekspresspasset.

– Jeg ser for meg to familier med barn i samme klasse hvor den ene familien ikke har råd til snikebilletter, og den andre må avslutte halvveis fordi rikingene har tatt mye av plassen, illustrerer Stang.

– Men er det egentlig noen forskjell på Tusenfryds ekspresspass og betaling for fast-track for å unngå kø på flyplasser?

– Jeg er ikke så glad for at man kan betale seg foran i køene på flyplasser heller. Men det er spesielt ille at barn og unge forskjellsbehandles på denne måten i fornøyelsesparker, svarer Stang.

Han understreker at i Høyre mener man det er lov å tjene penger.

– Men de må brukes med dannelse, ikke til å skvise ut folk med forsiktig økonomi, formulerer den erfarne politikeren.

En som ser ut til å ha et litt annet syn enn Stang, er partifelle Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre:

Tusenfryd-ledelsen opptatt

Ledelsen i fornøyelsesparken Tusenfryd sitter tirsdag formiddag opptatt, men vil komme tilbake til VGs henvendelse senere, skriver markedsdirektør Erik Røhne Andersen i Tusenfryd i en e-post.

Mandag uttalte han til VG at kritikken var kraftigere enn ventet:

– Jeg forstår at enkelte reagerer på det, men var ikke forberedt på at en så massiv kritikk skulle komme, sa Tusenfryds markedssjef, Erik Røhne Andersen da.

– Men vi lytter til all kritikken vi får og tar det med i vurderingen videre, la han til.

Han viste også til at det allerede finnes lignende ordninger for å slippe kø på ferger, fotballkamper og konserter.