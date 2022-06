OLJELEKKASJE: Nødetatene har rykket ut etter en oljelekkasje i Middagsbukta søndag kveld.

Diesellekkasje i Middagsbukta i Asker mindre enn opprinnelig anslått: − Vil dunste bort

Politi og brannvesen er i Middagsbukta i Oslo i forbindelse med en lekkasje av diesel fra en båt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det jobbes med skadebegrensning på stedet.

Politiet opplyste først at det kunne være snakk om mer enn 1000 liter olje. Senere søndag kveld ble det klart at det er snakk om betydelig mindre.

Operasjonsleder Vidar Pedersen sier til VG klokken 19.40 at politiet jobber med å få oversikt, og at brannvesenet har lagt ut lenser i sjøen.

– Det var en melding fra en person som sa det luktet diesel fra det som fremsto som en relativt stor båt, opplyser Pedersen.

– Hva er det som gjør at dere sier 1000 liter?

– Det er ut fra dialog med personen som er ansvarlig for båten.

Aktiver kart

Ifølge operasjonslederen er det foreløpig vanskelig å si hvor alvorlig lekkasjen er.

– 1000 er mye, men vi vet ikke hvor mye vi klarer å samle opp ennå. Vi jobber med å få oversikt.

Reagerer

Tor Ole Pedersen (43) fra Nesøya ble vitne til dieselutslippet sammen med samboeren og sønnene på åtte og tre år. Familien oppholder seg i Middagsbukta på pinsetur sammen med en rekke andre båteiere.

– Vi var flere båter som lå sammen da det begynte å lukte dieseleim. Lukten blir sterkere og sterkere. Etter hvert ser vi et tykt lag med diesen som kommer flytende, sier han i et telefonintervju med VG.

Ifølge Pedersen henvender båteierne seg til båten dieselen kom lekkende fra. De kontaktet også brannvesenet og politiet, forteller han.

Politiet: – Vil dunste bort

– Selv kom jeg ikke gjennom til politiet, men flere båteiere ringte. Vi er flere båteiere som reagerer på håndteringen, sier Pedersen som etterlyser flere tiltak for opprydning.

– For å si det sånn: Lander det en måke i vannet her nå, så letter den ikke igjen. Heldigvis fikk vi barna ut av vannet, hvis ikke hadde vi hatt et enda større problem.

Oslo politidistrikt sier i en pressemelding kl. 20.42 søndag kveld at omfanget av utslippet ikke er så ille som fryktet:

– Heldivis betydelig mindre omfang enn det meldingen i utgangspunktet indikerte. Det som har havnet i sjøen vil dunste bort i løpet av kort tid, skriver politiet.