SVAR: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må på Stortingets talerstol for å svare på spørsmål om Sjøvold-saken.

Må svare på spørsmål om PST-sjefens ulovlige våpen

Hva forklarte PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til Justisdepartementet om sine ulovlige våpen? I dag må justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svare Stortinget.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da VG avslørte Sjøvolds våpenoppbevaring i oktober 2019, ba daværende justisminister Jøran Kallmyr PST-sjefen skrive en redegjørelse.

Justisdepartementet har nektet VG innsyn i redegjørelsen, med begrunnelsen at det er «sikkerhetsgradert informasjon».

– Hvordan kan opplysningene være en trussel mot nasjonal sikkerhet i Norge? uttalte jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen i VG.

Flere ganger de siste ukene har VG bedt justisministeren om et intervju om saken, men Mehl har så langt ikke ønsket å stille.

SPØR: Tobias Drevland Lund lurer på hvorfor en våpensak fra 2017 er en trussel mot nasjonens sikkerhet.

Nasjonens sikkerhet

En annen som reagerer, er stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (R). Han mener offentligheten nå må få vite hva slags informasjon PST-sjefen ga.

– Det er relativ spesielt at dette blir hemmeligholdt på den måten. Jeg kan ikke skjønne at en redegjørelse om en våpensak fra da han var politimester i Oslo, er av en så alvorlig trussel mot hele nasjonens sikkerhet, at den ikke kan frigis, sier Drevland Lund til VG.

Dette har han nå sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Mehl om.

Våpen på kontoret

I et intervju med VG høsten 2019 hevdet Sjøvold at han hadde oppbevart våpnene lovlig og i godkjente skap.

Han sa også at våpnene ble innlevert under et våpenamnesti på sin daværende arbeidsplass i Oslo politidistrikt.

PST-sjefen fikk senere en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpnene.

Etterforskningen avdekket at våpnene var oppbevart i skuffer og skap på kontoret og levert inn over halvannet år før våpenamnestiet.

VARSLING: Sveinung Stensland (H) vil at det ryddes opp i varslingskulturen i Politet.

Varslingskultur i politiet

Det er tre uker siden VG fortalte om varsleren ved Oslo politidistrikt som ble ufør etter at han følte seg utsatt for press og trusler fra kolleger og ledere fordi han nektet å ta i mot våpnene til Hans Sverre Sjøvold.

Justispolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre har bedt justisministeren svare om varslingskultur.

«Sammen med Sjøvold-saken og tidligere saker kan det se ut som det er en ukultur i politiet når det kommer til varsling».

«Hvordan vil statsråden sørge for at det ryddes opp i varslingskulturen i politiet?»

NÅR: Andreas Sjalg Unneland (Sv) vil har svar på når Sjøvold faktisk opplyste om våpnene han hadde oppbevart ulovlig.

Uklare tidspunkt

Justispolitiker Andreas Sjalg Unneland fra SV har reagert på at Justisdepartementet har gitt VG ulike versjoner av når Sjøvold opplyste om våpenoppbevaringen sin.

Han stiller justisministeren dette spørsmålet:

«På hvilket tidspunkt fikk departementet kjennskap til at PST-sjefen hadde oppbevart ulovlige våpen?»

Politidirektoratet har iverksatt en gransking av hva som skjedde da Hans Sverre Sjøvold leverte inn våpnene sine i januar 2016.

SPØR: Venstres justispolitiker, Ingvild Wetrhus Thorsvik spør justisministeren om Sjøvold er rette personen til å lede Politiets sikkerhetstjeneste.

Mandag ble det kjent at Venstre ønsker at Stortinget skal starte en gransking av Spesialenheten.

Justispolitisk talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik i partiet Venstre har sendt et skriftlig spørsmål til Mehl, der hun ber justisministeren svare på om hun syns Sjøvold skulle fått jobben som PST-sjef i 2019:

«I lys av informasjonen departementet sitter på i dag – mener justisministeren fortsatt at ansettelsen av PST-sjefen var riktig?»