KRITISK: Julie Lødrup, førstesekretær i LO.

LO ut mot Støre-regjeringens bistandskutt: − En eksepsjonell situasjon

Regjeringen har fått slakt fra bistandsorganisasjoner for å flytte bistandspenger til ukrainske flyktninger i Norge. Nå melder også LO-ledelsen seg på.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi mener jo at det selvfølgelig er helt riktig at Norge stiller opp for de ukrainske flyktningene. Men vi mener det ikke burde gå utover bistandsbudsjettet, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup, til VG.

Neste uke samles delegater fra hele landet til LO-kongress. I en uttalelse LO-sekretariatet har godkjent, som skal behandles der, går de langt i å kritisere regjeringens bistandskutt.

Det gjør de også i et høringssvar til regjeringens reviderte budsjett, der de påpeker at nesten 10 prosent av bistandspengene som var planlagt brukt i utlandet, skal omdisponeres i Norge. De karakteriserer det som «uheldig».

– Det er ikke vanlig at dere mener så mye om bistandsbudsjettet?

– Nå er vi jo i en eksepsjonell situasjon, fordi flyktningsituasjonen fra Ukraina krever at vi bruker penger. Det som er hovedpoenget er at vi skal støtte å bruke penger på det, men at det ikke er noen grunn til at det går utover bistandsbudsjettet, sier Lødrup.

– Kommer til å trengs mer

At regjeringen velger å kutte – eller omprioritere – fire milliarder i bistandsbudsjettet, har opprørt norske bistandsorganisasjoner.

Regjeringen har også fått sterk kritikk i FN-organisasjonene UNICEF og UNDP. I en telefonsamtale med statsminister Jonas Gahr Støre var FNs generalsekretær Antonio Guterres «urolig» for konsekvensene, ifølge regjeringen.

– FNs generalsekretær ber land om å øke bistanden, ikke redusere den, sier Lødrup i LO.

MØTER MOTSTAND: Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Hun understreker at å bruke penger på bistand ikke har noen inflasjonsdrivende effekt her hjemme i Norge.

– Så selv om vi ellers har et stramt budsjett er ikke det noe grunn til å redusere der, når det ikke bidrar til inflasjon, sier hun.

Til tross for kutt vil bistandsbudsjettet for 2022 i sum bli rekordhøyt. Totalt vil det utgjøre 1,09 prosent av nasjonalinntekten BNI i år.

– Absolutt, og det er vi jo veldig glade for. Men det kommer til å trengs mer penger til demokrati- og menneskerettighetsstøtte, sier Lødrup om det.

Hun sier behovene for bistand er rekordhøye, ikke minst på grunn av økte matvare- og energipriser, som vil gjøre behovet enda større.

– Norge er jo et av de landene som har best forutsetninger for å gi bistand. Vi mener alle land bør følge opp, men da er det desto viktigere at vi også gjør det.

– Håper regjeringen lytter

Henriette K. Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, har gått hardt ut mot regjeringen og beskriver kuttene som «hårreisende». Hun har merket seg forslaget fra LO-ledelsen.

– Vi vet at den er ikke vedtatt enda, men sekretariatet har innstilt på den. Det at vi får med oss LO så tydelig på å si ifra til regjeringen om at det ikke går an å velge mellom krigen i Ukraina og andre kriser og kriger, er veldig bra. Jeg håper virkelig at regjeringspartiene vil lytte til LO i denne saken her, sier hun til VG.

Utenriksdepartementet er forelagt kritikken, og ønsker ikke å svare før behandlingen av uttalelsen på LO-kongressen.

Tidligere har utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp) forsvart prioriteringen ved å vise til at bistandsbudsjettet er rekordhøyt til tross for omprioriteringene, og at skiftende regjeringer har brukt bistandsbudsjettet til å finansiere flyktningutgifter i Norge.

– Det viktigste er at de får hjelp, ikke om de får det i Norge eller andre steder. Dette er midt i kjernen av det som er bistand, har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tidligere sagt til VG.

Vil ha atomvåpen-forbud

Det er ikke bare om bistand LO-ledelsen taler regjeringen imot: I forslaget til uttalelsen, som handler om Ukraina og fordømmer Putin-regimet, foreslår de også et kontroversielt standpunkt til fred og nedrustning i en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

Sekretariatet foreslår å jobbe for at Norge tar en lederrolle i Nato i å avskaffe atomvåpen - og signerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Arbeiderpartiet og statsminister Støre har tidligere avvist at Norge skal slutte seg til traktaten. Norge skal likevel delta som observatører på en konferanse med landene som jobber for forbudet i sommer, i strid med Natos linje.