ETTERLYSER SVAR: Økonomiprofessor Steinar Holden evaluerte i fjor corona-tiltakenes samfunnsøkonomiske konsekvenser. Nå mener han vi trenger det er nytt behov for evaluering. Her sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

Evaluerte tiltak i fjor – mener vi vet for lite

Det er stort behov for en vurdering av smitteverneffekt av tiltakene opp mot tiltaksbyrden, mener økonomiprofessor Steinar Holden.

Publisert: Nå nettopp

– Man burde ha slike vurderinger før april. Ideelt sett ville man gjerne hatt slike vurderinger allerede nå, men så er det jo en avveining om hva man kan få til, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo (UiO), til VG.

Han ledet tidligere det regjeringsoppnevnte Holden-utvalget, som i tre runder evaluerte de samfunnsøkonomiske konsekvensene av smitteverntiltak. Den siste rapporten ble levert i mars 2021 – for nesten et år siden.

FHI foreslo for over en måned siden at det skulle settes ned et nytt slikt utvalg for å evaluere kostnader og nytte av tiltakene, men det har ikke blitt gjort ennå. Ifølge Helsedepartementet vil et eventuelt utvalg være på plass i god tid før coronastrategien skal revideres i april.

Endrede forutsetninger

– Det hadde absolutt vært behov for mer kunnskap om konsekvensene av smitteverntiltak. Både de samfunnsøkonomiske konsekvensene, og virkningene på smitten, sier Holden.

Han påpeker at Norge nå er i en annen situasjon enn da hans utvalg leverte fra seg sin siste rapport:

Store deler av befolkningen er vaksinert

En ny variant sprer seg raskt – og vil derfor også kreve strenge tiltak hvis den skal begrenses

Helsetjenesten er fortsatt under press

VAKSINERT: Store deler av befolkningen er vaksinert mot coronaviruset – i motsetning til da Norge først hadde strenge smitteverntiltak.

Det er fortsatt mye FHI ikke vet om omikron, som nå dominerer i Norge. Holden understreker at han mener det er forståelig at man innførte strenge tiltak da omikron kom, med den store usikkerheten rundt mutasjonens egenskaper.

– Men vi vil få betydelig mer kunnskap om omikron, det er vi sikre på. Og da er det viktig at man også har tilstrekkelig annen kunnskap om tiltakene, så man kan ta de riktige beslutningene raskt, sier Holden og fortsetter:

– Det kan være å avvikle eller nedtrappe tiltakene raskt nok. Men også å ikke trappe ned for tidlig, slik at man må trappe opp igjen.

Vanskelige vurderinger

Holden sier vurderingen av hvilket tiltaksnivå som er riktig å ligge på nå, er vanskeligere nå enn før:

– Da var det nokså klart at det var behov for strenge tiltak for å holde smitten nede. Nå er omikron er veldig smittsomt, og det vil derfor også kreve strenge tiltak for å holde smitten nede. Samtidig har man vaksinert mange, så omfanget av alvorlig sykdom og helseskade i befolkningen blir mer begrenset – og det svekker argumentasjonen for strenge tiltak, sier han.

– Hvis man nå tror at smitten kommer til å gå igjennom befolkningen, er det et spørsmål om hvilke og hvor belastende smitteverntiltak man skal bruke for å påvirke hvor raskt det skjer.

HVA VET VI: Steinar Holden etterlyser svar på hvilke samfunnsøkonomisk konsekvenser smitteverntiltakene i samfunnet har.

Klar anbefaling

Helsemyndighetene er bekymret for at så mange kan smittes på en gang at det kan føre til en overbelastning av helsetjenestene i kommuner og på sykehus, og andre samfunnsfunksjoner.

Hvor stort er spennet? Les mer om de optimistiske og pessimistiske Les mer om de optimistiske og pessimistiske scenarioene til FHI, og hva som påvirker dem, her.

Holden viser til Holden-utvalgets første rapport, som ble levert 7. april 2020. Der skriver de at relevant kapasitet i helsevesenet må rustes kraftig opp.

– Det var en klar anbefaling fra vår side, og der har det ikke skjedd nok. Det er snart to år siden, så man kunne gjort mer, sier han, men presiserer:

– Men man må forholde seg til sånn verden er, ikke sånn som man ønsker den skulle vært.

Annen situasjon

På spørsmål om hva han mener om dagens tiltak, som regjeringen skal ta en ny vurdering av frem mot den 14. januar, svarer Holden:

– Det er nærliggende å tenke at man bør trappe ned siden smitten uansett skal gå gjennom befolkningen. Men om det er en riktig vurdering er vanskelig å si. Man må vurdere gevinsten ved mindre belastende og kortere varighet av smitteverntakene opp mot kostnadene ved en større sykdomsbyrde i en periode, med større belastning på helsevesenet.

– I en slik vurdering ville det vært ønskelig med en større kunnskapsbase om virkningene av ulike typer smitteverntiltak.

– Hvorfor tror du det er sånn?

– Man trodde vel ikke at man ville komme i en slik situasjon som man nå er kommet i, at man til tross for høy vaksinasjonsgrad skulle gjennomføre så omfattende tiltak som man nå gjør. Men slik ble det, og nå er det igjen et stort behov for en vurdering av smitteverneffekt opp mot tiltaksbyrde.

– Ser på hvordan vi kan få det til

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helsedepartementet varsler at regjeringen vil revidere sin strategi for pandemihåndtering i april, og at de vil sette ned et utvalg i god tid i forveien.

– Vi er enige med Holden i at det er viktig med mer kunnskap om de samfunnsmessige konsekvenser av smitteverntiltakene. Vi ser nå på hvordan vi få til dette på en hensiktsmessig måte, skriver Bjørkholt i en kommentar til VG.