Ønsker at utenlandsstudenter får booster-vaksine

Jan Tore Sanner (H) ønsker at det skal legges til rette for at utenlandsstudenter skal få en tredje dose coronavaksine – en såkalt boosterdose, før de reiser etter nyttår.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Nå har han sendt et skriftlig spørsmål til regjeringen hvor han spør om de vil oppfordre kommunene til å legge til rette for norske studenter som skal til utlandet.

– Det vil kunne gi en viktig trygghet og beskyttelse for denne gruppen på vei inn i et nytt semester i land med ulike smittesituasjoner, sier Jan Tore Sanner (H) til VG.

Han skriver blant annet at det er «om lag 12.000 norske studenter som studerer i utlandet denne høsten».

– Nå er mange hjemme i Norge på juleferie, mens andre skal ha sitt første semester i utlandet i januar. For enkelte studenter så kan en tredje vaksinedose også bli nødvendig for å ha gyldig vaksinepass i landet de studerer, sier Sanner.

Folkehelseinstituttets (FHI) opplyste fredag at deres faglige vurderingen av vaksinasjon i gruppen 18 til 45 viser at boostervaksineringen av gruppen kan starte før jul, hvis regjeringen sier ja.

Søndag ble det klart at regjeringen setter som mål at alle over 18 år skal ha fått tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022.

Bekymrede studenter tar kontakt

Foreningen for studenter i utlandet, ANSA, blir kontaktet av studenter som er bekymret.

President Sebastian Hytten forteller at det haster å få en avklaring.

– De er bekymret for om de får reise tilbake til studielandet sitt etter juleferien i Norge. Vi er også blitt kontaktet av en del som skal på utveksling som ikke vet om de kan reise uten boosterdosen, sier han til VG.

I sommer åpnet FHI opp for at studenter hjemme på sommerferie skulle få dose to før de dro tilbake til utlandet.

Sanner presiserer at det ikke er snakk om at studenter skal frem i vaksinekøen.

– Men heller å utnytte kapasiteten som er i kommunene. Studenter som skal til utlandet burde få mulighet til å få drop-in timer om det er ledige vaksiner.

Krever boosterdose

Et av landene med skjerpede krav er Frankrike. Franske myndigheter har innført restriksjoner på innreise på grunn av den muterte coronavarianten omikron.

Fra og med 15. januar krever de en tredje vaksinedose for å godkjenne cornapass for alle over 18 år. Dette er påkrevd i restauranter, barer og kafeer, i sportshaller og ved offentlige arrangementer, skriver NTB.

– Frankrike er et ledende land i Europa, så det kan tenkes at andre land følger etter og krever tre doser, sier ANSA-lederen.

– Hva tenker du om forslaget?

– Det er positivt. Vinduet er såpass kort nå, og jeg håper at regjeringen kommer på banen slik at studenter kan planlegge som normalt, og at de ikke må avlyse eller forsinke studiene.

VG tok kontakt med Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet før helgen, men hverken helseministeren eller høyere utdannings-ministeren har så langt kommentert spørsmålet til Sanner.

VG har fått tips fra lesere som forteller at det er ulik praksis i kommunene i å tilby boosterdose for studenter.

– Det er ulik praksis og derfor ønsker jeg et tydelig signal slik at det ikke er noe usikkerhet, sier Sanner.

Han mener det er viktig å legge til rette for utenlandsstudier.

– De blir gode på språk og kulturforståelse, og er verdifulle for norske bedrifter i en verden hvor vi stadig handler mer og mer med hverandre. Vi må unngå at coronaperioden blir en tilbakeslag for denne typen studenter.