KALD JUL: Det skal bli kaldere og kaldere neste uke frem mot jul.

Nå kommer kulden

Det ser ut til å bli en kald og hvit julaften for store deler av landet. – Nå er det bare å stålsette seg.

Av Thea Rosef

Etter en mild uke, blir du nå nødt til å finne frem lue og votter igjen.

– Utover neste uke blir det kaldere og kaldere. Mot slutten av uken, når det nærmer seg jul, ser det ut til å bli minusgrader over nesten hele Norge. Bortsett fra ytterst på Sør-Vestlandet, hvor det kan bli mer sludd enn snø, sier vakthavende meteorolog Rannveig Eikill.

Meteorologene skriver på Twitter at desember ligger an til å bli en veldig kald måned, til tross for noen dager med mildvær.

– Ja, nå er det bare å stålsette seg. For i neste uke kommer kalde luftmasser fra øst og legger seg over hele Norge.

– Vi kaller det Sibir-kulde fordi det kommer fra det området, og østfra inn mot Norge, sier Eikill.

For de som ønsker seg hvit jul, og tenkte at alt hadde regnet vekk, kan det hende det kommer litt snødryss til uken, sier meteorologen.

– Vi hadde en ganske kald periode i starten av desember, så ble det mildere denne uken, og nå blir det kaldt igjen. Men selv om det blir kuldegrader, blir det ikke nødvendigvis snø.

Tirsdag har minusgradene kommet innover Nordland, og eventuelt nedbør her vil komme som snø. Også i Midt-Norge, og deler av Vestlandet kan det komme snø.

Onsdag kan julen bli litt hvitere også på Østlandet.

– Nærmere jul ser det ut til å bli enda litt kjøligere, sier Eikill.

På julaften kan temperaturene falle helt ned til minus 30 grader på Finnmarksvidda. I indre strøk vil temperaturen ligge på mellom minus ti til minus 20. I hovedstaden vil det ligge på minus 5–6 grader, mens det på kysten av Sør-Vestlandet vil ligge rundt null, ifølge meteorologen.

Eikill legger til at det ser ut til at det kommer til å holde seg relativt kaldt i romjulen også.