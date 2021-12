Familien minnes Kåre Willoch: − Har lurt døden utallige ganger

Kong Harald, dronning Sonja og representanter for det politiske Norge med statsministeren i spissen tar farvel med Kåre Willoch i Ullern kirke i Oslo tirsdag.

Av Sven Arne Buggeland , Vilde Haugen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Den tidligere statsministeren og Høyre-lederen sovnet stille inn i sitt hjem 6. desember, 93 år gammel. Han bisettes på statens bekostning klokken 12 tirsdag.

BISETTES: Kåre Willoch (93) blir stedt til hvile fra Ullern kirke i Oslo i dag.

Grunnet smittevernbegrensninger vil bare 50 personer være til stede i den hvitmalte korskirken. 44 av disse er slekt og familie.

Kåre Willochs sønn, Dag Willoch, sier under bisettelsen at faren har lurt døden utallige ganger – godt hjulpet av helsevesenet.

– Men kanskje enda viktigere, fordi du elsket mor, og mor elsket deg. Hun ga deg all den kjærlighet og omsorg du trengte for å få det beste ut av dine siste år, sier han.

Sønnen sier at Willoch var en veldig god far.

– Ikke fordi du var best til å leke, men fordi du var den du var. Jeg tvilte aldri på din kjærlighet, og jeg visste at du alltid var der for meg.

Datteren Cecilie Annette Willoch omtaler faren som en helt vanlig mann.

– Vi bodde i et vanlig hus, og far tok trikken. Kvart på fem hver dag sto middagen på bordet, sier hun.

– Far var stødig. Han raste ikke mot naturkreftene, og han var ikke særlig autoritær. Jeg trodde han ville synes det var unødvendig.

Cecilie Willoch sier at faren hadde lært seg et smart triks: Stor glede over små ting. Spesielt husker hun hvordan faren leste høyt for barna, og hvordan han fortalte vitser.

– Han kunne to vitser. Den ene fikk han aldri fortalt ferdig, for han lo så mye selv.

Også hans andre datter, Stine Willoch, minnes faren som en levende forteller og en skapende kraft.

– Han hadde en livsenergi og et nærvær som fylte huset. Jeg kan huske det føltes tommere når han ikke var der, sier hun.

– Far var også omsorg. Ikke bare for oss, men også blant annet for sine medarbeidere. Han var svært opptatt av at andre skulle føle seg inkludert.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) minnes en kjær ektemann, familiefar og bestefar for hele Norge.

– Han satte preg på Norge gjennom flere tiår. Han var sentral i det norske samfunnet fra min egen oppvekst og helt til mine egne barnebarn ble født. Og i alle de årene var hans stemme tydelig, og hans mening klar.

Støre omtaler Willoch som elskverdig og høstlig – og en fryktet motstander.

– Det er et kompliment i politikken. Han var sylskarp, kunnskapsrik og faglig sterk.

Støre sier at han fra samtaler med Willoch opplevde en åpenhet og forståelse om at en sak hadde flere sider

– I sitt ellers suverene ytre var Willoch en som kunne vise respekt for tvil, og innta nye standpunkter.

– På vegne av regjeringen lyser jeg fred over Kåre Willochs minne.

Sogneprest Jorund Andersen åpnet begravelsen med en minnetale.

– Kåre Willoch fikk et langt, godt og meningsfylt liv. Han var en svært betydningsfull politiker, en avholdt nabo, en kjær venn, og fremfor alt en høyt elsket familiemann, sier hun.

Sognepresten forteller at Willochs foreldre var opptatte av at barna ikke skulle tie i forsamlingen, men få lytte og stille spørsmål. Samtalene i hjemmet fikk stor betydning for den fremtidige statsministeren.

Senere taler statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg i bisettelsen. Til stede er også Høyres første visepresident i Stortinget, Svein Harberg, samt høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Kåre Willoch regnes blant våre største politikerne etter krigen. Han var parlamentarisk leder i Høyre i elleve år, før han var statsminister fra 1981 til 1986.

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) omtaler Willoch som en av de viktigste samfunnsdebattantene og politikerne i Norges etterkrigstid.

– Han har også ledet noen av de beste valgene vi har hatt, sier hun til NRK i forkant av bisettelsen.

Solberg berømmer også Willoch for sin deltagelse i samfunnsdebatten selv etter at han sluttet som aktiv politiker.

– Han har en heltestatus i Høyre, både for hva han gjorde som politiker, men også for sin deltagelse i senere tid.

Mest vil han bli husket for sin tydelige debattstil, mener Høyre-lederen.

– Debattene mellom han og Gro Harlem Brundtland var ikoniske på dette tidspunktet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener disse debattene var vitaliserende for norsk debatt.

– De tok debatten inn i en ny og friskere stil, og et temperament som sto til åttitallet, sier han til NRK på vei inn i bisettelsen.

MINNET: – Analysene var sylskarpe, formen alltid elskverdig, skrev Høyre-leder Erna Solberg i sitt minneord om Kåre Willoch.

Kong Harald og dronning Sonja deltar også i begravelsen. Kongen ankom bisettelsen like før klokken 12, utstyrt med krykker.

Kongefamilien mottok budskapet om Willochs bortgang med sorg.

– Våre tanker går til hans nærmeste, som har mistet en ektemann, far og bestefar, skriver kong Harald på kongefamiliens hjemmesider.

Kåre Willoch etterlater seg ektefellen Anne Marie, barna Stine, Cecilie og Dag, og barnebarn.

Willoch møtte Anne Marie som student. De giftet seg i 1954, og fikk nesten 70 år sammen.

– Det ble forelskelse ved første blikk, forteller sognepresten i minnetalen.

– Mor var fars klippe, sier datteren Cecilie.

Kisten, kirkens kor og midtgangen er preget av et vell av kranser og bårebuketter, med de siste hilsener til en avholdt og aktet statsmann og høyt elsket bestefar.

VETERAN: Kåre Willoch ble valgt inn på Stortinget i 1957, bare 29 år gammel. Han satt sammenhengende på Stortinget til 1989.

Uranienborg Vokalensemble åpner med folketonen «Eg veit i himmerike ei borg», før forsamlingen stemmer i med «Å eg veit meg eit land».

Didrik Solli Tangen skal synge «Ved Rondane» og «O helga natt», med domorganist Kåre Nordstoga ved orgelet.

Etter familiens minneord vil Støre og Solberg tale.

Skriftlesning og andakt er ved biskop Kari Veiteberg, mens sogneprest Jorund Andersen holder minnetale.