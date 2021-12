– Jeg reagerte på at mange hostet. Så langt jeg kunne se var det ingen eksamensvakter som tok kontakt med disse studentene, sier Celine Forsberg (19).

151 studenter får smitte-SMS etter stor eksamen

Onsdag hadde nesten 6000 sykepleierstudenter fysisk eksamen – nå har 151 fått SMS-varsel om å teste seg for mulig smitte. Studenter ved OsloMet sier de reagerer på måten eksamen ble arrangert på.

Av Ivar Brandvol

– Vi sto som sild i tønne da vi gikk inn i lokalet, det var dårlig organisert. Jeg synes også vi var veldig mange der inne samtidig, sier Celine Forsberg (19).

Hun fikk SMS fra OsloMet i går om at en medstudent i lokalet var smittet, og at hun ble anbefalt å teste seg.

Forsberg opplyser at det de måtte bruke munnbind og sprite hendene når de gikk på toalettet.

– Jeg reagerte på at mange hostet. Så langt jeg kunne se var det ingen eksamensvakter som tok kontakt med disse studentene, sier Forsberg.

VG har tidligere undersøkt hvordan de ulike lærestedene vil reagere mot studenter som har covid-lignende symptomer under eksamen. Les om det her.

Forsberg mener denne eksamenen burde blitt gjort om til hjemmeeksamen, og viser til en underskriftsaksjon de hadde ved OsloMet.

– For mange

Emilie Brønner (19) satt i samme lokalene og fikk også smitte-SMS etterpå. Hun anslår at de var mellom 100 og 200 studenter i samme lokale.

– Jeg mener at vi var både for mange i lokalet og at avstandsreglene ikke ble godt nok fulgt opp. Denne eksamenen burde blitt gjort om til hjemmeeksamen, særlig fordi den var digital uansett. I likhet med mange andre sykepleierstudenter jobber jeg i helsevesenet ved siden av studiene, nå er jeg livredd for at jeg skal ta med smitte på jobb, sier Brønner.

Rolf Martin Aspenes er leder for Studentparlamentet ved OsloMet.

– Vi er ikke overrasket, dette er det vi har advart mot hele tiden. Vi ba OsloMet avlyse fysisk skoleeksamen, eventuelt ha så små grupper som mulig, sier han til VG.

En 19-åring som satt i samme sal om den smittede, sier hun reagerer sterkt.

– Vi fikk beskjed om at risikoen for smitte på eksamen var lav. Nå har vi fått beskjed om å teste oss og være obs på symptomer. Jeg skal feire jul i en annen del av landet og er bekymret for om jeg drar med meg smitte, sier hun til VG.

Hun mener vaktene burde vært strengere.

– Det var studenter som hostet sammenhengende i flere minutter, uten at noen av vaktene grep inn. Det er ikke tillatt å møte opp på eksamen med symptomer, men her var det åpenbart mange som ikke brydde seg om det, sier hun.

OsloMet var ett av flere læresteder som arrangerte anatomieksamen for sykepleierstudenter sist onsdag.

OsloMet: 151 studenter får SMS

Fungerende prorektor Silje Bringsrud Fekjær sier at én student på OsloMet testet positivt for corona dagen etter skoleeksamen.

– Vi har vært i tett dialog med smitteteamet i kommunen, og de har bekreftet at ingen studenter er i karantene. Det skyldes både avstanden mellom kandidatene og selve eksamenssituasjonen, med lite bevegelse og prat, sier Bringsrud Fekjær.

Fungerende prorektor Silje Bringsrud Fekjær opplyser at de har strengere tiltak på eksamen enn det reglene tilsier.

OsloMet opplyser at 151 studenter var meldt opp til denne eksamenen fra dem – og at alle har fått SMS med oppfordring om å følge nøye med på symptomer og teste seg om 3 til 5 dager. I løpet av fredagen er det bekreftet at 143 av de 151 oppmeldte studentene møtte opp.

– Dette er naturligvis en belastning for de studentene dette gjelder, og vi håper å unngå flere smittetilfeller, sier Bringsrud Fekjær.

Hun svarer slik på kritikken fra studentene som deltok på eksamen:

– På alle eksamener som krever fysisk oppmøte i denne perioden har vi vesentlig færre studenter enn normalt. Kravet fra myndighetene er en meter avstand. Vi praktiserer minst 1,5 meter mellom pultene, har håndsprit og munnbind tilgjengelig, og vi har sørget for innslipp en time før eksamen, for å unngå kø på vei inn i eksamenslokalet. I situasjoner hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand er det, som ellers i samfunnet, krav om å bruke munnbind, presiserer hun.