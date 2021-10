STENGT: DNT-hytta ved Trollsvann i Larvik er stengt etter mulig kullosforgiftning.

15 elever syke etter hyttetur - mistenker kullosforgiftning

Flere elever sjekkes for kullosforgiftning etter hyttetur på en DNT-hytte. Noen elever hadde symptomer som synsforstyrrelse etter en natt på hytta.

Natt til tirsdag ble flere niendeklassinger fra Presterød ungdomsskole syke med blant annet hodepine, oppkast og svimmelhet etter en natt på en DNT-hytte ved Trollsvann i Larvik. Fem elever kastet opp.

To av elevene ble sendt til sykehus og fikk oksygen, bekrefter rektor Steinar Strand Jensen til VG.

Sykehuset i Vestfold og Giftmiddelsentralen mistenker at elevene er kullosforgiftet.

Det var Tønsbergs Blad som omtale saken først.

15 av de 20 elevene på hytta hadde symptomer på kullosforgiftning, og ble undersøkt på sykehus onsdag.

– I hovedsak hadde alle lette symptomer, mens noen andre hadde moderate symptomer som synsforstyrrelser, sier kommuneoverlege i Tønsberg, Per Kristian Opheim.

Ingen hadde blodverdier som kan konkludere med at de er kullosforgiftet, men det kan ha noe med tiden fra eksponering til undersøkelsen, forklarer kommuneoverlegen.

Dette er kullosforgiftning Kullos er en giftig gass uten farge eller lukt. Karbonmonoksid dannes ved ufullstendig forbrenning, som vil si forbrenning av materiale der det er begrenset tilgang på oksygen. Karbonmonoksid kan gi alt fra milde symptomer, som går over av seg selv, til alvorlige og dødelige symptomer som krever intensiv behandling på sykehus. Milde symptomer er blant annet: Hodepine

Svimmelhet

Kvalme

Oppkast

Diaré Mer alvorlige symptomer er blant annet: Forvirring

Irritabilitet

Redusert bevissthet

Besvimelse

Hjertebank

Brystsmerter (angina)

Endret pust

Redusert blodtrykk

Hjerterytmeforstyrrelse Kilde: Helse Norge Vis mer

LETTE SYMPTOMER: Kommuneoverlege Per Kristian Opheim i Tønsberg kommune forteller at de fleste elevene hadde lette symptomer på kullosforgiftning.

Hytta er stengt

Brannvesenet skal undersøke hytta og aggregatet som står utenfor for å kunne konkludere om det er sannsynlig eller ikke at elevene er kullosforgiftet.

Etter anbefaling fra Giftmiddelsentralen skal ikke hytta brukes frem til man har konkludert om elevene er utsatt for den giftige gassen.

– Per nå mistenker vi at det er kullosforgiftning, men vi utelukker ingenting, sier kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Han understreker at symptomene også kan handle om for eksempel omgangssyke.

– Men at 15 blir smittet av omgangssyke gjennom en natt der ikke alle har sovet på samme rom er lite sannsynlig. Det er mer sannsynlig at det er en gass enn en infeksjonssykdom, sier han og legger til:

– Vi holder alle mulighetene åpne, men jobber med de mest sannsynlige teoriene først.

ELEVER TILBAKE PÅ SKOLEN: Rektor Steinar Strand Jensen sorteller at flere elever er tilbake på skolen torsdag.

Ingen av elevene er innlagt på sykehus nå. Rektor ved skolen opplyser at flere elever er tilbake på skolen torsdag.

– Om det er kullosforgiftning har man hatt en god porsjon flaks. Det ser ut som at alle har klart seg bra, sier kommuneoverlegen.

DNT: – Aggregatet skal brukes minst mulig

Fire andre skoleklasser sov på samme hytte uken før, og ingen ble syke. Det var også en annen klasse som sov på hytta dagen etter at elevene ble dårlig.

– Men da den andre klassen var der så ble det ikke brukt aggregat. Vi vet ikke om aggregatet var på da de første klassene var på hytta, sier Per Kristian Opheim.

DNT-hytta elevene sov på er den eneste hytta med agregat i Tønsberg Omegn.

Aggregatene skal kun brukes til matlaging, og dette står merket på hytta, opplyser midlertidig daglig leder ved DNT Tønsberg Omegn, Eivind Kjølsrud.

– Hytta har solcelleanlegg som brukes til belysning, og aggregatet skal kun brukes til matlaging. Vi har merket at aggregatet skal brukes minst mulig, sier han.

SKAL SJEKKE RUTINER: Midlertidig daglig leder ved DNT Tønsberg Omegn, Eivind Kjølsrud, sier at de skal gå igjennom sine rutiner.

Rektor Steinar Strand Jensen bekrefter at aggregatet har blitt brukt over natten.

– Det som var tenkt var at man skulle ha lys på natten. Hvis det er dette som er grunnen så ser vi i etterkant at det ikke var klokt, sier han.

Strand Jensen forteller at flere elever våknet i fire-fem tiden av at de følte seg dårlig. Aggregatet skal ha blitt skrudd av tidlig samme morgen.

Eivind Kjølsrud i DNT mener at det er tydelig merket at aggregatet ikke skal brukes om natten.

– Vi mener at det er rimelig klart at det ikke skal brukes om natten, men vi skal gå igjennom rutinene våre og hvordan dette er merket. Hvis det ikke er tydelig nok så skal vi sørge for at det blir tydelig, sier han.

Han sier at de er lei seg for hendelsen som har skjedd.