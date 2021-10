forrige

Støre og Vedum: Lover en mer aktiv næringspolitikk

HURDAL (VG) Hydrogensatsing, batteriproduksjon, mer statlig eierskap i industrien er blant det Senterpartiet og Arbeiderpartiet forhandler om.

Det bekrefter Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på et pressetreff utenfor Hurdalsjøen Hotell mandag ettermiddag.

Under pressetreffet åpnet de opp om noe av det som kan bli den nye regjeringens politikk.

– Nyheten er at vi varsler en ny retning i næringspolitikken med en mer aktiv næringspolitikk, der staten skal ta sitt ansvar for å komme i gang med nye satsinger, sier Støre.

– Det kan handle om at man avlaster risiko for å komme i gang med nye teknologisatsinger som ikke har et marked fra tidlig fase, forklarer Støre.

Han sier at det kan handle om at staten tar eierskapsposisjoner midlertidig for å komme i gang med viktige satsinger. Han avkreftet at de to partiene har blinket ut enkeltselskaper hvor det statlige eierskapet skal opp.

Hydrogen og batteri

Industriområdene Støre trekker frem er hydrogen- og batteriproduksjon.

– På hydrogen er landene rundt om i Europa er i konkurranse om å utvikle en verdikjede. Men det som kanskje er mest spesielt med Norge er batterimulighetene, sier Støre.

Han sa at det er to prosjekter som begynner å ta form, utenfor Mo i Rana og i Arendal.

– Det er et eksempel på teknologisatsing som krever aktiv offentlig vilje, også at staten er inne og driver på og setter mål. Dette er viktige felt som vi vil konkretisere i flere kapitler i regjeringsplattformen

Vil stille krav

Vedum snakket videre om å stille krav ved offentlige innkjøp, blant annet om klima og å få inn flere lærlinger.

– Hvordan man bruker offentlige innkjøp har mye å si for hvilke tjenester for folk. Hvis vi stiller litt strengere klimakrav, lærlinger og kvalitetskrav i offentlige innkjøp, vil man få flere norske aktører, sier Vedum.

Håper å bli ferdig denne uken

Etter at SV brøt ut av regjeringssonderingene onsdag i forrige uke, forhandler Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å danne en mindretallsregjering sammen.

Mandag morgen møtte Støre og Vedum pressen i det de to partilederne ankom Hurdalsjøen Hotell.

Da ble Støre spurt om han har ambisjoner om å bli ferdig denne uken.

– Hvis vi har fremdrift er det mulig, men jeg setter ikke en terskel på det som gjør at vi går over streken om vi holder på inn i helgen, sa Støre.

Støre sa at han har pakket slik at han kan bli på hotellet hele uken. Han sa at de allerede har begynt å snakke om statsrådsposter.

– I løpet av uken skal vi også se på hvordan vi setter regjeringen sammen, sier han.

– Er antallet statsråder fordelt?

– Nei, svarer Støre på spørsmål fra pressen

Jobbet hver for seg

Partilederne har jobbet hver for seg i løpet av helgen, men et team av rådgivere har vært på Hurdalssjøen hotell for å jobbe gjennom saker i helgen.

En av utfordringene blir hvordan man skal betale for alt man har lyst å gjøre.

Arbeiderpartiet har lovet at folk med inntekter under 750.000 kroner ikke skal få økte skatter i neste fireårsperiode.