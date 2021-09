SYNKER: Tre måneder etter den andre dosen med Pfizer-vaksinen var mengden antistoffer i kroppen halvert, og etter syv måneder det falt med 85 prosent, kommer det fram i studien.

Svensk vaksineforsker om tredjedose: − Dumt å vente

Forskeren bak den svenske studien om fallende antistoffer mener Norge må få opp farten og gi tredjedoser til eldre.

– Det er urovekkende at nivåene går såpass kraftig ned, samtidig som vi ser gjennombruddsinfeksjoner, sier forskningsleder Charlotte Thålin om funnene bak studien til VG.

Hun er spesiallege på indremedisin ved Danderyd sykehus utenfor Stockholm, og er forsker på Karolinska institutet.

Svenskene fant at antistoffene – det som beskytter mot infeksjon – falt drastisk: Syv måneder etter å ha fått andre dose av coronavaksinen til Pfizer, var kun 15 prosent av antistoffene igjen hos deltagerne i en svensk studie.

EKSPERT: Forskningsleder Charlotte Thålin jobber ved sykehuset Danderyd utenfor Stockholm, og står bak studien.

Mener Norge må være proaktive

Danmark og Sverige ruller nå ut tredjedose til de eldre, mens FHI ennå ikke har bestemt seg for om de vil gi vaksinen til andre enn immunsupprimerte. Samtidig kastes tusenvis av Moderna-doser i Norge nå fordi kommuner ikke har nok armer å sette dem i. Immunolog Anne Spurkland sa tidligere i uken til VG at kastingen er meningsløs.

Thålin mener Norge ikke bør vente på å sette den tredje dosen på de eldre og sårbare:

– Nå har vi åpnet opp og vi går inn i kaldere periode (der viruset trives bedre, red.anm.). Jeg håper vi ikke får mye smittespredning, men det er dumt å vente på at det inntreffer, sier hun.

I tillegg begynner det å bli en stund siden risikogruppene er vaksinert. Norge foreløpig bare en tredjedose til de immunsupprimerte.

Om studien Resultatene er fra en del av den såkalte Community-studien, der mer enn 2000 sykehusansatte deltar.

Tre måneder etter den andre dosen med Pfizer-vaksinen var mengden antistoffer i kroppen halvert, og etter syv måneder hadde de sunket med 85 prosent, kommer det fram i studien. Kilde: Danderyd sykehus, Sverige Vis mer

FHI: Vil vente på EU-godkjenning

FHIs vaksinesjef Geir Bukholm sier Norge skal vektlegge EUs legemiddelbyrås (EMA) vurdering av Pfizers søknad om å bruke vaksinen som en tredje oppfriskningsdose for de som allerede har fått to doser.

– Det er fordi de vil at vaksinen skal være trygg å bruke som en tredjedose, også for de eldste.

Man forventer at EMA vil offentliggjøre sin vurdering neste uke.

– Men andre land tar i bruk vaksinen nå, basert på samme kunnskapsgrunnlag?

– Vi mener det er viktig å vurdere hvilken beskyttende effekt en tredje dose vil ha, og hvilken risiko for bivirkninger en slik tredjedose vil kunne ha. Vi vil ferdigstille en vurdering før EMA offentliggjør sin vurdering av tredjedose.

– Thålin mener det ikke er noe å vente på, og sier det er bedre å være proaktiv nå som samfunnet har gjenåpnet og vinteren kommer?

– Vi følger selvfølgelig det argumentet; det er resonnementet som taler for å vaksinere, som også vi tar inn i våre vurderinger. Så må dette veies opp mot motargumentene.

Drastisk fall

Thålin mener Moderna-dosene som nå kastes rundt om i Norge, virker som et godt booster-valg:

– Det er galt å kaste vaksinene. De må absolutt brukes.

Til det svarer FHI at Moderna-vaksinen er veldig effektiv, men produsenten har valgt å redusere styrken til det halve når den skal vurderes som tredjedose til booster:

– Dette er vel for å optimalisere forholdet mellom effekt og bivirkninger. Dette er blant annet spesielt viktig hvis vaksinen skal brukes hos de aller eldste. Derfor er det viktig at vi får se resultatene fra studiene før vi eventuelt kommer med en anbefaling om bruk av Moderna til dette formål, sier Bukholm.

– Er dere redde for at de eldste og mest skrøpelige kan risikere å dø av tredjedose?

– Hvis vi skal sette en tredjedose vil vi være trygge på at dette har den ønskede effekten og at risikoen for bivirkninger er akseptabel – spesielt hos de eldre. Derfor er det ønskelig at vaksinene er godkjent for formålet og at det finnes dokumentasjon for effekt og bivirkningsprofil.

Den svenske forskningslederen sier vaksinen fungerer godt mot alvorlig sykdom hos unge friske, men at det er mer usikkert hos de eldre:

– Vi ser at eldre kan bli syke av gjennombruddsinfeksjon når det har gått såpass lang tid.

Samtidig kan det hende at friske folk som blir smittet etter vaksine, kan smitte foreldre og besteforeldre.

– Jeg tenker man bør være forsiktig den gamle til de har fått en påfyllingsdose. Da håper vi at de har et veldig god beskyttelse igjen.

Dette skjer i kroppen etter vaksine

Det store spørsmålet i vaksineverdenen er nivået på hvor lave antistoff-nivåer man kan ha før man får en redusert effekt. Det er nemlig helt normalt at de går ned etter vaksinen, og at såkalte hukommelsesceller våkner opp når kroppen blir eksponert for viruset og klarer å rydde infeksjonen av banen.

Immunolog Gunnveig Grødeland utdyper:

– Immunologisk hukommelse består av flere typer immunceller. Det er såkalte B-celler som setter i gang ny produksjon av antistoffer neste gang du blir utsatt for virus eller vaksine, sier hun til VG.

I tillegg er det ulike T-celler (forsvarsceller) som kan aktiveres for å hjelpe immunresponsen i gang eller fjerne celler som er infiserte av virus.

FORSKER: Gunnveig Grødeland er immunolog og jobber med vaksineutvikling ved Universitetet i Oslo.

– Hvor godt beskyttet tror du folk er?

– Alt av data tyder på at vaksinene er godt over 90 prosent effektive mot alvorlig sykdom. Det er ingen studier jeg har sett som endrer på det, sier Grødeland.

Samtidig kan fallende antistoffer bety at man er litt mindre beskyttet mot infeksjon og milde/moderate symptomer, legger hun til.

Bør man være mer forsiktige, f.eks. bruke munnbind på buss, et halvt år etter de har tatt vaksinen?

– Det kommer an på. Hvis de er bekvemme med det, og tenker at det er mange mennesker tett, er det aldri feil å benytte munnbind. Jeg vil derimot ikke aktivt oppfordre til det.

– Lev som før

Samtidig mener hun at man må akseptere en viss sykdomsrisiko i et samfunn og vi er nå der at de som ønsker er vaksinerte. Grødeland tror at det å ha for mye fokus på viruset også kan bli en belastning:

– Hvis du er fullvaksinert, ville jeg tenkt at jeg er fullvaksinert uansett tidspunkt du tok vaksinen. Men det er fornuftig å fortsette med gode rutiner rundt håndhygiene og gjerne holde litt avstand til andre når det er mulig. Utover det, tenker jeg at vi skal nyte det faktum at samfunnet er åpent og at vi kan gå på konserter og teater igjen.