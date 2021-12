NORDLENDINGER: Studenthjemmet som ligger i nærheten av Ullevaal stadion er primært for studenter fra Nord-Norge.

Nordnorsk studenthjem ber beboerne halvere dusjingen

Nordnorsk studenthjem i Oslo er hardt rammet av høye strømpriser. Nå ber ledelsen om at studentene dusjer mindre.

Av Ivar Brandvol

I går hengte ledelsen opp beskjed til de 150 beboerne om at de må si opp kontraktene og stenge studenthuset dersom beboerne ikke samarbeider om å få ned strømforbruket - blant annet ved å dusje mindre.

Leder for studenthjemmet, Eddi Samuelsen, sier til VG at de ikke har noe valg.

– Studentene har dusj inkludert i kontraktene sine. Vi kan ikke bare øke husleien uten videre. Strømforbruket må ned om vi skal klare å betale regningene, sier leder Eddi Samuelsen.

KROKEN PÅ DØRA? Nordnorsk Studenhjem ber om mindre dusjing - ellers kan strømregningene velte økonomien.

Ikke ment som trussel

På beskjeden til studentene, opplyser Samuelsen at ti minutter med daglig dusjing koster 135.000 kroner i måneden for stiftelsen som eier og drifter studenthjemmet.

På spørsmål om hva som kan være fornuftig dusjing, svarer han slik:

– Dersom studentene klarer å halvere dusjingen fra 10 til 5 minutter, har vi spart masse penger. Dette er ikke ment som en trussel men en oppfordring, sier Samuelsen.

Bygget ligger nær Ullevaal stadion i Oslo og er primært for studenter fra Nord-Norge, men andre studenter slipper til om det er ledige hybler. Økonomien i studenthjemmet er svært dårlig, ifølge lederen.

Vaskeriet åpner om natten

Lars Langvand Samuelsen fra Ramsund i Ofoten er student og beboer. Han sitter også i styret, som representant for beboerne.

– Det ble hengt opp en oppfordring om å ikke ta for lange dusjer i går. Det er jeg enig i, vi bruker mer vann enn vi trenger. Det viktigste er at vi ikke blir satt på gaten, sier Langvand Samuelsen til VG.

Lars Langvand Samuelsen er student og beboer på Nordnorsk Studenthjem.

Han opplyser at vaskeriet har endret åpningstid for å spare strøm.

– Tidligere vasket mange på ettermiddagen. Men da er strømmen ofte dyrest. Nå er vaskeriet i stedet åpent fra 22 om kvelden til 16 på ettermiddagen, sier han.

Han håper ledelsen klarer å finne statlige støtteordninger som kan redde studenthjemmet.

En annen beboer, som ønsker å være anonym, sier at det var delte reaksjoner på beskjeden om mindre dusjing.

– Noen er glade for å få beskjed om at mye dusjing kan stenge studenthjemmet, andre er redde for å miste kontraktene sine, sier vedkommende.