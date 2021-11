Flere studenter er bekymret for smitte ved skoleeksamen.

Smitteboom i studentbyer: Her dropper de fysisk eksamen

Smittetrykket øker i Norge, og flere studenter er bekymret før eksamensperioden.

VG har de siste ukene blitt kontaktet av studenter fra flere steder i landet som er bekymret for coronasmitte på eksamen.

I Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, som er blant de største studentbyene i landet, velger universitetene og høyskolene å løse eksamensavviklingen på litt forskjellige måter.

Her får du oversikt:

OsloMet

OsloMet gjennomfører skoleeksamener som planlagt, men med en rekke tiltak.

– Vi har gode smittevernrutiner i eksamenslokalene. Det er minst 1,5 meter mellom eksamenspultene, håndsprit er tilgjengelig og vi har sørget for tidlig innslipp, slik at studentene ikke trenger å stå i kø på vei inn i eksamenslokalet, forteller fungerende prorektor ved OsloMet, Silje Bringsrud Fekjær.

Studenter som er syke eller har symptomer skal ikke møte fysisk til eksamen, men ta kontakt med fakultetet sitt. De kan levere egenmelding, og får dermed rett til å melde seg opp til ny og utsatt eksamen.

Leder for studentparlamenter ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes, er fornøyd med løsningen – så lenge restriksjonene er som de er i dag.

– Inntil det kommer nye tiltak som tilsier noe annet tenker vi at det er bedre å gjennomføre eksamen slik det er planlagt, sier han til VG.

Aspenes forteller at de heller ikke har fått mange henvendelser om at det er ønskelig å endre eksamen.

– Fra vårt synspunkt har vi et inntrykk av at studentene er fornøyde med den eksamensformen som er valgt.

Universitetet i Oslo (UiO)

Ved UiO er 85 prosent av alle eksamener hjemmeeksamen. For de fysiske eksamenene gjelder flere smitteverntiltak.

– Blant annet at kun halvparten av plassene i salene brukes. Det vil derfor alltid være minst en meters avstand mellom kandidatene under eksamen, sier studiedirektør Hanna Eikeli.

UiO oppfordrer studenter til å holde seg hjemme og teste seg ved symptomer på covid-19, også dersom man er fullvaksinert. Er man syk må man dokumentere dette, og kan søke om utsatt eksamen eller innleveringsfrist.

Leder for studentparlamentet ved UiO, Jørgen Hammer Skogan, forteller at de er fornøyde med at det legges opp til så stor andel hjemmeeksamener.

– Det gir en forutsigbarhet for studenter til at de får gjennomført eksamen, også ved eventuell sykdom.

Universitetet i Bergen (UiB)

Ved Universitetet i Bergen (UiB) vil de fleste av eksamener være hjemmeeksamen, men fakultetene har i ulik grad valgt å benytte saleksamen som vurderingsform.

– Etter gjenåpning av samfunnet tidligere i høst beholdt UiB smitteverntiltak for saleksamen som har vært innført i forbindelse med pandemien, forteller Frøy Katrine Myrhol på vegne av studieavdelingen ved UiB.

Studentene som er syke, har symptomer eller er i karantene skal ikke møte på eksamen, og skal da varsle om sitt fravær ved å levere egenmelding.

– Målsettingen er at studenten ikke skal bli forsinket i sitt studieløp.

Leder for studentparlamentet ved UiB, Thomas Helland-Hansen, forteller at de er glade for at eksamener i all hovedsak gjennomføres som hjemmeeksamen.

– Der saleksamen benyttes har vi imidlertid fått mange tilbakemeldinger fra studenter som ønsker å gjennomføre disse som hjemmeeksamen, siden det er en uforutsigbar og krevende smittesituasjon i Bergen akkurat nå.

Helland-Hansen forteller at det er viktig for dem at fakultetene tar disse bekymringene på alvor.

– Dersom fakultetene ønsker å benytte saleksamen, forventer vi selvfølgelig at dette gjøres med best mulig smittevern.

NTNU

Ved NTNU vil de gjennomføre fysisk eksamen som planlagt.

– Det er få studenter som er smittet i våre tre studiebyer, Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Kommuneoverlegene i de tre byene mener at det per i dag ikke er grunn til å avlyse eller endre eksamen, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan.

Ved NTNU anbefaler de at de som kjenner på milde symptomer, eller har vært i nærkontakt med en smittet person skal ta en hurtigtest hjemme før eksamen.

– De som er syke på eksamensdagen kan levere egenmelding for å få gyldig forfall. De får da mulighet til å ta ny eksamen senere.

Leder for studenttinget ved NTNU, Andreas Knudsen Sund, forteller at de er enige i løsningen.

– NTNU har sammen med kommuneoverlegen utarbeidet god beredskap, og studenter skal vite at eksamen er trygt. Det er ikke grunn til å tro at eksamen kommer til å skape noen smitteoppblomstring før julen.

Han forteller at de har fått reaksjonen fra studenter som er bekymret for dette, men at det også er mange studenter som sier at det er viktig for dem å få gjennomført eksamen på en skikkelig måte nå.

Norges arktiske universitet (UiT)

UiT har planlagt for at det ikke skal avholdes skoleeksamener på campus høstsemesteret 2021.

– Kun i helt ekstraordinære tilfeller er det innvilget unntak fra denne bestemmelsen. Vi har derfor svært få eksamener på campus, forteller seksjonssjef ved UiT Kjersti Dahle.

Bakgrunnen for beslutningen var de erfaringene UiT gjorde seg i høstsemesteret 2020. Da hadde de planlagt for ordinær eksamensavvikling og måtte i siste liten legge om til eksamener utenfor campus grunnet smitteutbrudd blant studentene i Tromsø.

– Dette skapte mye frustrasjon og ekstraarbeid.

Eksamenene som arrangeres på campus avholdes i tråd med FHI sine anbefalinger og smittevernregler.

Studenter som ikke kan møte opp kan levere egenmelding og melde seg til utsatt prøve.

Leder for studentparlamentet ved UiT, Victor Zimmer, forteller at de har vært tydelige på at forutsigbarhet er det viktigste for studentene uansett hvor eksamen gjennomføres, og de opplever at UiT har tatt dette med seg.

– Det kom en del reaksjoner fra studentene og Studentparlamentet i fjor. De samme reaksjonene har ikke kommet i år og vi opplever at det er fordi eksamen i stor grad gjennomføres etter en plan studentene fikk vite om ved starten av semesteret, sier han.