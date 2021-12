FERDIG: Med bakgrunn fra landets største aviser var Lars Akerhaug

Bryter med den alternative nettavisen Resett

Redaksjonssjef Lars Akerhaug (40) sier avisen har publisert saker som er beviselig feil og har sluppet gjennom meninger som «i beste fall kan kalles rasistiske, i verste fall kan kalle høyreekstreme».

– Jeg mener at noen av virkemidlene og metodene vi har brukt, er noe jeg ikke lenger kan stå inne for, sier redaksjonssjef Lars Akerhaug i Resett.

Resett ble startet i 2017, med noen av landets rikeste som investorer.

Nettavisen ble et norsk gjennombrudd for en medievirkelighet hvor man snakket om hovedstrømsmedier og alternative medier, en retorikk blant annet Donald Trump dyrket, som ble president i USA samme år.

Akerhaug ble redaksjonssjef i avisen ved inngangen til 2019.

Hans forgjenger i stillingen, Elisabeth Sjølie, brøt med avisen i 2018, samtidig som hun uttalte at «prosjektet har gått helt av skaftet».

– Da jeg tok over, hadde Resett det vi kan kalle et omdømmeproblem, hvor man ble sett på mer som en høyrepopulistisk aktør mer enn som et seriøst medium. Så var det i alle fall min ambisjon å gjøre noe med det. Og så slutter jeg jo nå, blant annet som en konsekvens av at jeg ikke føler jeg har lyktes med det, sier redaksjonssjef Lars Akerhaug i Resett.

– Er det også saker du selv har skrevet du nå ser tilbake og angrer på?

– Ja, det er jo det, sier Akerhaug.

– Hvilket ansvar sitter du selv med for hva Resett har vært de siste tre årene?

– Jeg mener jeg sitter med et stort ansvar og har hatt betydelig innflytelse. I mange tilfeller kunne jeg ha grepet inn uten å gjøre det. Jeg ønsker særlig å beklage dette overfor de som opplever å ha blitt urettmessig og negativt berørt av omtalte i Resett, sier Akerhaug.

Redaktør Helge Lurås sier han er overrasket over kritikken fra Akerhaug. Les hele hans svar senere i artikkelen.

USIKKER FREMTID: Lars Akerhaug sier han ikke har noen jobb å gå til og at han ikke vet hva han nå skal gjøre.

Sier avisen har vært politisk aktør

Flerkulturell innvandring, amerikansk politikk, islam, mediekritikk og klimaendringer har vært gjennomgangstemaer i sakene Resett har skrevet – og i de siste årene også vaksinering og coronatiltak.

Avisen oppgir å ha 50–70.000 daglige lesere i snitt.

Akerhaug sier han har tatt mange politiske hensyn i måten han har jobbet på.

– Det har handlet mer om hvilke saker som passer inn i et narrativ, enn hva som objektivt sett er viktigst.

På spørsmål bekrefter han at det handler om å dyrke fortellinger som at «innvandring er problematisk», «klimakrisen er ovedrevet» og «mediene lyver».

– Du sier Resett ble sett på som høyrepopulistisk da du begynte. Hvis jeg spurte deg i dag, er Resett et høyrepopulistisk medium eller en politisk aktør?

– Jeg tror man er begge deler. I alle fall har man vært begge deler i den tiden jeg har jobbet der.

Info Resett Nettavis startet i august 2017 av redaktør Helge Lurås.

Milliardærene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen var blant de første investorene. Spetalen har senere solgt seg ut. Største eiere er i dag Haudemann-Andersen, kaffe-arving Lars Ketil Staff og Christian Mikkel Dobloug.

Monica Staff er styreleder.

Oppgir å ha 50.000 til 70.000 daglige lesere, hvorav omkring 3.000 er betalende abonnenter.

Oppgir å ha mellom 12–14 ansatte, inkludert moderatorer.

Resett er to ganger nektet opptak i Norsk Redaktørforening. Avslaget gjør at Resett ikke faller inn under pressens selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg.

Avslaget ble begrunnet med Resetts gjentatte brudd på Vær varsom-plakaten, at de tilbød et intervjuobjekt en stor pengesum for å la seg intervjue i en bestemt sak, samt at avisen oppfordret til boikott av andre medier.

Journalistene Bjørn Ihler og Bjørg Uhlen, samt den forrige redaksjonssjefen, Elisabeth Sjølie, har tidligere brutt med Resett og kritisert avisens redaksjonelle linje. Vis mer

– Det har blitt sluppet gjennom saker som er beviselig feil, det er blitt sluppet gjennom eksterne meningsinnlegg med en retorikk som i beste fall kan kalles rasistiske, i verste fall kan kalles høyreekstreme. Det har gjentatt seg, og det har vært et problem i hele Resetts eksistens, også før jeg begynte. Og jeg har ikke klart å gjøre noe med det, sier Akerhaug.

Akerhaug trekker frem eksempler som en kommentar om stortingspolitikerne Abid Raja (V) og et leserinnlegg om redningsaksjonen etter jordskredet i Gjerdrum.

Abid Raja og andre politikere eller samfunnsdebattanter med flerkulturell bakgrunn har vært utsatt for personfokuserte kampanjer, mener redaksjonssjef Lars Akerhaug.

– Det ble stilt spørsmål om det hadde gått bedre eller annerledes om det ikke var kvinner som jobbet i førstelinjetjenesten. Det er et annet eksempel på manglende rot i fakta og sterke påstander som bare bidrar til provokasjon, sinne og hat, sier Akerhaug.

Og fortsetter:

– Det har også vært sterkt personfokusert og kampanjeaktig journalistikk om enkeltpersoner. Jeg har ikke helt tatt innover meg hvordan det kan oppleves, for eksempel med Raja, Marian Hussein (norsk-somalisk stortingspolitiker journ. anm.) og Linda Noor (muslimsk konvertitt journ.anm.) for å nevne noen.

Publiserte villedende video

I dagene etter USA-valget forrige høst publiserte Resett flere saker med uriktige påstander om valgfusk.

Det ble publisert to saker med videoer av stemmesedler som brennes, hvor begge sakene uten forbehold slo fast at det var Trump-stemmer som ble brent.

Videoen viste seg å være villedende; det som ble brent var prøvestemmesedler, stemmer som ikke kan brukes, men som sendes ut for å forberede folk på hva de vil møte i et valglokale.

En av sakene ble senere slettet, den andre ble oppdatert med setningen «Det hevdes nå at videoen er fake og viser prøvestemmer som brennes ifølge CNN».

Noen uker senere gikk Resetts redaktør ut og signaliserte en ny redaksjonell linje ved å ta avstand fra påstandene om valgfusk i USA.

Denne saken publiserte på Resett i etterkant av valget i USA i fjor høst. Saken ble senere slettet, uten noen videre forklaring.

Fra venstreradikal til konservativ

Akerhaug kom inn i Resett med bakgrunn fra landets største aviser, Aftenposten og VG.

Som ung var han venstreradikal og spanet på nynazister som skulle bankes opp, som en del av Blitz-miljøet. Han var internasjonal leder i Rød Valgallianse (forløperen til partiet som i dag heter Rødt).

Etter hvert ble han konservativ og blant annet en uttalt tilhenger av en streng innvandringspolitikk.

I 2013 ga han ut boken «Norsk jihad: muslimske ekstremister blant oss», om fremveksten av radikal islamisme i Norge. Deretter fulgte bøker om kristendommens kår i Midøsten, norske fremmedkrigere og en jobb som skyggeforfatter på Sylvi Listhaugs bok «Der andre tier».

Samtidig jobbet han for det konservative tidsskriftet Minerva.

VENSTRE TIL HØYRE: – Jeg har alltid vært glad i politikk og alltid vært glad i å provosere. Og det er noe av grunnen til at jeg havnet i Resett i sin tid, til tross for at det ikke manglet på advarsler, sier Lars Akerhaug i dag.

Akerhaug sier han i stor grad har det samme politiske synet som han har hatt de siste årene. Han er fortsatt for en streng innvandringspolitikk. Han mener det er behov for å drive mediekritikk og debatt om effekten av ulike klimatiltak.

Men han ønsker å ta et oppgjør med ordbruken og det han beskriver som høyrepopulismens metoder.

– Men når man er innvandringskritisk, så har man et spesielt ansvar fordi det dreier seg om en minoritet som er utsatt. Og kanskje spesielt i våre spalter hvor vi har de leserne vi har og med de holdningene de har, og det er ikke tvil om at blant dem er det folk som har rasistiske og ekstreme holdninger, sier Akerhaug.

«Oss og dem»-retorikk

Når det kommer til klima- og koronatiltak mener han at skeptikere til konsensensusen blant forskere og fagfolk har fått slippe til i Resett uten kritiske spørsmål eller motstemmer.

Og avisen har endt opp med å «male et fiendebilde av seriøse medier istedenfor drive legitim mediekritikk», sier Akerhaug.

– Høyrepopulismen som metode handler om å lage tydelige oss og dem-kategorier, hvor man på en måte peker ut seg selv som representant for folk flest og stiller opp en elite som motsetning, sier han.

Og fortsetter:

– Noen ganger så kan det selvfølgelig være gode grunner til å snakke om vanlige mennesker og eliter i samfunnet, men denne metoden tror jeg ikke gjør samfunnsdebatten eller samfunnet bedre.

Resett-redaktør svarer

Redaktør Helge Lurås har styrt Resett siden starten. Han er forelagt kritikken fra sin redaksjonssjef og svarer i en epost:

REDAKTØR: Helge Lurås har vært redaktør i Resett siden starten i 2017.

«Lars Akerhaug begynte som redaksjonssjef i Resett januar 2019. Han har hatt en sentral rolle helt til han sykmeldte seg i juni 2021. De sterke utfallene han nå kommer med mot sin egen arbeidsplass har han ikke gitt uttrykk for mens han fortsatt var i stillingen og kunne påvirket det i en annen retning», skriver Lurås.

Og videre:

«Jeg er overrasket over at Akerhaug går ut på denne måten, men har samtidig forståelse for at det har vært belastende å jobbe i Resett med all kritikken som kommer mot oss. Lars har bidratt til å profesjonalisere Resett på mange områder, noe vi er takknemlige for. Vi ønsker ham alt godt videre.»

Glad man ikke har lyktes bedre

Akerhaug sier både han og avisen har vært inspirert av USA, hvor alternative medier, og mer etablerte medier med en klar politisk konservativ profil, har kunnet vokse seg store.

– Men det norske samfunnet er ikke så sårbart for denne type metoder. Vi har høy tillit til hverandre og myndighetene, det preger samfunnet vårt og gjør det vanskeligere å gjennomføre det man har fått til i USA.

– Hvis man legger til grunn premisset om at dere har forsøkt å dytte frem bestemte narrativer: I hvilken grad har dere fått gehør?

– Ikke i noen særlig grad. Jeg tror vi har snakket til de som allerede har vært overbevist fra før av. Man har drevet journalistikk for en ganske liten, nokså snever gruppe i norsk befolkning, som har som fellestrekk at de er sinte og misfornøyde med samfunnsutvilingen – i hovedsak godt voksne mennesker og i hovedsak menn.

– Når du da ser tilbake på din tid i Resett, er du på sett og vis glad for at dere ikke har lyktes mer enn dere har gjort?

– Ja, det tror jeg.