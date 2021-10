Supermodellen Heidi Klum er kjent for sine elleville Halloween-kostymer. Bildet er tatt under 2019-festen hennes i New York.

Advarer mot partylinser til Halloween: − Kan gi permanente øyeskader

Nye EU-regler stiller større krav til såkalte «partylinser» som er populære som Halloween-kostyme. Både Norges Optikerforbund og Norges Blindeforbund hilser endringen velkommen.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det har vært helt Texas! Partylinser gir mer øyenskader enn andre kontaktlinser. Det ønsker EU seg nå bort fra, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

– Vi har kontaktet myndighetene tidligere og bedt dem om å regulere det som nå er vedtatt regulert i EU. Nå vil trolig Norge tilpasse seg, tipper han.

De nye EU-reglene definerer alle typer kontaktlinser som medisinsk utstyr. Det gjelder også «partylinser» som er populære under Halloween-feiringen.

Hvilken konsekvenser reglene får for Norge er ikke klart ennå, men med de nye reglene signaliserer EU at partylinser ikke bør håndteres som et leketøy eller kostyme.

ADVARER: Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund har sett mange partylinseskader i sin karriere som optiker.

Før han ble fagforeningsmann på fulltid var Haugo optiker i 16 år.

– Jeg har undersøkt tusenvis av øyne og hatt folk inne til kontroll som hadde blitt skadet av partylinser.

I iveren etter å ha det kuleste kostymet, presser altfor mange seg altfor langt, erfarer han:

– Ikke lid deg blind. Partylinser kan fort bli et Halloween-mareritt, sier Haugo.

– Si at du er 18 år gammel og i starten av livet og ikke kan få den jobben du ønsker deg fordi du brukte partylinser. Fire timer på fest var kjempegøy, men så er resten av livet påvirket.

Kan gi permanente skader

Også forskningssjef Inga-Britt Kjellevold Haugen i Norges Blindeforbund støtter endringene. I et e-postintervju med VG advarer hun kostymeglade mot å ta i bruk slike linser.

– Partylinser kan påføre brukeren alt fra midlertidig ubehag, sår på hornhinnen til smertefulle infeksjoner. I verste fall kan man få permanente skader og nedsatt syn, opplyser hun.

STØTTER LINSELOV: Forskningssjef Inga-Britt Kjellevold Haugen i Norges Blindeforbund.

I likhet med vanlige linser er «partylinser» er et fremmedlegeme på øyet som kan påvirke øyets oppbygning og funksjon.

– Bruk av vanlige kontaktlinser medfører også en viss infeksjonsrisiko. Det er derfor viktig at også bruk av «partylinser» foregår under kyndig veiledning og oppfølging, understreker Kjellevold Haugen.

– Bør unngås av barn

I Norge kan man få fatt i partylinser i enkelt kjedebutikker, kostyme- og lekebutikker og på nett. Faren for skade er særlig til stede dersom Halloween-linsen er laget av et ikke-godkjent materiale eller hvis brukernes øyne ikke er egnet for linsebruk. Dårlig hygiene kan også bidra til infeksjoner.

Faresignaler ved bruk av «partylinser» Ta ut linsene ved faresignaler som dette: Såre, tørre øyne

Rødt eller vondt øye

Hovne øyenlokk

Rennende øyne, tåreflom

Puss eller verk fra øyet

Nedsatt syn Dersom plagene vedvarer, søk hjelp hos lege, øyelege eller optiker. KILDE: Norges Blindeforbund Vis mer

De nye reglene retter seg mot alle som produserer, markedsfører eller omsetter utstyr for bruk i Norge eller annen EØS-stat. Det vil fremover være strengere krav til linsenes materiale, produksjon, kvalitet, funksjon og sikkerhet.

KOSTYMETID: Halloween på Edvard Munch Videregående Skole i Oslo i f2020. Eleven Dio hadde kledd seg ut som et spøkelse i fjor.

Forskningssjefen i Norges Blindeforbund har følgende råd til dem som skal kle seg ut 31. oktober:

Nyt festen uten «partylinser», så sant du ikke er en erfaren kontaktlinsebruker og har vært til kontroll hos optiker eller øyelege.

Ta ut kontaktlinsene dersom noe føles unormalt! Husk å vaske hendene først.

Hvis du ikke får ut linsene, oppsøk hjelp! Ikke gå til sengs med linser som ikke er beregnet på døgnbruk.

Ikke la deg friste til å prøve andres «partylinser» eller låne bort egne! Det øker risikoen for smitteoverføring og infeksjon.

– Hvor gammel bør man være for å bruke partylinser?

– Min anbefaling er at barn bør unngå å bruke «partylinser». Skumle linser, kan plutselig også bli skumle for øyehelsen til uerfarne brukere, svarer Inga-Britt Kjellevold Haugen.

Oppdager skaden i etterkant

Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund advarer mot å tåle mer enn normalt i festsammenheng. Partylinser skal ikke gjøre vondt og bør heller ikke være ubehagelige, understreker han.

– Fordi bruken ofte skjer i sammenheng med fest og alkohol, og fordi folk tenker at det sikkert skal gjøre litt vondt å ha linsen på, godtar de smerten altfor lenge. Dermed ender de opp med å skade den ytre delen av øyet, forklarer Haugo.

– Det blir som å skrape seg i huden eller lage et sår. Da åpner du opp for virus og bakterier. Det kan ta noen dager før øyet blir rødt og virus og bakterier fester seg i vevet. De fleste oppdager ikke skaden før Halloween-kostymet er tatt av.

5 tips for god linsehygiene Alle som bruker kontaktlinser, både til Halloween og ellers, anbefales å følge disse tipsene for god øyehygiene: Skyll aldri kontaktlinsene i vann fra springen.

Vask alltid hendene med såpe før du setter inn eller tar ut kontaktlinsene.

Om du bruker månedslinser, må du være nøye på å rengjøre dem i henhold til produsentens anvisninger.

Sov aldri med kontaktlinsene på, med mindre du bruker døgnlinser.

Dra på årlig øyesjekk hos din lokale optiker. KILDE: Optiker Arne Aasrud hos Specsavers Vis mer

SKUMLE TIDER: Butikkene bugner av Halloween-ting og kostymer når 31. oktober nærmer seg. Bilde fra 2020.

Ingen ved Oslo skadelegevakt hadde tid til å svare da VG tok kontakt, men pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus bekrefter at de har får inn også øyenskader på Halloween.

– Allmennlegevakten har en spaltelampe og spesialutstyr for øyeundersøkelse og håndterer skader på selve øyet, men ikke skader på cornea og conjunctiva (hornhinnen og slimhinnemembran som dekker den hvite delen av øyet, journ.anm.), skriver Bayer i en post til VG.

– For øvrig ser vi at skader i forbindelse med Halloween generelt er mye av det samme vi ser ellers i forbindelse med fest og rus. Eneste forskjellen er antrekket pasientene ankommer i.

Se amerikanske Steven Novaks gruoppvekkende Halloween-pynt: