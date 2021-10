KLINKET TIL: Sylvi Listhaug (Frp) hamret mot både Høyre og den nye Støre-regjeringen under sin første tale til Frps landsstyremøte siden valget.

Listhaug i strupen på Høyre: − Høres nesten ut som MDG

I sin første tale til landsstyremøte gikk Listhaug nærmest like hardt til angrep på Høyre, som mot den nye Støre-regjeringen.

Av Martin Lægland

– Frp er allerede godt i gang i opposisjon. Vi skal ta en lederrolle i opposisjonen, og nå begynner jobben med å bytte ut sosialistene om fire år, sa hun i sin første tale til landsstyret siden valget - og som partileder.

Frp-leder Sylvi Listhaug tok et oppgjør med sin tidligere regjeringspartner Høyre i talen, og distanserte seg særlig fra partiet på spørsmål om klima:

– Vi mener det finnes utfordringer som må løses som ikke handler om klima. I debatten i Stortinget denne uken høres alle de andre partiene like ut når de snakker om klima.

Hun mener det etterlyses ekstreme tiltak, mer reguleringer, avgifter og symbolske tiltak:

– Det er nesten ikke mulig å høre forskjell på Høyre, Ap og MDG lenger. Det er smått absurd å lese at politikere i Høyre er skuffet over at ikke SV er med i regjeringen, sier hun, og sikter til at Høyres Lene Westgaard-Halles uttalelse på Twitter.

Høyre til venstre

Listhaug sier til VG etter talen at hun mener Høyre har beveget seg mot venstre siden Venstre og KrF kom inn i regjering i 2017.

– Ikke bare når det kommer til klima, men også mange andre saker, som når de tok en IS-terrorist til Norge,. Det overrasket meg veldig. Når de går så langt mot venstre vil vi være partiet igjen på høyresiden som ikke klumper oss sammen med resten.

VIL BLI SJEFEN FOR OPPOSISJONEN: Sylvi Listhaug har planer om å bli opposisjonens tidligste politiker, og mener Høyre knapt er til å kjenne igjen.

– Ørene fulle

Listhaug mener at man neste stortingsperiode vil bli «tutet ørene fulle om klima», og at alle andre partier representerer «klimaeliten» og «klimalobbyistene».

– Nesten alt dreier seg om det. Planer, prosentmål, FN, EU, nye rapporter der den ene dommedagsprofetien avløser den andre. Gretha Thunberg! sa Listhaug, før hun nok en gang smalt til mot Høyre:

– Det hadde vært fint hvis det bare var sosialistisk side som holdt på med dette. Men hva har skjedd med Høyre? De er ikke til å kjenne igjen. I deres siste statsbudsjett så vi et helt nytt Høyre.

Hun utdypet:

– Det øses ut penger til bistand, symbolske klimatiltak, innvandring og integrering og saftige avgiftsøkninger for bilistene. De høres nesten ut som MDG. Men hverdagsproblemene her hjemme har man verken tid eller penger til å løse.

Listhaug understreket at også Frp ønsker å redusere utslippene globalt, men er svært kritisk til løsningene og fremgangsmåten til øvrige partier på Stortinget.

– Tale Rom imot

Kanskje inspirert av Bodø/Glimts 6–1 seier mot Roma tidligere denne uken slo Listhaug fast i talen at partiet skal fortsette å være en motstemme både i klimapolitikken og elektrifisering av norsk sokkel:

– Vi skal fortette å tale Rom midt imot.

Til VG utdyper hun etter talen:

– Når Bodø/Glimt kan slå Roma, ja, da kan vi få til hva som helst. Det blir jeg inspirert av.