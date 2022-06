TRE BLIR FEM: Jonas Gahr Støre har brukt mye tid i Norden i 2022, etter krigsutbruddet i Ukraina. Så snart Finland og Sverige får adgangstegnet fra Tyrkia, vokser den nordiske benken i Nato fra tre til fem medlemmer.

Varsler omfattende endringer når hele Norden er i Nato

Når Sverige og Finland blir medlemmer i Nato, kan det komme omfattende endringer for det norske Forsvaret, varsler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Sverige og Finland står og banker på Natos dør, mens Tyrkia faktisk bestemmer når døren skal åpnes.

Nato-utvidelse blir et av fem viktige temaer på Natos toppmøte, som starter i Madrid tirsdag.

Dit reiser Støre sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

På sin halvårlige pressekonferanse fredag, fortalte Støre at han har brukt mye tid med nordiske kolleger de siste månedene.

Men han bekrefter også at samtalene med Sverige og Finland om integrert forsvarssamarbeid i Nato, ikke kan starte før hindringene for deres medlemskap er løst.

SØKNAD: Jens Stoltenberg mottok de formelle søknadene fra Sveriges og Finlands ambassadører til Nato, Klaus Korhonen og Axel Wernhoff, i Brussel 19. mai.

Varsomme

– Vi kan diskutere det som skal skje nå i den grå perioden. Men vi skal være varsomme med å starte en diskusjon med andre land som om de var medlemmer. Det kan vanskeliggjøre deres sak når de nå skal vurderes og ikke alt er på plass, sier Støre til VG.

– Hvilke endringer ser du for deg når Norge, Sverige og Finland blir allierte i Nato og kan planlegge felles forsvar?

– Jeg tror det kan bli ganske omfattende endringer, for å bruke ressursene bedre, sier han.

– Geografien kommer til å spille en viktig rolle: Hvordan ser forstrekningslinjer ut når alle er med? Hvordan ser alliert mottak ut når alle er med? Og forhåndslagring når alle er med? Nå kan vi se ressursene i en sammenheng, det forsvarsfolk kaller strategisk dybde, svarer statsministeren.

Men han avviser at det er aktuelt å dele de militære ressursene på en slik måte at ett land tar hovedansvar for landforsvaret, et annet sjøforsvaret og et tredje leder luftforsvar og en felles kampflyflåten.

– Nei, jeg tror ikke vi kommer dit at det blir en slik arbeidsdeling, sier Støre.

– Blir Norge mindre viktig for Nato i nord når Sverige og Finland også kommer med?

– Det er en feil analyse. Det vil fortsatt være slik at havområder, overvåkning, fly, sjø og luft: Det er oss, sier Støre.

Sender offiser til Finland

Ole Morten Sandquist, kontreadmiral og assisterende sjef for FOH, Forsvarets operative hovedkvarter, sier at de tre landenes forsvarsmakter kjenner hverandre godt allerede gjennom mange års tett samarbeid.

Nå ser han fram til neste kapittel

– Sverige og Finland har hatt offiserer på FOH i Bodø i mange år. Nå er en norsk offiser på plass i det svenske forsvarets hovedkvarter i Stockholm og om kort tid har Norge også en forbindelsesoffiser på på plass i Helsingfors, sier Sandquist til VG.

NORGESTUR: Finske soldater deltok på vinterøvelsen Cold Response i Nord-Norge tidligere i år.

Spente og optimistiske

Forsvarets ledelse fram til at Nato-medlemskapet går i orden for nabolandene:

– Vi er spente og optimistiske, og klar til å ta samarbeidet til et nytt nivå. Et samlet Norden vil være en styrke for alle, for Norden og for de enkelte nasjonene. Sveriges og Finland er nasjoner med moderne og store forsvar som vil bringe nye kapasiteter til alliansen, sier Sandquist.

Men han understreker - slik også Jonas Gahr Støre sier - at de ikke kan starte felles forsvarsplanlegging før formalitetene med medlemskapet i Nato er i orden:

– Norge skal ikke hjelpe noen inn i Nato. Men Norge er klar til å støtte Sverige og Finland med de behov og ønsker som de har, dersom vi kan tilføre kunnskap og innsikt. Men det må skje på deres premisser og i det tempoet de ønsker, sier Ole Morten Sandquist.