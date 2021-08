KØ: Det er mange som venter på å bli testet utenfor Adamstuen teststasjon i Oslo tirsdag formiddag.

Lange testkøer flere steder: − Handler om å smøre seg med tålmodighet

ADAMSTUEN/BERGEN/OSLO (VG) Utbrudd på skoler og i barnehager fører til lange testkøer flere steder i landet. I Oslo er køene utenfor teststasjonene opp mot to timer lange.

Av Vilde Elgaaen , Gabriel Aas Skålevik (foto) og Helge Mikalsen (foto)

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er lange køer utenfor testsenteret på Adamstuen i Oslo. Smittetilfeller i skoler og barnehager fører til at barn og unge i stor skala må testes.

Blant dem som står i kø er Catrina Fitas og hennes to barn på tre og fire år. Det er avdekket smitte i barnehagen de går i, og de må testes før de kan komme tilbake, forklarer hun.

– Vi har stått i kø i en time. Barna prøver å være tålmodige, men det er varmt. Samtidig, hadde det regnet hadde det nok vært verre, påpeker hun.

Hun var forberedt på at køen kom til å være lang, og forteller at hun snakket med barna om det dagen før.

– Jeg har tatt med mat, og de har bøker. Det handler om å holde dem underholdt i køen.

TÅLMODIGHET: Catrina Fitas og hennes to barn venter i testkøen. De har ventet i omtrent en time, og er ikke helt i mål ennå.

Fitas er opprinnelig fra Portugal, og peker på at de der har vært i den fjerde smittebølgen en stund allerede. Derfor mener hun det umulig kan komme som en overraskelse at det også skjedde i Norge.

– Folk har reist, de har kommet tilbake, skolene og universiteter har startet, tallene kom til å stige. De burde nok ha tenkt at de skulle ha vært forberedt på dette.

Men smitten har økt raskere enn det Folkehelseinstituttet (FHI) hadde regnet med for en måned siden.

Forrige uke ble det nemlig registrert totalt 8217 smittetilfeller – mot rekorduken i mars med 6515. Det står i kontrast til det FHI sa i slutten av juli:

Da skrev de at det er nokså sannsynlig at epidemien blir større – «kanskje en økning fra sommerens 1200–1300 påviste tilfeller i uken til opp mot to-tre tusen, men langt fra så stor som på det høyeste i mars».

VENTER I KØ: Videregående-elevene Knut Marcus Strøm-Gundersen, Alfred Risheim og Jo Ingve Jåvoll underholder hverandre i testkøen på Adamstuen.

De som nå blir smittet er de unge som ennå ikke er vaksinert eller som kun har fått én dose.

Knut Marcus Strøm-Gundersen (17) er blant dem som kun har fått én dose. Sammen med klassekameratene sine står han også i testkø på Adamstuen tirsdag formiddag.

– Vi fikk melding i friminuttet om at vi måtte teste oss fordi det er en i klassen som er smittet, så da dro vi ned, sier han.

Han er langt fra alene om å ha smitte i klassen. Tall fra VGs coronaspesial viser at aldersgruppen 10–19 år nå står for 19 prosent av de registrert smittede i landet. De er kun slått av aldersgruppen 20–29, som står for 21 prosent.

At det er køer ved teststasjonen kommer ikke som noen overraskelse for Elisabeth Vennevold, TISK-sjef i Oslo kommune.

Mandag satte kommunen testrekord, med rundt 8000 tester, sier hun.

– Testkapasiteten vår er god, vi er langt over de fem prosentene vi er pålagt, og ligger på rundt 8 prosent nå. Vi har generelt god kapasitet, men så er dagens situasjon litt spesiell.

Hun peker på det at barn og unge nå har mulighet til å teste seg ut av karantene og tilbake på skolen, og at det er vanskelig å definere nærkontakter nå som skoler og barnehager er på grønt nivå, gjør at svært mange ønsker å teste seg.

JOBBER MED SAKEN: TISK-sjef Elisabeth Vennevold i Oslo kommune.

– Fra teststasjonene meldes det at det er i all hovedsak nettopp denne målgruppen og sannsynligvis deres familier som tester seg nå.

Vennevold sier de nå jobber med å rulle ut hurtigtester til ungdoms- og videregående skoler som skal tas to til tre ganger i uken. På den måten vil de kunne avdekke smittetilfeller raskt, og isolere smitten.

– Vi forventer at køene går ned når vi får rullet ut de hurtigtestene til skolene, men det vil nok ta en uke eller to. Nå handler det om å smøre seg med tålmodighet når man står i testkø, sier hun.

– Det kan være lett å glemme smittevernreglene nå som samfunnet er åpent, men de gjelder fortsatt, legger Vennevold til.

Smitteeksplosjon blant studenter

Det er flere dagers ventetid for å få tatt PCR-test i Trondheim kommune, noe kommunen har jobbet med å gjøre noe med.

– Det er klart folk blir bekymret når det er så mye smitte i omløp og de må holde ungene hjemme fordi de ikke kan testes raskt. Vi synes det har vært en fortvilt situasjon, at folk blir nødt til å vente på en test de ellers kunne tatt på dagen. Men vi håper det er løst i løpet av denne uken og helgen, sier Wenche Dehli.

Hun er helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, og forteller at ordningen der elever kan teste seg ut av karantene er en fin løsning, men at det har skapt en krevende situasjon.

– Nå setter vi opp PCR-spyttester som folk kan plukke opp i byen, ta hjemme og levere inn. Da får vi opp kapasiteten vesentlig, så vi skal få unna de testene som nå er i kø. Da reduserer vi behovet for helsepersonell, for det er de som må ta de ordinære pinnetestene.

PRESS: Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune forteller at de har jobbet hardt for å finne løsninger på testkøen.

Så langt har over 200 studenter i Trondheim testet positivt under det pågående smitteutbruddet, og kommunen har derfor igangsatt massetesting for å få oversikt over situasjonen.

– Når du har nærmere 40.000 studenter i tillegg merker man det når enmetersregelen ble opphevet. Smitten spredte seg raskere enn vi kunne forutse og planlegge for. At studentene deltok på fadderuke og var sosiale skjønner vi godt, når de fikk omsider lov til å være sosiale igjen etter et og et halvt år.

VENTETID: Bergensere som ønsker å bli testet står i kø tirsdag formiddag.

Ber smittede ta en større del av jobben

I Bergen har smitten steget kraftig siden juli, og kommunen melder tirsdag at de har store kapasitetsutfordringer.

– Det kan til tider være lange køer på teststasjonene, og smittesporerne sliter med kapasiteten når det er mange smittede med mange nærkontakter. Derfor ber vi nå innbyggere om å laste ned smittestoppappen og innstille seg på at de må ta en større del av smittesporingen dersom de blir smittet, sier helsebyråd Beate Husa.

Smittevernoverlege Egil Bovim sier smittesporerne nå kun vil drive smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter i de mest hektiske periodene.

– Slik situasjonen er nå har vi ikke kapasitet til å drive smittesporing av øvrige nærkontakter. Dette er i tråd med råd fra statlige myndigheter, sier Bovim.

