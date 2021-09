Helsedirektoratet anbefaler regjeringen å utsette trinn fire

Helsedirektoratet anbefaler regjeringen å utsette trinn 4 i gjenåpningen. FHI forslår å innføre antallsbegrensningene fra trinn 4 allerede nå.

Helsedirektoratet anbefaler regjeringen å utsette trinn 4 i gjenåpningen, skriver de i sitt faglige grunnlag, som ble levert til til Helse- og omsorgsdepartementet onsdag den 1. september.

Helsedirektoratet anbefaler ikke endringer av innholdet på trinn 3 eller trinn 4 nå.

Vil tillate flere personer med coronaserfikat

FHI foreslår å tillate flere personer på arrangementer med coronasertifikat og adgangstest, med faste tilviste plasser. Det foreslås å innføre antallsbegrensningene fra trinn 4 allerede nå.

Helsedirektoratet støtter dette forslaget.

De viser til at FHI vurdere at det vil innebære liten smitterisiko å øke antallsbegrensningene for slike arrangementer med coronasertifikat og adgangstesting.

En slik endring vil innebære at det på arrangement med coronasertifikat og adgangstesting, tillates:

Innendørs: inntil 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser

Utendørs: inntil 50 % kapasitet opp til maks 10.000 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser

Dette er tinn 4:

Breddeidretten og kultur- og fritidsaktiviteter: Ikke antalls- eller avstandsbegrensninger ved trening eller øving. Ikke avstandskrav for deltakere på idretts- og kulturarrangementer. Se også kategorien Offentlige arrangementer.

Toppidrett kan utøves som normalt.

Sosial kontakt/private hjem: Generelle smitteverntiltak. Ingen anbefalt begrensning på antall gjester i hjemmet, men man bør fortsatt holde avstand, vaske hender og være hjemme hvis man er syk.

Handelsnæringen, inkludert varemesser og markeder: Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for 1 meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Serveringssteder: Generelle smitteverntiltak. Fortsatt krav til registrering og sitteplasser til alle gjester dersom det skal serveres alkohol. Krav om sitteplasser for alle ved servering av alkohol, gjelder ikke arrangement som benytter koronasertifikat. Kravet om bordservering av alkohol og innslippstopp kl. 24:00 oppheves.

Arbeidsliv: Generelle smitteverntiltak Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle. De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttende i risikogrupper. Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.

Innenlandsreise: Generelle smitteverntiltak. Innenlandsreiser kan gjennomføres. Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen. Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk. Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift.

Sommer- og aktivitetsleir: Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 500, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 50 personer.

Private arrangementer: Inntil 500 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift. Se også kategorien Innenlandsreiser.

Offentlige arrangement: Arrangere utendørs heller enn innendørs. Innendørs 750 uten faste tilviste sitteplasser, men 2500 med faste tilviste plasser. Med adgangstest og koronasertifikat; 75 % kapasitet opp til maks 2500 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 75 % kapasitet opp til maks 5 000 personer (delt i kohorter på inntil 500) hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser. Utendørs 1500 uten faste, tilviste sitteplasser, men 5000 med faste tilviste sitteplasser. Med adgangstest og koronasertifikat; 75 % kapasitet opp til maks 5000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste, tilviste sitteplasser, men 75 % kapasitet opp til maks 10.000 personer (delt i kohorter på inntil 500) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift.

