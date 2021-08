BEGJÆRTE SEG LØSLATT: Terroristen Anders Behring Breivik under ankesaken mot staten i 2017.

Anders Behring Breivik får behandlet prøveløslatelse i retten

Oslo statsadvokater sier nei til prøveløslatelse av Anders Behring Breivik. Nå skal de møtes i retten.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Terrordømte Anders Behring Breivik begjærte seg prøveløslatt i fjor høst, i forbindelse med at minstetiden for forvaringsdommen hans utløp i juni i år.

Oslo statsadvokatembeter motsetter seg nå dette, og har tatt ut ny tiltale mot massemorderen.

Det betyr at det det vil avholdes ny rettsforhandling som skal avgjøre hvorvidt Breivik skal løslates på prøve eller ikke.

– Påtalemyndigheten har nå vurdert at de ikke samtykker i prøveløslatelse, og mener at vilkårene for å holde ham i lukket anstalt fortsatt er til stede. Breivik ønsker at jeg skal argumentere så godt som mulig for hans prøveløslatelse, sier forsvarer Øystein Storrvik til VG.

Han ønsker ikke å gå noe nærmere inn på hvilke vurderinger som skal gjøres i retten, eller hvorvidt det er sannsynlig at massedrapsmannen vil få gjennomslag for sin begjæring.

Breivik ble i 2012 dømt til forvaring i 21 år for å ha drept 77 mennesker, etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011.

Minstetiden for soning ble satt til ti år, og denne utløp 5. juni i år.

Trolig over nyttår

Det er Telemark tingrett som nå skal behandle saken. Kriminalomsorgen har bedt om at rettsforhandlingen skal avholdes i Telemark fengsel av sikkerhetshensyn.

Forsvarer Storrvik vil derimot be om at massedrapsmannen får anledning til å møte i en rettssal utenfor fengselet.

– Vi menet at det skal foregå i en rettssal som alle andre saker. Sikkerhetshensynene er fullt ivaretatt i for eksempel Oslo tingrett, hvor den opprinnelig rettssaken mot ham ble avholdt, sier han.

Det er foreløpig ikke berammet tidspunkt for når forhandlingene vil holdes, men Storrvik anslår at saken trolig vil komme over nyttår.

Påtalemyndigheten har foreslått at det skal settes av tre dager til saken.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å komme i kontakt med aktor i saken, Hulda Olsen Karlsdottir.

Saksøkte staten

Breivik soner på såkalt særlig høy sikkerhet. Han har praktisk talt sittet helt isolert siden august 2012, da straffesaken mot ham var ferdigbehandlet.

Sommeren 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene, blant annet på grunn av langvarig isolasjon.

Han fikk delvis medhold i Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett frikjente staten og slo fast at soningsregimet rundt ham ikke brøt med menneskerettighetene.

Høyesterett avslo å behandle Breiviks anke, og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviste deretter klagesaken.

Breiviks forsvarer, Øystein Storrvik, varslet allerede i fjor at det var aktuelt å ta ut nytt søksmål mot staten.

– Hans soningsforhold er ikke blitt vesentlig forbedret siden dette behandlet sist av domstolene. De såkalte kompenserende tiltakene er ikke tilstrekkelige for å kunne gjøre en så langvarig isolasjon rettslig holdbar, uttalte han til VG den gang.

Massedrapsmannen byttet i 2017 navn til Fjotolf Hansen.