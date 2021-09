UT MOT STØRE: Bjørnar Moxnes, Rødt-leder og førstekandidat for Rødt i Oslo.

Moxnes ut mot Støre og Ap: Må legge vekk arrogansen

Bjørnar Moxnes er lei av å bli angrepet av Ap og partileder Jonas Gahr Støre. - Vil han brenne broer og sette flertallet på spill, spør Rødt-lederen.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

– Jeg vil anbefale Arbeiderpartiet å legge vekk arrogansen. De oppfører seg som om de har noe mer rett på velgere enn andre partier, men slik er det ikke, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en e-post til VG.

Mandag sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG at han mener velgerne bør tenke seg om to ganger om de vurderer et parti de «ikke tror kan gjennomføre», men som heller fungerer som en påminner om hvilke saker som er viktige.

Moxnes reagerer på Støres utsagn, og mener Ap belærer velgerne.

– Støre snakker om velgere som han påstår vil stemme på partier de tror ikke kan gjennomføre noe. Det er et urimelig premiss for å belære velgerne, skriver Moxnes.

– Våre velgere vet i hvert fall godt at Rødt er i stand til å gjennomføre politikk for et trygt arbeidsliv, rettferdige utslippskutt og profittfri velferd, for det har vi vist i en rekke byer og kommuner over store deler av landet. Mange i fagbevegelsen ser også verdien av et sterkt Rødt, og at en ny regjering samarbeider med Rødt.

– Lurer på hva Støre holder på med

– Den siste tiden har Støre gitt en rekke likelydende intervjuer hvor han peker på Rødt med generelle og feilaktige påstander om vår politikk, som at vi har en sluttdato for oljen, skriver Moxnes, og viser til uttalelser fra Støre i Nettavisen om at Rødt ville sette en sluttdato, noe partiet gikk bort fra i år.

– Så er det selvsagt hyggelig om Støre i dette tilfellet ikke mente å kritisere Rødt, påpeker Moxnes, og viser til mandagens intervju med VG.

Rødt-lederen mener også at Støre gjentatte ganger har advart velgerne mot å stemme Rødt, og mener han heller bør bruke tiden sin på å sikre at det blir nytt flertall.

– Vi lurer jo på hva Støre holder på med. Vil han brenne broer og sette flertallet på spill, i siste valgkampinnspurt ved å advare mot partier som nå ser ut til å sikre flertall for regjeringsskifte? spør Moxnes.

VELGERKAMP: Ap-leder Jonas Gahr Støre slåss for hver stemme i Groruddalen i Oslo, her sammen med byrådsleder Raymond Johansen mandag.

Han mener også at Støre flere ganger har angrepet partiets klimapolitikk.

– I oljepolitikken er Rødt omtrent på linje med SV, som Støre er tydelig på at han vil ha inn i regjering. Så det spørs om ikke det er noe annet Støre frykter, som kombinasjonen av en miljøpolitikk som er både kraftfull og rettferdig, og en faktisk aktiv næringspolitikk.

Moxnes sier at Rødt strekker ut en hånd og vil samarbeide etter valgte.

– Vi vil gjerne samarbeide og forhandle etter valget. Jeg vil advare Støre mot å gjenta oppskriften fra 2017: Da stengte han døra for Rødt, men åpnet for Venstre og KrF. Det møtte sterke reaksjoner fra fagbevegelsen og andre. Vi husker hvordan det endte, skriver han.

– Uten et sterkt Rødt øker risikoen for fire nye borgerlige år. Det er vi nødt til å unngå for enhver pris.

Støre: – Ønsker ikke å belære noen

Ap-leder Jonas Gahr Støre virker å ta kritikken fra Moxnes med ro.

– Jeg tenker det er helt greit at vi viser forskjellene på partiene nå i valgkampen, skriver han i en e-post til VG.

– Så er jeg overbevist om at vi som ønsker et skifte for Norge, kan snakke sammen etter valget om det er flertall for å bytte ut Solberg-regjeringen. Men Moxnes og Rødt sier som sagt selv at de ikke vil sitte i regjering med Ap, så der er vi altså enige.

– Har Moxnes rett i at du belærer velgerne?

– Nei, jeg ønsker ikke å belære noen. Poenget mitt er at de som ønsker et skifte og en Arbeiderparti-ledet regjering, bør stemme Arbeiderpartiet. Ikke tenke at et sterkt Ap blir det uansett, så da er det like greit å stemme taktisk på andre partier.

– Har Moxnes og Rødt grunn til å føle seg truffet av utsagnene dine om andre partier "som ikke kan gjennomføre"?

– Rødt sier selv de ikke ønsker ansvaret ved å sitte i regjering. Jeg mener Norge trenger sterke styringspartier, som ser at de utfordringene vi har foran oss henger sammen og krever politikk for flere områder, skriver Støre.

– Vi skal i det neste tiåret for eksempel både skape tusenvis av nye jobber i industrien og kutte utslippene våre med 55 prosent, og derfor mener vi at for eksempel Rødts nei til vindkraft blir feil.