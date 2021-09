KRITISK: MDGs Lan Marie Berg er skuffet over at Ap-leder Jonas Gahr Støre nå støtter hovedgrepet i Erna Solbergs forslag til ny oljeskatt.

MDG-Berg refser Aps oljeskatt-ja: − Milliardfest for oljeindustrien

MDGs Lan Marie Berg er skuffet over at Ap-leder Jonas Gahr Støre signaliserer støtte til ny oljeskatt. Hun sier at Støre kan bli avhengig av partiets støtte etter valget.

Av Eirik Røsvik

Tirsdag lanserte regjeringen et forslag til en ny oljeskatt.

Ifølge regjeringen skal skatten sikre et strammere og mer nøytralt skatteregime på norsk sokkelen. Målet er at bedriftene ikke får insentiv til å investere i ulønnsomme prosjekter.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, sier søndag til NTB at han vil støtte hovedgrepet i skatteforslaget – en såkalt kontantstrømskatt.

– Forslaget til ny oljeskatt er ikke en klimaseier, men en ny milliardfest for oljeindustrien. At Ap nå støtter forslaget som også SV og Venstre har jublet over, viser at det kun er MDG som er garantisten for en helt ny kurs i norsk klima- og oljepolitikk. Det bør velgerne merke seg, skriver MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg, i en e-post til VG.

– Helt utrolig

På VGs siste nasjonale måling er Jonas Gahr Støre avhengig av enten MDG eller Rødt for flertall.

– At ikke bare Erna, men også Støre vil la oljeselskapene få 45 milliarder mindre i skatt i 2022 er helt utrolig, skriver Berg og minner om at Støre fort kan bli avhengig av dem.

Berg sier at dette er penger som blir investert i mer olje eller havner i lommen på eierne.

MDG krever at investeringene flyttes til grønne næringer, stopp i oljeleting og jobbgaranti til oljearbeidere.

– Jeg er enig med Støre på ett punkt. Å ikke offentliggjøre forslaget med en gang har gitt regjeringen og spesielt Venstre rom til å bløffe om at forslaget er bra for klima, skriver Berg.

FØLGER ETTER ERNA: Jonas Gahr Støre følger nå etter statsminister Erna Solberg og støtter hovedgrepet i regjeringens forslag til ny oljeskatt. Det signaliserer han i et intervju med NTB.

Står ved kritikk

Senterpartiets Geir Pollestad sa fredag til Stavanger Aftenblad at de som har forhåndsstemt Høyre, har grunn til å føle seg lurt etter at «Høyre har brukt oljenæringen i et politisk spill».

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere søndag til VG at de ikke har tatt stilling til forslaget Ap nå signaliserer støtte til.

– Jeg mener fortsatt det var helt feil av Høyre å kaste dette inn i valgkampen slik som de gjorde. Det skaper usikkerhet. Jeg mener fortsatt det ville vært rett at et slikt arbeid forankres gjennom grundig utredning der både bedrifter og ansatte får være med, skriver Pollestad i en sms.

– Jeg står ved at velgerne bør føle seg lurt og at dette er et politisk spill fra Høyre, skriver Pollestad.

Han viser til at regjeringen lanserte forslaget til ny oljeskatt bare to uker før valget.

STÅR VED KRITIKK: Geir Pollestad står ved kritikken av Høyres utspill om ny oljeskatt, selv etter at samarbeidspartneren Ap nå støtter skatteforslaget.

Støtte fra fagbevegelsen

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri og Energi skriver i en sms at han er beroliget etter å ha sett nærmere på regjeringens forslag til ny oljeskatt.

– Nå som selve forslaget kom på bordet har vi fått sett igjennom og luftet hovedlinjene med næringen. Vi er beroliget. Det er ikke noe av det som er lagt frem nå som tilsier at næringen ikke skal utvikles videre, skriver han i en sms.

– Det er et bra signal at Ap og Sp ønsker bredes mulig forlik, det gir forutsigbarhet og sikkerhet som er ekstremt viktig for næringen.

VG har forsøkt å kontakte Fellesforbundets leder Jørn Eggum, men foreløpig ikke fått svar. Til NTB sier han at de støtter regjeringens forslag om en kontantstrømskatt.

Støre ønsker heller ikke å utdype intervjuet han ga til NTB.

Ap-ordfører Stanley Wirak i Sandnes sier til VG at han er fornøyd med Aps støtte til Solbergs skatteforslag.

– Hvis forslaget fører til insentiv for de lønnsomme investeringene, så tror jeg det er en god ting å gjøre. Vi er klokkeklare på at vi skal videreutvikle bransjen, ikke legge den ned som Rødt og MDG vil, sier han.